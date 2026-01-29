Chứng khoán châu Âu mở cửa khởi sắc khi loạt báo cáo lợi nhuận dồn dập

Deutsche Bank vừa công bố lợi nhuận quý IV năm 2025 vượt kỳ vọng, với 1,3 tỷ euro thuộc về cổ đông, cao hơn dự báo 1,12 tỷ euro của thị trường. Ảnh minh họa: Getty.

Chứng khoán châu Âu mở cửa khởi sắc trong phiên thứ Năm khi giới đầu tư dõi theo loạt báo cáo lợi nhuận dồn dập từ các tập đoàn lớn như Deutsche Bank, ING, Roche, SAP hay Wizz Air. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,35%, trong khi FTSE của Anh, CAC 40 của Pháp và FTSE MIB của Ý đồng loạt đi lên, trái ngược với sắc đỏ tại DAX Đức.

Cụ thể chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,35% ngay sau 8 giờ sáng theo giờ London, đảo chiều sau phiên giảm điểm trước đó.

Tại các thị trường trọng điểm, chỉ số FTSE 100 của Anh mở cửa tăng 0,28%. CAC 40 của Pháp leo 0,64%, trong khi FTSE MIB của Ý tăng 0,43%. Trái chiều, chỉ số DAX của Đức giảm 0,56%.

Phiên giao dịch diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp lớn đồng loạt công bố kết quả kinh doanh, bao gồm Deutsche Bank, ING, Wizz Air, Roche, Swedbank, ABB, Sanofi, Nokia, STMicroelectronics và SAP.

Trong ngày, CNBC dự kiến phỏng vấn nhiều lãnh đạo cấp cao và quan chức tài chính, đáng chú ý là Giám đốc tài chính Deutsche Bank James von Moltke, CFO ING Tanate Phutrakul, CFO DWS Markus Kobler, CEO Wizz Air József Váradi, CEO Roche Thomas Schinecker, CEO Swedbank Jens Henriksson, CFO SAP Dominik Asam và CEO SEB Johan Torgeby.

Phố Wall chờ báo cáo của Apple, Fed tiếp tục được theo dõi sát sao

Tại Mỹ, giới đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào mùa công bố lợi nhuận quý I, với báo cáo của Apple dự kiến được phát hành sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ Năm. Các tập đoàn lớn khác như Mastercard, Caterpillar và Lockheed Martin cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong ngày.

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 gần như đi ngang trong tối thứ Tư, khi thị trường đánh giá quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,5% đến 3,75%.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhận định các chỉ số kinh tế cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ “tiếp tục mở rộng với tốc độ ổn định”, trong khi tỷ lệ thất nghiệp “đã có dấu hiệu ổn định”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện vẫn phản ánh kỳ vọng Fed sẽ tiến hành hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương phần lớn giao dịch trong sắc đỏ trong phiên ngày thứ Năm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu trước triển vọng chính sách tiền tệ và diễn biến lợi nhuận doanh nghiệp.