Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,8% trong quý III, nhưng đầu tư giảm khiến giới chuyên gia lo ngại

Thị trường châu Á đang giao dịch thấp hơn.

Tăng trưởng đạt kỳ vọng, nhưng sức cầu nội địa vẫn yếu

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, GDP quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với dự báo trung bình của các nhà phân tích. Dù vậy, tiêu dùng và đầu tư tư nhân vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đà tăng trưởng hiện nay chủ yếu dựa vào chi tiêu công và xuất khẩu công nghệ cao.

Các chuyên gia nhận định rằng việc đầu tư giảm, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất, là dấu hiệu cho thấy khu vực tư nhân vẫn đang dè dặt trong môi trường tín dụng thắt chặt và niềm tin doanh nghiệp yếu.

Thị trường châu Á giảm theo Phố Wall

Trong phiên giao dịch sáng 20-10, thị trường châu Á - Thái Bình Dương mở cửa yếu hơn, chịu ảnh hưởng từ đà bán tháo trên Phố Wall đêm trước đó khi lo ngại về lĩnh vực ngân hàng và thương mại gia tăng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,37%, trong khi Topix mất 0,3%. Tại Úc, S&P/ASX 200 giảm 0,6%. Hang Seng của Hồng Kông mất 0,22%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục cũng giảm nhẹ.

Ngược lại, thị trường Hàn Quốc đi ngược xu hướng khu vực, với Kospi tăng 0,96% và Kosdaq tăng 0,53%.

Cổ phiếu TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) giảm 2% sau khi công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng - tín hiệu cho thấy thị trường đang phản ứng thận trọng trước kết quả kinh doanh và triển vọng chip toàn cầu.

Tín hiệu tích cực từ Singapore

Trái với xu hướng ảm đạm, Singapore ghi nhận mức tăng 6,9% trong xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ tháng 9, vượt xa dự báo giảm 2,1% và đảo ngược mức giảm 11,3% của tháng 8.

Phố Wall chao đảo vì lo ngại nợ xấu ngân hàng

Đêm qua tại Mỹ, thị trường chứng khoán giảm mạnh sau khi xuất hiện lo ngại về các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng khu vực.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 301 điểm (0,7%) xuống 45.952 điểm; S&P 500 mất 0,6% còn 6.629 điểm; và Nasdaq Composite giảm 0,5% còn 22.562 điểm.