Đổi mới toàn diện đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), vừa qua tại Hà Nội. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà báo như: Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng đại diện các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trên cả nước…

PGS,TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Báo chí - truyền thông hiện nay không chỉ phản ánh đời sống xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Sự bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi toàn diện cách thức sản xuất và tiếp nhận thông tin, đòi hỏi việc đào tạo đội ngũ làm báo phải được đổi mới một cách căn bản”.

Theo ông, việc đổi mới không chỉ nằm ở chương trình học, mà cần mở rộng sang cả phương pháp giảng dạy, mô hình tổ chức đào tạo, tăng cường tính thực tiễn, tích hợp liên ngành và xây dựng hệ sinh thái phối hợp giữa nhà trường - cơ quan báo chí - doanh nghiệp công nghệ truyền thông.

Ông nhấn mạnh: “Cần chú trọng đào tạo kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, quản trị truyền thông số, phản bác tin giả và đảm bảo đạo đức báo chí trên không gian mạng”.

Trong báo cáo đề dẫn, nhà báo Lê Quốc Minh nêu rõ, báo chí hiện nay đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh thông tin khốc liệt, sự bùng nổ của tin giả, sự thay đổi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới”.

“Đào tạo báo chí phải được xem là đầu tư chiến lược, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Nhà báo tương lai cần không chỉ giỏi nghiệp vụ, mà còn có tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng”, ông nói.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, hội thảo lần này tập trung làm rõ ba nội dung chính: cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đào tạo; thực trạng đội ngũ cán bộ báo chí hiện nay; và đề xuất những định hướng, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong kỷ nguyên số.

PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh định hướng đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, nhân văn, ứng dụng cao, trong đó tích hợp mạnh mẽ các yếu tố công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) vào nội dung giảng dạy.

“Chúng tôi đang xây dựng hệ sinh thái đào tạo kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ để sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế”, ông Sơn cho biết.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo đề dẫn Hội thảo.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị: “Công tác đào tạo báo chí cần chủ động, năng động, sinh động. Phải đi trước, dẫn đường để đào tạo thế hệ nhà báo trẻ có khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển đa nền tảng của báo chí hiện đại”.

Tại hội thảo, hơn 70 bài tham luận được gửi về từ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà báo, tập trung thảo luận về đổi mới đào tạo theo hướng liên ngành, tăng cường thực hành và các kỹ năng số thiết yếu như phòng chống tin giả, xác minh thông tin, đạo đức số.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò song hành giữa kỹ năng công nghệ và năng lực phản biện trong môi trường truyền thông đầy biến động, đồng thời đề xuất đưa các kỹ năng mới như báo chí dữ liệu, kỹ năng chống tin giả, đạo đức số vào chương trình giảng dạy; tăng cường thực hành và mô phỏng môi trường tác nghiệp số; phát triển nền tảng học tập trực tuyến, học tập suốt đời và bồi dưỡng giảng viên.