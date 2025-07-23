Tuổi Trẻ Startup Award 2025: 'Cùng AI kiến tạo tương lai'

Tuổi Trẻ Startup Award 2025 với chủ đề "Cùng AI kiến tạo tương lai"

Với chủ đề “Cùng AI kiến tạo tương lai”, Tuổi Trẻ Startup Award 2025 tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo của người trẻ, đồng thời mở ra những góc nhìn mới mẻ, thực tiễn xoay quanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành trình khởi nghiệp. Không chỉ mở ra góc nhìn đa chiều về tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khởi nghiệp, giải thưởng còn là diễn đàn kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và người trẻ khởi nghiệp cùng thảo luận về những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Chương trình Tọa đàm đi sâu vào các vấn đề trọng tâm của khởi nghiệp công nghệ mang đến góc nhìn thực tiễn về cách trí tuệ nhân tạo đang tái định hình tư duy và mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp trẻ.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP VNG

Tại buổi Toạ đàm, các diễn giả tham gia đã chia sẻ nhiều quan điểm đa dạng, từ "Góc nhìn chuyên môn một kỳ lân công nghệ” do ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP VNG trình bày; đến các ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực chuyên biệt qua phần trình bày "ứng dụng AI trong nông nghiệp" của bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS); và "Câu chuyện ứng dụng AI trong khởi nghiệp" cùng kinh nghiệm gọi vốn từ ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc điều hành AI Hay, một startup Việt vừa gọi vốn thành công 10 triệu USD.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, sáng lập và chủ tịch PRO VIỆT NAM

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Phú Ngọc Trai, sáng lập và chủ tịch PRO VIỆT NAM, cố vấn đặc biệt của chương trình, khẳng định: “Việt Nam đang dần trở thành nền tảng thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ có trách nhiệm.” Ông gửi gắm đến các bạn trẻ: “Khởi nghiệp không phải là lựa chọn “ngắn hạn để giàu nhanh”, mà là hành trình “dài hạn để tạo dấu ấn”.