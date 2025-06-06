Chuyển động số
Lan tỏa tinh thần 'Tốt đạo – Đẹp đời' từ 534 tác phẩm báo chí về Phật giáo

Lê Giang

Lê Giang

22:38 | 06/06/2025
534 tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về Phật giáo năm 2024 đã góp phần truyền tải những giá trị nhân văn, từ bi, trí tuệ của đạo Phật đến cộng đồng. 36 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh trong lễ trao giải tại Hà Nội.
36 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất năm 2024

Chiều 6/6, tại Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ nhất năm 2024, với chủ đề “Tuyên truyền lối sống Tốt đạo – Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, giải thưởng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức sau thành công của Đại lễ Vesak 2025 và đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

bao-chi
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giải báo chí về Phật giáo với chủ đề "Tuyên truyền lối sống Tốt đạo - Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc" lần thứ nhất năm 2024 được phát động từ 18/6/2024. Sau gần một năm, Ban tổ chức đã nhận được 534 tác phẩm dự thi hợp lệ, gồm 288 tác phẩm báo in và báo điện tử, 228 tác phẩm phát thanh và truyền hình, 18 tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải, với tổng số 39 giải thưởng, bao gồm: 33 giải cho 5 thể loại báo chí; 1 giải cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 1 giải cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi; 3 giải hành hương về các di tích Phật giáo ở Ấn Độ và 1 giải đặc biệt.

Về tác giả, tổng số có 95 tác giả được trao giải thưởng, trong đó tác giả đơn có 17 người; 19 nhóm tác giả với tổng số tác giả theo nhóm là 78 tác giả.

Lan tỏa tinh thần 'Tốt đạo – Đẹp đời' từ 534 tác phẩm báo chí về Phật giáo
Giải Nhì thể loại Ảnh báo chí ( không có giải nhất) được trao cho tác giả Vân Quảng Tâm với tác phẩm Linh thiêng những ngôi chùa nơi địa đầu Tổ quốc.

Ban tổ chức cho biết có 36 tác phẩm đoạt giải. Với 39 giải thưởng được trao gồm 33 giải cho 5 thể loại báo chí; 1 giải cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 1 giải cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi; 3 giải hành hương về các di tích Phật giáo ở Ấn Độ và 1 giải đặc biệt.

Trong đó, giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng được trao cho serie chương trình “Linh thiêng cõi Phật” phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, với 12 kỳ có nội dung độc lập.

bao-chi
Giải khuyến khích thể loại ảnh báo chí được trao cho tác giả Vũ Minh Đức với tác phẩm Chùa Ngọa Vân, di tích lịch sử Quốc gia đặt biệt khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm năm nay phản ánh sinh động giá trị nhân văn, từ bi và trí tuệ của đạo Phật, đóng góp tích cực vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số tác phẩm chưa đạt yêu cầu về điều kiện dự thi do chỉ được công bố trên các nền tảng chưa được cấp phép theo quy định.

Tiếp tục phát động Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025

Tại buổi lễ, Ban tổ chức chính thức phát động Giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo năm 2025 với chủ đề: “Tuyên truyền lối sống Tốt đạo – Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Lan tỏa tinh thần 'Tốt đạo – Đẹp đời' từ 534 tác phẩm báo chí về Phật giáo
Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ Nhất năm 2024 và phát động Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN cho biết: Giải năm 2025 là dịp tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phản ánh sinh động đời sống Phật giáo và đóng góp của Giáo hội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Giải thưởng cũng hướng đến phát hiện những gương điển hình sống “Tốt đạo – Đẹp đời”; đồng thời khích lệ đội ngũ làm báo, truyền thông tích cực tham gia lan tỏa giá trị nhân văn, từ bi và trí tuệ của đạo Phật trong đời sống hiện đại.

Theo thể lệ, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 6/6/2025 đến hết ngày 5/1/2026. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông được cấp phép và chưa từng tham gia hoặc đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi báo chí nào khác.

Đối tượng dự thi bao gồm: Nhà báo chuyên nghiệp, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cư sĩ, tăng ni, học giả, cộng tác viên và tác giả tự do có bài viết về đề tài Phật giáo. Các thể loại gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Giải thưởng năm nay gồm một giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức qua địa chỉ: Phòng 221, Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc email: giaibaochiphatgiao2025@gmail.com.

