Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

11:10 | 13/10/2025
Việt Nam bước vào giai đoạn mới khi công nghệ 5G lan tỏa đến vùng nông thôn, mở ra tiềm năng chuyển đổi số cho nông nghiệp. Sự kết hợp giữa mạng tốc độ cao, cảm biến thông minh, dữ liệu lớn và hệ sinh thái công nghệ giúp tối ưu hóa sản xuất, quản lý và chuỗi cung ứng. Song quá trình này đòi hỏi nhìn nhận sâu sắc về cơ hội, thách thức để biến những lý thuyết thành thực tiễn trên từng cánh đồng, trong mỗi hợp tác xã và hộ nông dân.
5G - Chuyền lực kết nối cho sản xuất thông minh

Mạng 5G mang lại điểm nổi bật là tốc độ truyền cao và độ trễ rất thấp, giúp hàng nghìn thiết bị IoT (cảm biến môi trường, máy bay không người lái, robot) hoạt động đồng thời mà không xảy ra nghẽn mạng. Trong nông nghiệp chính xác, cảm biến theo dõi độ ẩm đất, pH, lượng dinh dưỡng hay bệnh hại gửi dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống xử lý, từ đó điều chỉnh tưới tiêu và bón phân tức thì. 5G cũng cho phép máy kéo tự động di chuyển trên ruộng, drone phun thuốc chính xác từng ô nhỏ, robot thu hoạch hoạt động linh hoạt theo lộ trình. Vai trò này được nhìn nhận rõ qua việc 5G trở thành “chất xúc tác mạnh mẽ cho tự động hóa nông nghiệp chính xác”.

Vườn thủy canh xà lách trong nhà kính với giải pháp nông nghiệp thông minh VNPT. Ảnh: Vietnamnet.
Vườn thủy canh xà lách trong nhà kính với giải pháp nông nghiệp thông minh VNPT. Ảnh: Vietnamnet.

Ở Việt Nam, một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thử nghiệm cảm biến đất kết nối nhanh, cho phép trang trại lúa điều chỉnh thời điểm, lượng nước bơm phù hợp theo từng luống. Điều này giúp tiết kiệm nước, giảm thất thoát phân bón và nâng cao vụ mùa. Sự khác biệt giữa mạng 4G truyền dữ liệu chậm và 5G phản hồi gần như tức thời tạo ra khoảng cách lớn về hiệu năng quản lý.

Thực tiễn chuyển đổi số nông nghiệp

Chuyển đổi số nông nghiệp không chỉ là áp dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức quản trị và chuỗi giá trị thị trường. Việt Nam đã có bước khởi đầu với ứng dụng IoT, AI và nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản.

Trước hết, vùng sâu vùng xa thiếu hạ tầng viễn thông đủ mạnh để đưa 5G đến từng thửa ruộng. Nhiều khu nông thôn vẫn dựa vào kết nối 3G/4G không ổn định, khiến dự án 5G khó cán đích. Thứ hai, chi phí đầu tư thiết bị IoT và robot cho hộ nông dân nhỏ lẻ rất cao, trong khi lợi ích ngắn hạn chưa rõ ràng. Không ít hộ chần chừ vì chưa thấy lợi tức đầu tư (ROI) rõ rệt. Thứ ba, thiếu nhân lực vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ cao cũng giới hạn khả năng áp dụng. Chính sách hỗ trợ vốn và đào tạo công nghệ ở cấp địa phương chưa mạnh, gây tụt hậu tại nhiều tỉnh.

FPT Smart Farming nhắm đến việc liên kết toàn diện dữ liệu vật nuôi, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất và chuẩn bị thông tin phục vụ xuất khẩu cùng các giao dịch với ngân hàng và bảo hiểm. Ảnh: Chúng ta.
FPT Smart Farming nhắm đến việc liên kết toàn diện dữ liệu vật nuôi, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất và chuẩn bị thông tin phục vụ xuất khẩu cùng các giao dịch với ngân hàng và bảo hiểm. Ảnh: Chúng ta.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào các mô hình thử nghiệm thành công – như mô hình sản xuất lúa kết hợp IoT tại Sóc Trăng hay hệ thống trồng thanh long tích hợp giải pháp số tại Bình Thuận – ta thấy tiền đề từ 5G giúp mở đường cho việc nhân rộng. Mỗi mô hình nhỏ thành công nếu được nhân bản, điều chỉnh theo điều kiện địa phương sẽ tạo mạng lưới lan tỏa.

Khi 5G được ứng rộng sâu, rộng vào nông nghiệp, nó mở ra cơ hội chuyển hóa phương thức canh tác từ thủ công, phản ứng chậm thành linh hoạt, chủ động và có khả năng mở rộng. Thành công không nằm ở công nghệ mà ở cách kết nối công nghệ với con người, thể chế và thị trường. Cánh đồng bây giờ cần thêm kết nối nhanh, dữ liệu thật, quản trị thông minh và quyết tâm mạnh từ mọi chủ thể – từ người nông dân đến nhà quản lý.

VNPT 5G Chuyển đổi số Nông nghiệp thông minh IoT

RevNews
Hội nghị quốc tế ATC 2025 diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội chào đón hai diễn giả quốc tế đầu ngành về công nghệ 6G và xử lý giọng nói thông minh, mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu viễn thông Việt Nam.
Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viễn thông - Internet
Viettel hợp tác Ciena triển khai nền tảng quang 6500 với WL5e 800G, đẩy công suất backbone từ 4 Tb/s lên 25,2 Tb/s, thử nghiệm thành công WL6e đạt 1,6 Tb/s.
5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

Hạ tầng thông minh
Mạng 5G trong nước bước vào giai đoạn mở rộng quyết liệt với mục tiêu đạt 68.457 trạm vào cuối năm 2025, hướng tới phủ sóng gần 90% dân số. Tuy nhiên, năng lực triển khai còn hạn chế của các nhà mạng lớn, vấn đề khớp nối hạ tầng cũng như rào cản từ thiết bị đầu cuối đang ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm người dùng.
Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Công nghệ số
Hai bộ mở rộng dải tần sóng mm mới, bao gồm mô đun NA5305A Frequency Extender mở rộng tới 170 GHz và mô đun NA5307A Frequency Extender mở rộng tới 250 GHz, và bộ công cụ the 85065A Precision Calibration Kit 0.5 mm.
Cisco thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G tại Việt Nam

Cisco thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G tại Việt Nam

Viễn thông - Internet
Cơ sở hạ tầng hiện đại này sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà mạng khám phá cách công nghệ và giải pháp mạng quang định tuyến (Routed Optical Networking Lab - RON) có thể tăng tốc quá trình số hóa trong các ngành then chốt như sản xuất và y tế.
