BYD Việt Nam triển khai chương trình 'Đặc quyền tiên phong cùng chuyên gia BYD'

Sự hiện diện của chuyên gia cao cấp tại Việt Nam trong sự kiện “Đặc quyền tiên phong cùng chuyên gia BYD” là một sự ghi nhận và tri ân đặc biệt của BYD đối với những khách hàng tiên phong, những người đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng thương hiệu ngay từ những ngày đầu phát triển tại thị trường Việt Nam.

Ông Ouyang Xiaocheng, Giám đốc BYD Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng không kết thúc khi chiếc xe được bàn giao, mà đó mới là điểm khởi đầu của một hành trình đồng hành lâu dài. Chương trình này là một phần trong chiến lược chăm sóc hậu mãi chuẩn quốc tế của BYD, nhằm mang đến sự an tâm, tin tưởng và hài lòng tuyệt đối cho khách hàng Việt Nam”.

Tất cả xe BYD tham gia chương trình sẽ được kiểm tra tình trạng kỹ thuật tổng quát và cập nhật phần mềm xe hoàn toàn miễn phí, bảo đảm chiếc xe luôn ở trạng thái vận hành tối ưu và đảm bảo an toàn nhất. Đây là một phần trong triết lý phát triển không ngừng đổi mới, liên tục hoàn thiện của BYD.

Chuyên gia kỹ thuật từ Tập đoàn BYD không chỉ mang theo kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm toàn cầu, mà còn là sự chỉn chu cũng như tạo nên những chuẩn mực cao trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Họ là những người hiểu rõ từng chi tiết trên chiếc xe năng lượng mới, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng tại từng điểm chạm để mang lại trải nghiệm hậu mãi cá nhân hóa, chuyên sâu và chuyên nghiệp. Mỗi lần kiểm tra, tư vấn hay hướng dẫn kỹ thuật không đơn thuần là một dịch vụ – đó là cách BYD khẳng định cam kết chất lượng và tinh thần phụng sự đến từ trái tim.

Chuyên gia HePu

Chuyên gia HePu - với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật dịch vụ hậu mãi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có mặt tại tất cả các điểm dịch vụ trong khuôn khổ chương trình này tại Việt Nam. Chuyên gia kỹ thuật cấp cao của Tập đoàn BYD vừa là người đào tạo thế hệ kỹ sư toàn cầu, vừa như một biểu tượng của cam kết chất lượng và sự chuyên nghiệp.

Theo đó, chuyên gia trực tiếp từ nhà máy BYD sẽ có mặt tại Việt Nam để tư vấn, kiểm tra xe cho những khách hàng tiên phong, điều vốn không dễ để sắp xếp. “Chúng tôi không chỉ kiểm tra xe, mà đến để tri ân,” đây chính là thông điệp quan trọng của chúng tôi trong hành trình lần này. Bởi với BYD, những người tiên phong luôn là trung tâm trong hành trình chinh phục và kiến tạo giá trị bền vững.

Không dừng lại ở dịch vụ kỹ thuật, chương trình còn là dịp để khách hàng trải nghiệm thực tế các mẫu xe BYD, khám phá những tính năng công nghệ tiên tiến hàng đầu, từ hệ thống hỗ trợ lái thông minh, khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội đến cảm giác lái mượt mà của các dòng xe năng lượng mới.

Địa điểm và thời gian triển khai chương trình* chi tiết:

BYD OWAY Biên Hòa: từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2025. Địa chỉ: Số 108 Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

BYD OWAY Sài Gòn: từ ngày 24 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2025. Địa chỉ: Số 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

BYD Gia Định: từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 4 tháng 7 năm 2025. Địa chỉ: Số 900 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

BYD Bitcar Long Biên: từ ngày 8 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2025. Địa chỉ: Số 447 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

BYD VG Hải Phòng: từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2025. Địa chỉ: Số 8 Quốc lộ 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

BYD Sông Lam: ngày 22 tháng 7 năm 2025. Địa chỉ: Km3+500 Đại lộ Lê Nin, Phường Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

Với tôn chỉ “Công nghệ vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, BYD không ngừng nỗ lực để mang lại giá trị thiết thực, trải nghiệm cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp cho cộng đồng người dùng tại Việt Nam. Thông qua chương trình lần này, BYD một lần nữa khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, phục vụ tận tâm và tiên phong đổi mới, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trên hành trình chuyển đổi xanh.

Tại BYD Việt Nam, tất cả mẫu xe đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn phương tiện 6 năm (tương đương với 150.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), bộ pin 8 năm (tương đương với 160.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước). Khách hàng quan tâm đến các chương trình dịch vụ chính hãng, vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền của BYD Việt Nam hoặc số hotline: 1900 866 688.

(*) Chương trình được triển khai trên 06 địa điểm được chọn và áp dụng cho các khách hàng tiên phong thuộc hệ thống đại lý của BYD Việt Nam trên toàn quốc.