Tập đoàn Thái Tuấn tiếp tục xin gia hạn thanh toán trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố các Nghị quyết của về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Theo đó, Tập đoàn Thái Tuấn đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi 2 lô trái phiếu TTDCH2122001 và TTDCH2122002 đến tháng 12/2027 chia làm 36 kỳ từ 01/2025 đến tháng 12/2027 thanh toán mỗi tháng 1 lần.

Lãi suất áp dụng từ 12/10/2022 đến 30/11/2024 là 11%. Từ 01/12/2024 về sau tính theo lãi suất huy động bình quân 4 ngân hàng (BIDV, Vietcombank, MB, Vietinbank) tại thời điểm tính lãi cộng chênh lệch 2%/năm, tổng tiền lãi mỗi tháng sẽ được ghi nhận theo số dư nợ còn lại và thanh toán toàn bộ vào cuối kỳ năm 2027.

Cũng theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu TTDCH2122001 được Tập đoàn Thái Tuấn phát hành ngày 12/4/2021, có giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 11%/năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Tháng 6/2024, Thái Tuấn đã thay đổi ngày đáo hạn từ ngày 12/10/2022 sang ngày 27/7/2024, tăng thêm gần 2 năm so với ngày đáo hạn ban đầu.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 gồm: 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).

Thái Tuấn bổ sung tài sản đảm bảo trái phiếu từ dự án Cross Long Hải.

Với lô trái phiếu TTDCH21222002 trị giá 500 tỷ đồng, sau thời gian trì hoãn thanh toán gốc và lãi, tới tháng 6/2023, Thái Tuấn đạt được thoả thuận với trái chủ về việc kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu và kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm, bổ sung tài sản bảo đảm. Ngày đáo hạn được thay đổi từ 20/11/2022 sang ngày 20/11/2024, lãi suất 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 29/11/2024. Kỳ hạn lô trái phiếu được kéo dài từ 18 tháng thành 42 tháng.

Thái Tuấn cũng bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 7 căn biệt thự Dự án Cross Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành (Công ty Tân Thành) làm chủ đầu tư. Ngoài ra, trái chủ cũng thống nhất phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Trong trường hợp Thái Tuấn vi phạm không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày và không cung cấp đầy đủ các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ), chậm nhất 30/7/2023, Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung. Đồng thời, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi nợ.

Theo biên bản Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu, ngoài điều khoản gia hạn thời gian thanh toán, áp dụng lãi suất cao hơn, thì Thái Tuấn phải thanh toán lãi trái phiếu từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 mỗi tháng 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến ngày 20/11/2024, số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng.

CTCP Tập đoàn Thái Tuấn tiền thân là CTCP Tập đoàn Thời trang Thái Tuấn, do doanh nhân Thái Tuấn Chí thành lập năm 2007. Hiện, ông Trần Hoài Nam làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty. Tháng 8/2021, Thái Tuấn tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 1.680 tỷ đồng. Như vậy, việc nâng vốn của công ty này được diễn ra ngay sau khi 2 lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng nêu trên được phát hành.

Tập đoàn Thái Tuấn nổi tiếng với thương hiệu vải Thái Tuấn, là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất vải dệt jacquard, vải in bông trên công nghệ in digital, vải đơn sắc, vải đa sắc…

Công ty từng ghi nhận mức doanh thu khá tốt trước khi doanh thu giảm mạnh xuống 440 tỷ đồng trong năm 2020 do chịu tác động bởi dịch bệnh, còn các năm khác (2017-2021) đều duy trì trên ngưỡng 800 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2017-2020, tổng tài sản của Tập đoàn Thái Tuấn (theo báo cáo riêng lẻ) biến động khá thất thường, trên dưới 600 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho và các khoản phải thu liên tục thay đổi.

Sau khi huy động 800 tỷ đồng trái phiếu, tổng tài sản công ty tăng vọt lên hơn 3.140 tỷ đồng, trong đó khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 300 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang có động thái xây dựng nhà máy mới, trong bối cảnh các nhà máy cũ đã khấu hao gần hết.

Trên trang công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thông tin tài chính gần nhất được Thái Tuấn công bố là báo cáo tài chính bán niên 2023. Theo đó, nửa đầu năm 2023, Thái Tuấn báo lãi ròng ở mức 449 triệu đồng trong khi đó năm 2022 lợi nhuận vẫn đạt 9,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) khá mỏng 0,02%.

Trước đó, năm 2021 và 2022, Thái Tuấn ghi nhận lợi nhuận sau thuế lần lượt là 13,4 tỷ đồng và 9,5 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2023, Công ty có vốn chủ sở hữu hơn 2.001 tỷ đồng; tăng 16% so với cuối năm ngoái. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 130,92%, tương ứng số dư nợ phải trả ở mức hơn 2.620 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu/vốn chủ 35,87%, tương ứng nợ trái phiếu ở mức 717,8 tỷ đồng.