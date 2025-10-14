Vinh danh 10 'Gia đình trẻ hạnh phúc' năm 2025

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025); triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025.

Chương trình “Gia đình trẻ hạnh phúc” được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) triển khai thường niên từ năm 2020, nhằm tôn vinh các gia đình trẻ tiêu biểu trên toàn quốc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích giới trẻ xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bình đẳng, văn minh.

Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

Sau thời gian phát động từ tháng 5 đến tháng 6/2025, Ban tổ chức đã tiếp nhận 44 hồ sơ giới thiệu từ các tỉnh, thành phố và tổ chức. Qua bình chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 đại diện cho nhiều lĩnh vực như công chức, lực lượng vũ trang, y bác sĩ, nhà báo, vận động viên, doanh nhân… Các gia đình được tôn vinh đều là những tấm gương vượt khó, cống hiến cho xã hội, luôn giữ gìn hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành.

Trong đó, có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang được biết đến với chương trình Việc tử tế, Cặp lá yêu thương, Việt Nam Vui khỏe.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: “Với mong muốn xây dựng lớp thanh niên có nhiều điều kiện tiếp cận, tương tác trực tiếp với nhau, hiểu được giá trị truyền thống của gia đình…, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với PNJ triển khai chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” từ năm 2020 đến nay.

10 gia đình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng bộ sản phẩm Family Infinity của PNJ, biểu tượng cho tình thân bền vững và yêu thương vô hạn.

Chương trình mong muốn lan tỏa những thông điệp về xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, để thanh niên nhận thức đúng đắn về một gia đình, gia đình truyền thống của Việt Nam, xây dựng cuộc sống trên nền tảng gia đình hạnh phúc…

“Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên, trang bị những kỹ năng cần thiết làm cha, mẹ; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên và các gia đình trẻ trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, nuôi dạy con. Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn bản thân mỗi bạn trẻ tự ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, với bố, mẹ, vợ, chồng và con cái, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng...”, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Tại lễ tuyên duơng, 10 gia đình trẻ được vinh danh đã được nhận Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của Chương trình và và Bộ sản phẩm đến từ bộ sưu tập Family Infinity của PNJ - Biểu tượng yêu thương vô hạn của tình thân. Đây sẽ là vật kỷ niệm trân quý, thể hiện tình yêu thương đong đầy và luôn đồng hành cùng các gia đình trong hành trình nuôi dưỡng tình thân bền vững.

Các gia đình trẻ tại lễ tuyên dương.

Đặc biệt, chương trình mang đến đêm nhạc “Viết hành trình yêu thương” và những màn biểu diễn bùng nổ có sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ…hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia đông đảo công chúng và người dân Thủ đô.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, chương trình “Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025” đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động kết nối, trò chơi, khu chụp ảnh và gian hàng tương tác, mang lại nhiều trải nghiệm gắn kết cho các gia đình trẻ.