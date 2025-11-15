Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ký thỏa thuận giảm thuế, thu hút vốn đầu tư vào Mỹ

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội X rằng mức thuế mới sẽ được áp dụng sau khi công bố chi tiết vào bốn giờ chiều theo giờ địa phương. Theo tuyên bố đi kèm, các doanh nghiệp Thụy Sĩ đã cam kết rót khoảng 200 tỉ đô la vào Hoa Kỳ trước cuối năm 2028, bao gồm cả nguồn vốn cho giáo dục và đào tạo nhân lực.

Ông Greer nhấn mạnh rằng thỏa thuận thực chất đã được chuẩn bị từ tháng tư. “Chúng tôi rất hào hứng vì nhiều sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ như dược phẩm, vàng luyện, thiết bị đường sắt sẽ chuyển sang sản xuất tại Hoa Kỳ. Điều này có ý nghĩa lớn đối với ngành sản xuất của Mỹ.”

Thỏa thuận mới đồng thời giúp điều chỉnh mức thuế đối với hàng hóa Thụy Sĩ tương đương với mức mà Washington áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Đây được xem là bước đi nhằm ổn định quan hệ thương mại song phương vốn chịu nhiều áp lực kể từ khi Mỹ tăng thuế vào tháng tư.

Ông Greer cho biết Mỹ vẫn duy trì chính sách thuế quan để kiểm soát thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ đã đồng ý quản lý thặng dư thương mại bằng cách thúc đẩy doanh nghiệp mở nhà máy ngay tại Mỹ, qua đó giảm dòng hàng hóa thặng dư nhập khẩu. Ông dẫn ví dụ tập đoàn dược phẩm Roche, đơn vị đã cam kết đầu tư 50 tỉ đô la vào Hoa Kỳ trong năm nay.

Chính phủ Thụy Sĩ đánh giá việc Mỹ tiếp tục giảm thuế quan sẽ giúp ổn định hoạt động thương mại giữa hai nước. Tuy vậy, mức thuế mới vẫn cao hơn thời điểm trước khi Washington áp dụng đợt tăng thuế vào tháng tư. Dù vậy, Thụy Sĩ kỳ vọng điều chỉnh này sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế của họ, vốn chịu nhiều sức ép từ thuế nhập khẩu của Mỹ.

Trước đó vào tháng bảy, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp mức thuế 39%lên hàng hóa Thụy Sĩ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận trong đợt đàm phán cuối tại Washington. Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng cho một quốc gia riêng biệt.

Nền kinh tế Thụy Sĩ phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu và đã chịu tác động nặng nề từ thuế quan mới. Tháng trước, chính phủ nước này buộc phải hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2026, cho rằng thuế của Mỹ là gánh nặng lớn đối với các ngành chủ lực như đồng hồ, dược phẩm, kim loại quý, hàng xa xỉ và các sản phẩm sô cô la, chăm sóc da.

Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, đồng franc Thụy Sĩ tăng bốn phần trăm so với đồng đô la Mỹ, phản ánh tâm lý tích cực từ thị trường tài chính.