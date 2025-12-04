Trung Quốc với ba điểm nóng kinh tế năm 2026

Những điểm sáng của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của toàn cầu nhiều hơn trong năm nay trong bối cảnh căng thẳng về công nghệ và thương mại. Ảnh minh họa: Getty.

Trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vượt qua nhiều hạn chế chip quan trọng và tung ra những mô hình AI giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cao cấp từ Mỹ như OpenAI. Nhận thức toàn cầu về Trung Quốc cũng đang cải thiện.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu nền kinh tế Trung Quốc có đủ tự tin để bước vào năm 2026?

Giới lãnh đạo nước này dự kiến thảo luận về các chính sách trọng điểm tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, diễn ra vào giữa tháng 12.

Dưới đây là ba lực cản lớn nhất mà các chuyên gia kinh tế đang theo dõi sát sao và đánh giá là thách thức không nhỏ của 2026.

1. Bất động sản: Vanke là lời cảnh báo đỏ

Khó khăn của thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục leo thang trong năm 2025, và tâm điểm mới nhất là “ông lớn” Vanke – từng là một trong những nhà phát triển hàng đầu cả nước. Do thiếu thanh khoản, Vanke đang tìm cách hoãn thanh toán lô trái phiếu trong nước trị giá 2 tỷ nhân dân tệ đáo hạn ngày 15-12.

Động thái này khiến S&P Global Ratings hạ xếp hạng nợ của Vanke.

Edward Chan, Giám đốc xếp hạng doanh nghiệp tại S&P, nhận định: “Niềm tin của người mua nhà vốn đã rất mong manh. Nếu Vanke phải dùng đến các biện pháp tài chính khẩn cấp, tâm lý thị trường sẽ càng xấu thêm”.

Theo Goldman Sachs, doanh số bán nhà mới tháng 11 giảm 20 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù Bắc Kinh được cho là đang xem xét các biện pháp hỗ trợ mới, các chuyên gia đánh giá những can thiệp hiện tại khó đảo ngược được đà giảm kéo dài.

Chan cho biết tính đến tháng 10, doanh số bán nhà trung bình mỗi tháng vẫn thấp hơn 65,3 tỷ nhân dân tệ so với năm 2024. Điều khó đoán nhất hiện nay là mức “chạm đáy” nào mới khiến Bắc Kinh thật sự hành động mạnh tay.

Vấn đề lớn nhất của [Trung Quốc] là thiếu cầu. Bạn biết đấy, để một [nền kinh tế] hoạt động tốt, cần phải làm tốt cả về cung lẫn cầu... Tiêu dùng thì yếu, nhưng đầu tư thì lại sụp đổ. Vì vậy, đầu tư đã chậm lại nhanh hơn nhiều so với tiêu dùng vào năm 2025, điều này rất đáng lo ngại. Gene Ma, Trưởng phòng Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Tài chính Quốc tế chia sẻ với Báo chí Quốc tế.

2. Tiêu dùng: Quyết tâm có thừa, nhưng triển khai còn thiếu

Bắc Kinh cho thấy quyết tâm mới trong việc kích thích tiêu dùng nội địa sau các cuộc họp chiến lược vào cuối tháng 10. Sáu bộ ngành đã công bố một kế hoạch quy mô lớn nhằm xây dựng các ngành công nghiệp tiêu dùng, trong đó ít nhất ba lĩnh vực sẽ đạt giá trị 1.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027.

Tuy nhiên, kế hoạch này thiếu rõ ràng về nguồn vốn và cơ chế thực thi, theo đánh giá của Goldman Sachs. Hiện nay, chính sách vẫn thiên về phía cung, trong khi tăng trưởng tiêu dùng bền vững đòi hỏi phải có việc làm ổn định và thu nhập tăng.

Một tín hiệu đáng lo khác: tỷ lệ nợ xấu hộ gia đình Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 đã tăng lên 1,33%, vượt tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp (1,2%).

Gary Ng, chuyên gia kinh tế tại Natixis, nhận xét: doanh nghiệp có thể tái cấu trúc, nhưng hộ gia đình vốn chịu áp lực từ thị trường lao động và bất động sản lại ít lựa chọn hơn.

3. Giảm phát: Vấn đề bám rễ sâu

Sức mua suy yếu và cạnh tranh giảm giá kéo dài khiến Trung Quốc đối mặt rủi ro giảm phát trong thời gian dài. Mùa mua sắm lớn nhất năm chứng kiến tăng trưởng chỉ 14,2% – thấp hơn nhiều so với mức 26,6% của năm trước.

Dù CPI tổng thể gần bằng 0, CPI lõi tăng 1,2% vẫn chưa thể coi là tín hiệu lạc quan.

Ting Lu, chuyên gia kinh tế trưởng của Nomura, tính toán rằng khoảng 1/4 mức tăng này đến từ giá vàng – tức là lạm phát thực tế còn thấp hơn, chỉ quanh 0,9%.

Theo Charlene Chu của Autonomous Research, giảm phát khiến các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vì rủi ro lợi nhuận thu hẹp. Đây cũng là lý do khiến vòng quay đầu tư nội địa trì trệ.

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đi ngang tính đến 12 giờ trưa giờ địa phương hôm qua 3/12. Chỉ số này đã tăng 0,65% trong tuần này và đang trên đà tăng trưởng tuần thứ hai liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 15,73%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9% vào buổi trưa. Chỉ số này không thay đổi trong tuần và đã tăng 28,85% kể từ tháng 1.

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài được giao dịch lần cuối ở mức 7,0609 so với đô la, mức mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2024.