Cập nhật kết quả thi đấu Vòng Khởi động Chung kết Liên Minh Huyền thoại

21:26 | 14/10/2025
Đội tuyển T1 giành chiến thắng trước Invictus Gaming tại Vòng Khởi động Chung kết Liên Minh Huyền thoại.
Cập nhật kết quả thi đấu Vòng Khởi động Chung kết Liên Minh Huyền thoại
Nguồn: bo3gg.com

Ngày 14/10/2025, trong trận đấu mở màn Chung kết Liên Minh Huyền thoại thế giới 2025, đội tuyển T1 đã giành thắng lợi trước Invictus Gaming (IG) với tỉ số 3 – 1. Qua đó giành quyền đi tiếp, bước vào Vòng Thụy Sĩ của giải đấu.

Đội hình ra sân của hai đội:

- Đội tuyển T1: Doran, Oner, Faker, Keria, Gumayusi.

- Đội tuyển Invictus Gaming: Rookie, TheShy, Wei, GALA, Meiko.

Diễn biến chính của trận đấu:

Ván đấu thứ nhất: T1 lội ngược dòng, giành chiến thắng với tỷ số 15 – 9. IG khởi đầu tốt khi TheShy (Rek’Sai) có lợi thế ở đường trên, nhưng Oner (Trundle) nhanh chóng giúp T1 cân bằng thế trận. Phút 30, IG mở giao tranh sai lầm vào Gumayusi (Sivir), tạo cơ hội để Faker (Taliyah) quét sạch đội hình đối thủ, mang về chiến thắng đầu tiên cho T1.

Ván đấu thứ hai: Invictus Gaming giành thắng lợi nhờ tận dụng sai lầm của T1 với tỷ số 25 – 14. T1 đánh mất thế trận bởi những pha giao tranh mạo hiểm. Dù Doran (K’Sante) và Faker (Akali) thi đấu tốt, IG tận dụng pha combat lỗi phút 28 để gỡ hòa 1-1.

Cập nhật kết quả thi đấu Vòng Khởi động Chung kết Liên Minh Huyền thoại
Bảng điểm tổng kết trận đấu T1 và Invictus Gaming. Nguồn: bo3gg.com

Ván đấu thứ ba: T1 vươn lên dẫn trước với tỷ số 27 – 11. Oner (Xin Zhao) thi đấu bùng nổ với KDA 5/0/3 sau 10 phút, giúp T1 kiểm soát hoàn toàn bản đồ. Dù IG nỗ lực phản kháng, T1 vẫn giành Linh Hồn Rồng, Baron và kết thúc ván đấu, nâng tỉ số lên 2-1.

Ván đấu thứ tư: T1 giành thắng lợi chung cuộc. Faker (LeBlanc) cùng Oner (Nocturne) và Keria (Lulu) phối hợp chặt chẽ, khiến IG không thể phản công. Phút 29, T1 quét sạch đối thủ, khép lại trận đấu với thắng lợi 3-1 và giành quyền đi tiếp.

Kết quả chung cuộc, T1 giành thắng lợi chung cuộc 3 – 1, qua đó, loại Invictus Gaming khỏi chung kết thế giới.

chung kết liên minh huyền thoại 2025 Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 liên minh huyền thoại

Ngày 14/10/ 2025, Chung kết thế giới bộ môn Liên Minh Huyền thoại chính thức khởi tranh tại Trung Quốc.
