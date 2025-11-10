Kinh tế số
Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp từ trái phiếu

Phước Hà

Phước Hà

10:47 | 10/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu, Chính phủ đã khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm trên Thị trường chứng khoán (TTCK); phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Mới đây, trong cuộc họp báo tháng 10/2025, đại diện Bộ Tài Chính đã chia sẻ về một số giải pháp của Chính phủ nhằm phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp, để hai kênh này thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, đối với hoạt động IPO, trước đây theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bao gồm các tài liệu như báo cáo kết quả chào bán chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp… Do đó, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) chỉ đủ cơ sở xem xét hồ sơ niêm yết sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành IPO.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Chứng khoán, tổ chức phát hành được phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày và được gia hạn tối đa 30 ngày. Như vậy, đợt IPO thường được phân phối trong 03 – 04 tháng dẫn đến việc sau khi hoàn thành đợt IPO, doanh nghiệp phải bổ sung Báo cáo tài chính (BCTC) quý/BCTC bán niên gần nhất trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu (khoản 1 Điều 107 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP). Điều này dẫn đến thời gian xử lý việc niêm yết cổ phiếu sau IPO trên thực tế còn kéo dài.

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn cung vốn cho doanh nghiệp qua TPDN
Ảnh minh họa.

Để khắc phục hạn chế trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định mới về thủ tục niêm yết cổ phiếu đồng thời với IPO, rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu sau IPO, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ IPO được quy định thống nhất với hồ sơ đăng ký niêm yết; Ủy ban chứng khoản nhà nước (UBCKNN) và SGDCK sẽ đồng thời xem xét hồ sơ đăng ký IPO/hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay khi doanh nghiệp gửi hồ sơ. Thời gian xem xét hồ sơ IPO và chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu chỉ còn 30 ngày.

Đối với hoạt động phát hành TPDN ra công chúng, căn cứ Luật số 56/2024/QH15, Nghị định số 245/2020/NĐ-CP bổ sung quy định chi tiết liên quan đến xếp hạng tín nhiệm, Đại diện người sở hữu trái phiếu và các yêu cầu về an toàn tài chính của tổ chức phát hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch của đợt chào bán và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đối với hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15 đã có các quy định để định hướng phát triển thị trường này theo thông lệ quốc tế.

Theo đó, nhà đầu tư được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng TPDN riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán (NĐTCK) chuyên nghiệp tổ chức; NĐTCK chuyên nghiệp cá nhân chỉ được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng đối với TPDN riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm, và có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng đối với trái phiếu đó; quy định về tỷ lệ vốn vay của doanh nghiệp phát hành; bổ sung thêm trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong phạm vi quản lý địa phương.

Để quy định chi tiết Luật số 76/2025/QH15, Luật số 56/2024/QH15, hiện nay Chính phủ đang xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo hướng nâng cao chất lượng trái phiếu, tăng cường tính minh bạch, kiểm soát rủi ro, đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn cung vốn cho doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp nguồn cung vốn Nghị định 245/2025/NĐ-CP huy động vốn doanh nghiệp trái phiếu phát hành riêng lẻ thị trường vốn Việt Nam xếp hạng tín nhiệm trái phiếu Luật Chứng khoán 56/2024 Thời gian xem xét hồ sơ IPO

Bài liên quan

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững

Những

Những 'vết nứt' đang hình thành trên thị trường tín dụng tư nhân doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Crystal Bay

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Crystal Bay

Tập đoàn Thái Tuấn tiếp tục xin gia hạn thanh toán trái phiếu

Tập đoàn Thái Tuấn tiếp tục xin gia hạn thanh toán trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Kinh tế số
Bên cạnh mua điện thoại tặng loa bluetooth, phụ kiện giá chỉ từ 11 nghìn đồng, cùng rất nhiều sẩn phẩm công nghệ, điện thoại, tablet, đồ gia dụng… được giảm thêm đến 1 triệu đồng.
Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cuộc sống số
Mới đây, các cổ đông của Tesla đã chính thức phê duyệt kế hoạch trả lương khổng lồ trị giá gần 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, với hơn 75% số phiếu ủng hộ, bất chấp những khuyến nghị phản đối từ các tổ chức cố vấn hàng đầu như Glass Lewis và ISS.
Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Giao dịch số
Cổ phiếu của Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) tiếp tục giảm mạnh hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 7/11, nối dài chuỗi ngày biến động dữ dội khi giới đầu tư toàn cầu đồng loạt rút khỏi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Thị trường
Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai Đề án “Chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững qua đào tạo livestream và bán hàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ, nông dân, hợp tác xã, thanh niên, phụ nữ nông thôn và các nhóm cộng đồng ưu tiên”.
Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực

Thị trường
Trọng tâm chiến lược 2026 là hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử (TMĐT) của Đông Nam Á thông qua công nghệ và giải pháp đổi mới, hướng tới tăng trưởng xuất khẩu chất lượng cao.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
15°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
19°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
20°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 13/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 13/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 13/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 13/11/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 13/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
20°C

Tỷ giáGiá vàng

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Hà Nội khởi động chiến dịch làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện trong 60 ngày

Hà Nội khởi động chiến dịch làm sạch 8 triệu dữ liệu phương tiện trong 60 ngày

Tuyên Quang thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với châu Văn Sơn (Trung Quốc)

Tuyên Quang thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với châu Văn Sơn (Trung Quốc)

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Blockchain giúp nông sản Việt minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn

Blockchain giúp nông sản Việt minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

Cần Thơ đăng cai giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025

T1 đối đầu KT Rolster:

T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025