BYD Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình 'Mua xe nhận quà, không lo lãi suất'

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng khi mua xe BYD ATTO 3 hoặc BYD SEAL sản xuất năm 2024 sẽ nhận được các gói ưu đãi hấp dẫn, bao gồm quà tặng giá trị và hỗ trợ vay tài chính lãi suất 0% trong 24 tháng đầu tại VPBank. Đây là cơ hội thuận lợi để người dùng tiếp cận các mẫu xe điện hiện đại với chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, đồng thời tận hưởng chính sách hậu mãi uy tín từ BYD Việt Nam.

Chi tiết ưu đãi theo từng dòng xe:

*Áp dụng theo điều kiện và điều khoản đi kèm. Số lượng xe được ưu đãi có giới hạn, ưu tiên khách hàng đến trước.

BYD ATTO 3

BYD ATTO 3: Mẫu SUV thuần điện đô thị

Mẫu SUV thuần điện đô thị mang thiết kế đậm chất đại dương với những đường nét sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế. Xe được chắp bút bởi Wolfgang Egger - nhà thiết kế nổi tiếng từng làm việc cho nhiều thương hiệu xe sang, xe thể thao cao cấp trên toàn cầu.

Mẫu xe thực sự ấn tượng với thiết kế ngoại thất thanh lịch, khoang nội thất đậm chất hiện đại với ghế công thái học ôm lưng người ngồi, màn hình xoay trung tâm kích thước lớn và cửa sổ trời toàn cảnh. Những trang bị này mang đến cho người dùng những trải nghiệm tiện nghi và êm ái trên mỗi hành trình di chuyển cùng BYD ATTO 3.

Về khả năng vận hành, xe sở hữu động cơ điện mạnh mẽ với công suất lên tới 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,3 giây. Phiên bản Premium sử dụng pin BYD Blade dung lượng 60,48 kWh, cho phạm vi hoạt động 480 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi bản Dynamic sử dụng pin 49,92 kWh, đi được quãng đường 410 km. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC, giúp nạp từ 30% đến 80% pin chỉ trong khoảng 30 phút, tối ưu thời gian sử dụng cho người bận rộn.

Ngoài ra, BYD ATTO 3 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm, đảm bảo an toàn toàn diện trong mọi tình huống.

Phiên bản Giá bán công bố (VNĐ)** BYD ATTO 3 Dynamic 766.000.000 BYD ATTO 3 Premium 886.000.000

BYD SEA

BYD SEAL: sedan thể thao hạng trung

BYD SEAL là dòng sedan thể thao hạng trung, phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 – nền tảng dành riêng cho xe thuần điện do BYD phát triển, tích hợp cấu trúc pin CTB (cell-to-body) giúp tăng độ cứng thân xe và tối ưu không gian nội thất.

Thiết kế của BYD SEAL lấy cảm hứng từ đại dương, thể hiện qua những đường nét mượt mà nhưng khỏe khoắn, kết hợp cùng cụm đèn LED hiện đại và mâm xe hợp kim đa chấu thể thao kích thước 19 inch.

Nội thất xe nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch xoay 90 độ linh hoạt, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD (phiên bản Performance), hệ thống đèn viền đa sắc và vật liệu cao cấp như da thật, da lộn và kim loại ốp, mang lại không gian sang trọng và tinh tế.

Ở phiên bản Advanced, BYD SEAL được trang bị động cơ điện 201 mã lực dẫn động cầu sau, cho phạm vi hoạt động lên tới 460 km. Trong khi đó, bản Performance mạnh mẽ hơn với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hai động cơ điện cho tổng công suất 520 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,8 giây và phạm vi hoạt động đạt 520 km. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn cao cấp như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo và hệ thống đèn pha thích ứng thông minh.

Phiên bản Giá bán công bố (VNĐ)** BYD SEAL Advanced 1.119.000.000 BYD SEAL Performance 1.359.000.000

** Đã bao gồm thuế Giá trị Gia tăng và thuế Tiêu thụ Đặc biệt.