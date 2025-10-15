Kinh tế số
Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Đức Thuận

Đức Thuận

21:56 | 15/10/2025
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng 15/10, khi nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ đồng loạt tăng mạnh, giúp khu vực này phục hồi sau đợt giảm sâu hai tuần gần đây.
Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục
Theo dữ liệu lúc 8h55 sáng tại London (3h55 sáng giờ New York), chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,8%, với đa số các nhóm ngành đều ghi nhận mức tăng.

Đáng chú ý, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 2,5%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay, sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu tuyên bố tạm dừng cải cách lương hưu gây tranh cãi, một chính sách kinh tế trọng tâm của Tổng thống Emmanuel Macron cho đến sau cuộc bầu cử năm 2027.

Động thái này được Đảng Xã hội Pháp hoan nghênh và tuyên bố sẽ ủng hộ chính phủ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng vào thứ Năm tới.

Tại các thị trường khác, FTSE MIB của Ý tăng 0,8%, DAX của Đức tăng 0,3%, trong khi FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,1%.

Nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà tăng

Các “ông lớn” trong lĩnh vực hàng xa xỉ của châu Âu đồng loạt tăng mạnh trong phiên sáng. LVMH tăng gần 13%, còn Christian Dior, cổ đông lớn tại LVMH tăng 12,5%. Kering, Moncler và Burberry cũng nối tiếp đà tăng, lần lượt tăng từ 6–7%.

Tính chung, chỉ số Stoxx Europe Luxury 10 tăng tới 6,2%, phản ánh tâm lý tích cực lan rộng trong nhóm cổ phiếu xa xỉ vốn chịu ảnh hưởng lớn từ sức mua tại Trung Quốc và thị trường Mỹ.

Đà phục hồi của châu Âu diễn ra trong bối cảnh chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm qua đêm, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang sau một phiên biến động mạnh.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ bùng phát căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump tuần trước đã đe dọa áp thuế mới nhằm “đáp trả về mặt tài chính” các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Ngày 14/10, ông Trump tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh “không mua đậu nành” và coi đó là “hành động thù địch về kinh tế”, đồng thời đe dọa cấm vận dầu ăn như một biện pháp trả đũa.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington tuần này.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính và giới học giả nhằm thảo luận về các vấn đề then chốt của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm xóa đói giảm nghèo, ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững.

