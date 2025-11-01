Không khí tưng bừng ngày khai mạc giải đua xe PVOIL Cup 2025

Trong không khí đặc biệt của buổi lễ khai mạc, phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Đại Hoàng (Trưởng ban tổ chức tổ chức Giải Đua xe Ôtô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025) chia sẻ: “Giải đua xe VOC POIL 2025 là một lễ hội xe thực thụ khi quy tụ 70 đội đua và 144 vận động viên cùng rất nhiều khán giả đến từ khắp mọi nơi, tại đây chúng ta không chỉ chứng kiến những màn thi đấu kịch tích mà đang còn cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao, văn hóa xe đến mọi miền tổ quốc.”

Hình ảnh một số đại biểu tại buổi lễ khai mạc. Nguồn: Otofun

Năm nay, giải đua ghi nhận quy mô kỷ lục với 24 đường thi một kỷ lục nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó nổi bật là đường Adventure ban đêm xuyên rừng và vượt suối đầy thử thách “đặc sản” không thể thiếu của VOC. Từ một giải phong trào khởi nguồn năm 2008, VOC nay đã trở thành đấu trường chuyên nghiệp của cộng đồng off-road Việt Nam, nơi hội tụ những tay lái hàng đầu cùng dàn xe độ mạnh mẽ và công nghệ.

Về mặt thương hiệu năm 2025 cũng là năm đánh dấu 10 năm chặng đường PVOIL đồng hành cùng VOC, thể hiện cam kết bền bỉ của thương hiệu xăng dầu quốc gia trong việc phát triển phong trào off-road Việt Nam. Ngoài tài trợ nhiên liệu và công nghệ, PVOIL còn triển khai ứng dụng PVOIL 4U tại sự kiện, hỗ trợ vận động viên tra cứu bản đồ, lịch thi và thanh toán không tiền mặt, một bước tiến trong số hóa hoạt động thể thao.

Trao kỷ niệm chương đánh dấu 10 năm hợp tác của PVOIL đồng hành cùng giải đấu. Nguồn: Otofund

Tại giải đấu năm nay trải nghiệm khán giả cũng được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức bố trí khu vực quan sát an toàn, đồng thời phối hợp cùng các hãng xe như Ford, Toyota, Subaru, Suzuki và GWM mang tới khu trải nghiệm lái thử xe địa hình thực tế cho khán giả. Người hâm mộ có cơ hội được thử những mẫu SUV và bán tải nổi tiếng như Ranger Raptor, Everest hay GWM Tank 300, thông qua các bài thi chuyên biệt dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Hiện tại VOC 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng như VTVcab, ON Plus, FPT Play và hệ sinh thái Otofun, giúp khán giả có thể theo dõi trọn vẹn những pha tranh tài kịch tính. Bảng xếp hạng và hình ảnh thi đấu, điểm số của các đội cũng được ban tổ chức cập nhật liên tục theo thời gian thực trên website, mang lại trải nghiệm theo dõi sinh động và kết nối tới khán giả.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 580 triệu đồng, cùng những danh hiệu “Đội phong cách”, “Cống hiến” và “Tinh thần vượt khó”, PVOIL VOC 2025 hứa hẹn sẽ là nơi không chỉ tôn vinh kỹ năng và niềm đam mê xe mà còn là biểu tượng cho tinh thần bứt phá và kết nối của cộng đồng đam mê off-road Việt Nam.