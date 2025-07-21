Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản giữa bối cảnh tâm lý tiêu dùng yếu kém

Các nhà phân tích từ Nomura cho biết Trung Quốc có thể buộc phải ban hành các biện pháp hỗ trợ vào nửa cuối năm. Ảnh minh họa: Tòa nhà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm (LPR 1Y) ở mức 3,0% và LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc không điều chỉnh lãi suất, dù các tín hiệu từ thị trường cho thấy nhu cầu tiêu dùng và đầu tư vẫn yếu.

LPR được tính toán dựa trên mức lãi suất đề xuất từ một nhóm ngân hàng thương mại gửi đến ngân hàng trung ương và được coi là lãi suất tham chiếu cho các khoản vay doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, LPR 1 năm có ảnh hưởng chính đến các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp và hộ gia đình, còn LPR 5 năm được sử dụng làm cơ sở cho các khoản vay mua nhà – yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang suy yếu.

Tăng trưởng giảm tốc, nhu cầu tiêu dùng lao dốc

Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc công bố GDP quý II tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước – thấp hơn mức 5,4% của quý I, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng 5,1% trong khảo sát của Reuters.

Tuy nhiên, các dữ liệu khác cho thấy đà hồi phục kinh tế vẫn thiếu bền vững. Doanh số bán lẻ trong tháng 6 chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức 6,4% của tháng 5 và thấp hơn mức dự báo 5,4%.

Thị trường gần như không phản ứng trước thông tin này. Đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài giữ ổn định quanh mức 7,179 đổi 1 đô la Mỹ.

Nomura cảnh báo “vách đá nhu cầu”

Trong báo cáo phát hành ngày 9/7, các chuyên gia kinh tế tại Nomura nhận định Trung Quốc đang tiến gần tới “vách đá nhu cầu” trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù các chỉ số kinh tế hiện tại vẫn ổn định, nhưng các yếu tố nền tảng có nguy cơ xấu đi rõ rệt do nhu cầu nội địa yếu, áp lực giảm giá tài sản và lãi suất thị trường thấp.

“Chúng tôi dự báo GDP nửa cuối năm sẽ chỉ tăng khoảng 4,0% so với cùng kỳ, giảm đáng kể so với mức 5,1% trong sáu tháng đầu năm,” nhóm chuyên gia viết. Họ cũng cảnh báo rằng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ các rào cản thương mại, đặc biệt là thuế quan từ phía Hoa Kỳ, trong khi doanh số bất động sản sụt giảm và tình hình tài chính của nhiều địa phương xấu đi.

Trước những thách thức này, Nomura dự đoán Bắc Kinh có thể sẽ tung ra thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế trong thời gian tới – bao gồm tăng chi tiêu công, nới lỏng tín dụng và hỗ trợ trực tiếp cho lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng.