Để hiện thực hóa mục tiêu này, Mastercard kêu gọi các ngân hàng, nhà bán lẻ, ví điện tử và các đối tác công nghệ cùng hợp lực triển khai các giải pháp thanh toán an toàn, được token hóa và xác thực bằng sinh trắc học. Việc áp dụng những công nghệ này giúp loại bỏ thao tác nhập số thẻ và mật khẩu tĩnh thủ công, từ đó mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và bảo mật hơn cho người tiêu dùng.

Trước đó, tại Ấn Độ, Mastercard hợp tác với cơ quan quản lý, ngân hàng và nhà bán lẻ để đạt được mức độ token hóa gần như hoàn toàn các giao dịch thương mại điện tử. Và trong giai đoạn tiếp theo Mastercard sẽ triển khai toàn diện tại Singapore, Malaysia và Việt Nam vào năm 2027. Đây được dự báo là các thị trường chính thúc đẩy quá trình số hóa nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ thanh toán số dự kiến chiếm 94% tổng giao dịch thương mại điện tử với giá trị thị trường ước tính đạt 325 tỷ USD vào năm 2028.

Mastercard tiên phong ra mắt giải pháp thanh toán không mật khẩu

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm tình trạng gian lận trong các giao dịch không sử dụng thẻ, giải pháp của Mastercard là thay thế mật khẩu và số thẻ bằng các token bảo mật kết hợp xác thực sinh trắc học trên thiết bị, giảm bớt rào cản thông qua giải pháp Click to Pay và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng trên mọi thiết bị và nền tảng.

Cụ thể, tại những nơi công nghệ token hóa được triển khai, tỉ lệ chấp nhận đã tăng đến 6%, mang lại thêm hơn 2 tỷ USD doanh thu mỗi tháng cho các nhà bán lẻ. Hiệu quả mang lại rất rõ ràng:

Nhà bán lẻ ghi nhận quá trình thanh toán nhanh hơn, đáng tin cậy và an toàn hơn, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số.

Người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm thanh toán chỉ qua một bước duy nhất và tránh được việc quên mật khẩu hoặc bị từ chối giao dịch.

Ví điện tử được tích hợp liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán đơn giản và bảo mật tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận Mastercard trên toàn cầu.

“Tầm nhìn của Mastercard rất đơn giản: không mật khẩu, không nhập thông tin thẻ theo cách thủ công và không có bất kỳ rào cản nào. Bằng sự kết nối liên ngành, Mastercard thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng token hóa và khóa thanh toán (passkeys) để tạo ra trải nghiệm đơn giản, an toàn cho các giao dịch thanh toán không sử dụng mật khẩu. Nhờ đó, tỷ lệ chấp nhận thanh toán tăng lên, tỷ lệ gian lận giảm xuống và mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn cho hàng triệu người tiêu dùng. Các đối tác tham gia vào quá trình chuyển đổi này sẽ góp phần định hình tương lai của thương mại thông minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.” Ông Sandeep Malhotra, Phó Chủ tịch Điều hành, Mảng Thanh toán Cốt lõi, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard chia sẻ.