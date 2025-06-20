Chủ tịch nước Lương Cường: Tạo dựng diện mạo mới của nền báo chí cách mạng hiện đại, nhân văn, dân tộc, vươn lên

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương và 150 nhà báo lão thành, nhà báo tiêu biểu đại diện cho đội ngũ đông đảo người làm báo trong cả nước.

Báo cáo tại buổi gặp mặt do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày cho biết, ngày 21/6/1925 báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên - cơ quan báo chí mang sứ mệnh tuyên truyền, chuẩn bị về lý luận, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Kể từ mốc son lịch sử đó, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ phát triển rực rỡ, đáng tự hào, đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Với sợi chỉ đỏ định hướng xuyên suốt “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, đội ngũ những người làm báo đã thực sự là những “chiến sĩ cách mạng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Sự cống hiến hết mình, thậm chí hy sinh cả tính mạng của lớp lớp thế hệ nhà báo tiền bối vì lý tưởng cách mạng, vì sứ mệnh nghề nghiệp đã trở thành truyền thống vẻ vang, dấu son sáng chói, tấm gương sáng cho các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam học tập, noi theo.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các nhà báo có mặt tại buổi gặp mặt là những đại diện tiêu biểu cho gần 41.000 người làm báo cả nước đang ngày đêm nỗ lực, cống hiến hết mình để thực hiện tốt sứ mệnh người làm báo, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, trong đó có những nhà báo lão thành tiêu biểu - đại diện cho lớp lớp thế hệ đi trước, dấn thân, hòa mình vào dòng chảy cách mạng bền bỉ, kiên trung cống hiến công sức, tài năng, tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nước nhà, cũng như các nhà báo hiện đang công tác có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho nền báo chí cách mạng dù ở bất kỳ vị trí, vai trò, cương vị công tác nào.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam cần đổi mới toàn diện, từ nội dung, công nghệ, con người đến cách thức hoạt động, để thích ứng với bối cảnh mới và phục vụ tốt hơn sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Thế hệ những người làm báo cách mạng hôm nay sẽ nguyện vững bước tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước để giữ vững bản chất báo chí cách mạng: phục sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn về làm báo trong thời kỳ mới, từ nội dung, công nghệ, con người đến cách thức hoạt động, để thích ứng với bối cảnh mới và phục vụ tốt hơn sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, tuyên dương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể những người hoạt động báo chí trong cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời bày tỏ tình cảm kính trọng, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đến hơn 500 nhà báo - chiến sĩ, liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; cũng như lời tri ân sâu sắc tới hàng ngàn nhà báo quá cố, những người đã để lại nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần tạo nên sự phong phú cho nền báo chí cách mạng nước nhà, đặc biệt là lòng biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu - nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Điểm lại quá trình ra đời và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong 1 thế kỷ qua kể từ khi báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên ngày 21/6/1925, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Bác Hồ và của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam luôn trung thành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, tuyên truyền, vận động, cổ vũ, tập hợp quần chúng đoàn kết, chiến đấu cho lý tưởng cách mạng, cho khát vọng của dân tộc, thực sự đã góp phần xuất sắc vào các thành tựu to lớn, vĩ đại có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu tại buổi gặp mặt, tuyên dương.

Chủ tịch nước chỉ rõ, trong những năm tháng cả dân tộc chiến đấu kiên cường, đầy hy sinh, gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc biên cương, lãnh thổ của Tổ quốc, các thế hệ nhà báo, người làm báo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc. Bước sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống trong kháng chiến, vừa là tiếng nói trách nhiệm, tâm huyết, trung thực và tỉnh táo, góp phần cùng với Đảng và nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới có ý nghĩa cách mạng sâu sắc từ năm 1986 đến nay; góp phần tạo dựng nên một diện mạo mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại, nhân văn, dân tộc, vươn lênbám sát cuộc sống đang vận động, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhạy bén với nhịp thở của đời sống, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, giàu chất hiện thực, sức chiến đấu, ngày càng đa dạng cả về nội dung và phương thức biểu hiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mới của công chúng đối với báo chí hiện đại.

Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, với khát vọng cháy bỏng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc, trong đó, với sứ mệnh, vai trò của mình, báo chí phải luôn là người đồng hành tỉnh táo và tin cậy, phải là người xung kích, tiên phong trong sự nghiệp lớn lao đó. Bối cảnh đó, đặt ra cho báo chí Việt Nam và những người làm báo nhiệm vụ rất nặng nề, với yêu cầu ngày càng cao, để báo chí không chỉ là người đồng hành mà còn là người xung kích, người dự báo sự vận động và phát triển của cuộc sống.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ đã rút ra trong cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và suốt hơn 50 năm viết báo của mình rằng “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, Chủ tịch nước khẳng định những thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, những nhà báo xuất sắc, tiêu biểu trong suốt 100 năm qua đều bắt nguồn từ việc quán triệt, học tập và làm theo lời căn dặn này của Bác và đó là bài học căn cốt nhất về vai trò, phẩm chất, đạo đức đối với người làm báo Việt Nam hôm nay và mai sau cần học tập, rèn luyện, phấn đấu làm theo.

Lưu ý là chiến sĩ cách mạng, những người làm báo Việt Nam cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tâm, tầm, tài; giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với sự nghiệp và khát vọng của dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, Chủ tịch nước cho rằng đây là yêu cầu cao nhất đối với các nhà báo và người làm báo cách mạng; để có thể tạo ra những tác phẩm báo chí thực sự có giá trị, phát hiện và phản ánh chân thật, kịp thời sự thật đời sống.

Chủ tịch nước gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu toàn quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với tư cách là những người trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đổi mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc; đòi hỏi báo chí, các nhà báo và người làm báo cần tự đổi mới mình, nỗ lực phản ánh chân thật, sinh động, có sức thuyết phục cao, những phát triển mới, cái tốt đẹp, cao cả, sự tử tế trong đời sống, đồng thời dũng cảm, nghiêm khắc lên án, phê phán những cái xấu xa, thấp hèn, sự thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng con người, đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó chính là sức mạnh chiến đấu đặc biệt của báo chí và của các nhà báo, người làm báo thời kỳ mới, như Bác Hồ đã dạy: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.

Trong bối cảnh báo chí đang phát triển trong thời đại khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành một trụ cột chiến lược đưa nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển có tính đột phá, Chủ tịch nước khẳng định, báo chí phải nắm bắt xu hướng phát triển tất yếu đó, kiên quyết và khẩn trương tự đổi mới toàn diện, đồng bộ và phù hợp với quy luật đặc thù của báo chí để tạo cho được các sản phẩm báo chí mang hơi thở thời đại, có sức sáng tạo, tìm tòi mới về nội dung và phương thức biểu hiện. Báo chí chủ động nắm bắt xu thế truyền thông hiện đại, từng bước tạo nên mô hình mới của báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số, sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ…

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu, nhà báo tiêu biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương cần chủ động phối hợp nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo, người làm báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh những người làm báo tâm huyết, các nhà báo trẻ, nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tận tụy, tâm huyết với nghề, thực sự là “chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch nước mong muốn và tin rằng các nhà báo lão thành, các nhà báo, người làm báo tiêu biểu, bằng tài năng, kinh nghiệm, vốn sống và sự từng trải nghề nghiệp của mình vừa tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, vừa là chỗ dựa tinh thần, truyền thụ kinh nghiệm và cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau, giúp họ nối tiếp, giữ vững truyền thống quý báu và đưa nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển lên đỉnh cao mới.