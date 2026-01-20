Lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 40 năm chạm mốc kỷ lục 4%

Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 40 năm đã đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba 20/10. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu thị trường, lợi suất JGB kỳ hạn 40 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi loại trái phiếu siêu dài hạn này được phát hành. Đà tăng lợi suất lan rộng trên toàn bộ đường cong, với lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 2,3% – mức cao nhất kể từ năm 1999 – trong khi lợi suất kỳ hạn 20 năm tăng khoảng 9 điểm cơ bản lên 3,35%.

Áp lực bán tháo sau thông báo giải tán Quốc hội

Đợt bán tháo diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố kế hoạch giải tán Quốc hội vào thứ Sáu và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/2. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch tranh cử sắp tới sẽ tập trung mạnh vào các chính sách kích thích kinh tế, bao gồm đề xuất cắt giảm thuế bán thực phẩm – yếu tố có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách vốn đã ở mức cao của Nhật Bản.

“Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản siêu dài hạn đang bị đẩy lên cao không chỉ bởi sự mất cân đối cung cầu mang tính cấu trúc, mà còn do việc thị trường định giá lại rủi ro kỳ hạn và phí bảo hiểm rủi ro trong bối cảnh chính sách tài khóa có xu hướng mở rộng hơn và lạm phát dai dẳng”, ông Masahiko Loo, chiến lược gia trái phiếu cấp cao tại State Street Investment Management, nhận định.

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‘Giao dịch Takaichi’ quay trở lại

Theo ông Loo, diễn biến hiện tại đã làm sống lại mô hình giao dịch quen thuộc từng xuất hiện trong quá khứ. “Điều này đã kích hoạt trở lại động lực của ‘giao dịch Takaichi’ kinh điển, với chỉ số Nikkei mạnh lên, trong khi trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng yên suy yếu”, ông nói với CNBC.

Ông cũng cho rằng đây không phải là lần đầu thị trường phản ứng mạnh trước các tín hiệu chính sách từ bà Takaichi. Hồi tháng 10 năm ngoái, thị trường Nhật Bản từng biến động mạnh sau những phát biểu ám chỉ lập trường tài khóa nới lỏng hơn, trước khi dần ổn định trở lại.

“Động thái hiện nay mang nhiều yếu tố kỹ thuật và tâm lý hơn là phản ánh những vấn đề mang tính cấu trúc dài hạn”, ông Loo đánh giá.

Đường cong lợi suất có thể còn dốc trong ngắn hạn

Dù vậy, áp lực lên thị trường trái phiếu Nhật Bản có thể chưa sớm chấm dứt. Ông Loo cho rằng đường cong lợi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục dốc trong nửa đầu năm nay, trước khi ổn định trở lại khi chính phủ điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu và các ngân hàng trong nước quay lại vai trò người mua chủ chốt.

Cùng quan điểm, các nhà phân tích tại Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole nhận định thị trường ngày càng tin vào khả năng Nhật Bản sẽ chuyển sang một lập trường tài khóa nới lỏng hơn dưới thời bà Takaichi. Theo họ, cách tiếp cận nhằm thoát khỏi cái mà bà gọi là “gánh nặng của chính sách thắt lưng buộc bụng quá mức” có thể dẫn tới thâm hụt ngân sách lớn hơn trong những năm tới, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu dài hạn.