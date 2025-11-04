Xe và phương tiện
Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Phạm Anh

Phạm Anh

16:56 | 04/11/2025
Cặp chú cháu Hồ Thanh Tuấn - Nguyễn Đức Duy Sang của đội 407 - Ngọc Trai Wolver lần đầu chạm tay vào cúp vàng hạng Chuyên nghiệp tại PVOIL VOC 2025 sau năm lần liên tiếp dừng bước ở vị trí Á quân.
Lộ diện 4 tân vương Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 Lộ diện 4 tân vương Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025
PVOIL VOC 2025: Đêm Adventure trở lại với thử thách khắc nghiệt giữa bóng tối PVOIL VOC 2025: Đêm Adventure trở lại với thử thách khắc nghiệt giữa bóng tối
Từ giải đấu đến lễ hội: Hành trình 18 năm của PVOIL VOC Từ giải đấu đến lễ hội: Hành trình 18 năm của PVOIL VOC
Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver lần đầu chạm tay vào cúp vàng hạng Chuyên nghiệp tại PVOIL VOC 2025

Mưa dầm suốt ba ngày đêm tại “chảo lửa” Đông Mô, bùn lầy phủ khắp 24 cung đường thi đấu, nhưng cặp chú cháu Hồ Thanh Tuấn - Nguyễn Đức Duy Sang của đội 407 - Ngọc Trai Wolver đã viết nên câu chuyện cảm động nhất tại giải đua ô tô địa hình PVOIL VOC 2025. Sau 2 năm liên tục đứng trên bục Á quân hạng Chuyên nghiệp PVOIL VOC và 3 mùa về nhì ở các giải đua khác, họ cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì
Không gian "chảo lửa" Đồng Mô mùa giải PVOIL VOC 2025

Đây là lần thứ hai đội Ngọc Trai Wolver giành ngôi vô địch hạng Chuyên nghiệp từ khi tham gia giải đấu off-road Việt Nam. Trong 3 năm thi đấu, đội 407 có một lần Quán quân ở giải mừng sinh nhật CLB Offroad Hà Nội HOC và có đến 5 lần hiện diện trên bục Á quân sau đó (1 giải nhì tại HTV Challenge Cup 2022; 2 giải nhì tại VOC 2022, VOC 2023 và 2 giải nhì tại Victory Challenge Sailun Cup 2024 và 2025). Mỗi năm, họ tiến sát đến danh hiệu cao nhất, nhưng rào cản luôn là thành công vĩnh viễn của các đội khác. Đó là một chuỗi “cơm bạc” đầy tiếc nuối, nhưng cũng là nguồn động lực để đội tôi luyện tinh thần thép chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Chiến thắng năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi PVOIL VOC 2025 được đánh giá là mùa giải kỷ lục về mọi mặt. Ban tổ chức tăng số lượng bài thi lên 24 đường, gần gấp đôi so với 17 bài năm 2024. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 600 triệu đồng, thu hút 70 đội đua tranh tài, với 140 vận động viên, trong đó hầu hết những cái tên mạnh nhất cả nước đều góp mặt.

"Chúng tôi đã đợi nhiều năm để có ngày này. Năm nay, mọi chiến thuật và sự chuẩn bị đều được tính toán kỹ lưỡng", Hồ Thanh Tuấn chia sẻ sau khi nhận cúp vàng. Nghệ nhân chế tác ngọc trai này không giấu được xúc động khi nói thêm: "Không chỉ là cúp vàng, đây còn là sự kiên trì bền bỉ và sự phối hợp ăn ý của đội".
Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Từ chạy quyết liệt đến chiến thuật "giữ xe giữ người"

Điểm thay đổi lớn nhất giúp đội 407 lên ngôi vô địch năm nay nằm ở tư duy chiến thuật. Khác với các mùa giải trước khi họ liên tục cố gắng giành nhất từng bài thi riêng lẻ, năm nay Hồ Thanh Tuấn và Nguyễn Đức Duy Sang quyết định thay đổi chiến thuật mới. Họ không còn chạy với tốc độ tối đa ngay từ đầu. Thay vào đó, đội tập trung vào việc chạy đều, an toàn, duy trì vị trí trong top 3 suốt giải đấu, giữ sức người, xe để “bung lụa” ở các bài thi quyết định cuối cùng.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Chiến thuật này giúp đội tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Trong điều kiện mưa gió kéo dài và địa hình cực khó, việc chạy quá quyết liệt có thể dẫn đến hư hỏng xe hoặc mất điểm vì sai sót. Đội 407 đã học được bài học từ những năm trước rằng đua địa hình không chỉ là cuộc chiến về tốc độ, mà còn là nghệ thuật về sự bền bỉ và bung sức đúng thời điểm.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Ba bài thi quyết định ở ngày cuối giải là thời điểm cặp chú cháu bung hết sức mình. Với động cơ Isuzu 4JJ3-3.0 Bi Turbo đã được nâng cấp bộ tăng áp, hộp số tự động cảm biến điện, hệ thống lái trước và sau thủy lực, chủ động toàn thời gian, tời điện 2 mô tơ và tời cơ, họ vượt qua từng chướng ngại vật một cách mượt mà. Sự già rơ của Hồ Thanh Tuấn kết hợp với sức trẻ của Nguyễn Đức Duy Sang, tạo nên sức mạnh khó cưỡng trong những cung đường quyết định.

"Việc có hai thế hệ cùng thi đấu giúp đội vừa có sự ổn định, vừa có sự sáng tạo. Chú Tuấn giúp em định hướng chiến thuật đúng đắn, còn em giúp chú kiểm soát xe trong những tình huống khó", Duy Sang chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt trong đội.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Thời tiết cực đoan và 24 cung đường đầy thử thách

Nếu như sự thay đổi chiến thuật là chìa khóa chiến thắng, thì khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt chính là yếu tố giúp đội 407 biến ý tưởng thành hiện thực. PVOIL VOC 2025 diễn ra trong ba ngày mưa dầm không ngừng, biến các cung đường đua thành những "bẫy" bùn lầy, dốc trơn, hố sâu nguy hiểm.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế trầm trọng. Bùn đất bám đầy kính chắn gió, bánh xe trượt không kiểm soát trên những con dốc. Nhiều đội đua mạnh đã phải dừng cuộc chơi vì hư hỏng xe hoặc mắc kẹt. Nhưng cặp chú cháu của đội 407 vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

24 đường đua được thiết kế với những thử thách riêng. Từ những đoạn leo dốc đứng trơn trượt, qua các khu vực lội suối, đầm lầy, đến những khúc cua hẹp giữa rừng cây. Độ dài tổng cộng của các bài thi cũng tăng lên nhiều so với năm trước, thử thách sức bền cả người lẫn xe.

Hồ Thanh Tuấn từng chia sẻ trước giải rằng: "Chúng tôi luôn mong muốn có càng nhiều bài thi càng tốt. Trong đó có nhiều bài khó thì cơ hội thể hiện kỹ năng lái cũng như tính năng xe sẽ thuộc về đội nào có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhờ vậy, thứ hạng thi đấu sẽ không phải do may rủi".

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Lời nói ấy đã trở thành hiện thực. Với 24 bài thi thay vì 17 bài như năm 2024, giải đấu năm nay thực sự là cuộc kiểm tra toàn diện về mọi khía cạnh của một đội đua địa hình: kỹ năng lái, độ bền của phương tiện, chiến thuật, tinh thần và khả năng thích nghi. Đội 407 đã chứng minh họ vượt trội ở tất cả các yếu tố này sau nhiều tháng chuẩn bị tinh thần và hoàn thiện từng chi tiết của xe đua.

"So với năm ngoái thì xe năm nay tôi có tăng một chút về bộ tăng áp và công suất động cơ, về hệ truyền động thì xe đã được nâng cấp lên hộp số tự động cảm biến điện so với hộp số sàn như năm trước", Tuấn giải thích về những cải tiến quan trọng.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Sự xuất sắc của đội được thể hiện qua hai mặt: thành tích thi đấu và lời khen từ các đối thủ. Nhiều tay đua cho biết họ ấn tượng với khả năng giữ nhịp độ ổn định của đội 407 trong suốt ba ngày thi đấu. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng đội này hiếm khi mắc sai lầm lớn.

Các đội tham gia đua tại bài thi đêm Advanture. Nguồn: Otofun

Giải đấu năm nay còn đặc biệt hơn khi đường đua đêm Adventure chính thức trở lại sau thời gian gián đoạn. Hồ Thanh Tuấn bày tỏ niềm vui về điều này: "Việc mở lại đường đua đêm không những tăng tính hấp dẫn mà còn tạo thêm nhiều cảm xúc cho vận động viên. Đặc biệt qua các bài thi đêm, các đội thi trên mọi miền Tổ quốc có cơ hội được gặp gỡ và có nhiều thời gian để hàn huyên nhiều hơn".

Thử thách đêm đòi hỏi kỹ năng điều khiển xe hoàn toàn khác so với ban ngày. Tầm nhìn bị giới hạn bởi đèn pha, địa hình khó đoán, nguy cơ hỏng xe tăng cao. Nhưng cặp chú cháu của đội 407 đã vượt qua xuất sắc, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Chiến thắng của tinh thần và giá trị lan tỏa

Khoảnh khắc đội 407 Ngọc Trai Wolver nâng cúp vàng hạng Chuyên nghiệp tại PVOIL VOC 2025 đã trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất của giải đấu năm nay. Sau nhiều năm liên tục đứng ở vị trí thứ hai, cảm xúc vỡ òa của Hồ Thanh Tuấn và Nguyễn Đức Duy Sang đã lan tỏa đến toàn bộ cộng đồng yêu off-road Việt Nam.

Câu chuyện của đội 407 mang tính truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đội đua trẻ. Họ chứng minh rằng trong thể thao, sự kiên trì và không bỏ cuộc luôn được đền đáp xứng đáng. Năm lần đứng trên bục Á quân không làm họ nản chí, ngược lại, mỗi lần thất bại đều trở thành bài học quý giá giúp họ hoàn thiện hơn.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Việc kết hợp hai thế hệ trong đội cũng tạo nên một thông điệp ý nghĩa về sự kế thừa trong làng đua xe Việt Nam. Hồ Thanh Tuấn, một doanh nhân thành đạt với công ty chế tác ngọc trai, vẫn giữ nguyên đam mê với offroad của thế hệ 7X. Còn Nguyễn Đức Duy Sang, thế hệ trẻ sinh năm 2001, đại diện cho thế hệ tay đua mới, đã tạo nên một đội đua hoàn hảo.

Hồ Thanh Tuấn chia sẻ thêm: việc tăng số lượng bài thi và độ khó sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các tay đua Việt Nam với đối thủ trong khu vực và thế giới. PVOIL VOC 2025 với 24 bài thi đã chứng minh điều đó. Các đội đua Việt Nam đã thể hiện khả năng vượt qua những thử thách tương đương với các giải đấu quốc tế như RFC hay Borneo ở Malaysia.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Chiến thắng của đội 407 - Ngọc Trai Wolver sẽ còn được nhắc đến lâu dài trong làng off-road Việt Nam. Một câu chuyện về sự kiên trì, về tinh thần không bỏ cuộc, và về những giá trị tốt đẹp của thể thao. Từ cúp bạc đến cúp vàng, họ đã chứng minh rằng thành công thực sự không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà ở việc không bao giờ từ bỏ.

Từ "Vua ngọc trai" đến nhà vô địch off-road

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ngọc trai Hoàng Gia.

Sinh năm 1976, Hồ Thanh Tuấn từng là kỹ sư tin học trước khi rẽ hướng sang lĩnh vực nuôi trồng, chế tác và kinh doanh ngọc trai. Sau hơn 20 năm gắn bó, ông được tôn vinh là Nghệ nhân ưu tú và mang danh hiệu "vua ngọc trai Việt Nam" khi nuôi cấy thành công ngọc trai có hoa văn tự nhiên - một kỹ thuật đột phá trong ngành.

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì
Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn tại sự kiện AAPI. Ảnh: NVCC

Thương hiệu Ngọc trai Hoàng Gia do ông xây dựng được chọn chế tác quà tặng quốc gia cho nhiều nguyên thủ quốc tế. Năm 2016, bộ trang sức ngọc trai tặng phu nhân Michelle Obama trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Ông cùng 11 nghệ nhân hoàn thành tác phẩm mang hoa văn trống đồng với kỹ thuật chế tác tinh xảo, sử dụng 30 viên ngọc trai biển đen quý hiếm theo phong cách cổ điển.

"Thiết kế này lấy ý tưởng từ những tinh hoa về văn hóa, trí tuệ của Việt Nam. Đó là hoa văn trống đồng trên viên ngọc trai quý, một sản phẩm trí tuệ và nghệ thuật của người Việt", ông Tuấn chia sẻ về tác phẩm gửi gắm thông điệp hòa bình và thịnh vượng.

Cơ duyên với xe địa hình

Cơ duyên với xe địa hình bắt nguồn từ công việc nuôi cấy ngọc trai, khi ông thường xuyên phải vận chuyển con giống bằng xe qua vùng biển nhiều tỉnh, thành. Những lần xe bị lún cát, ông nhờ xe địa hình để kéo lên.

Từ việc cải tiến xe phục vụ công việc, ông dần quen biết và trở thành thành viên câu lạc bộ xe địa hình. Đến nay đã 10 năm gắn bó với môn thể thao mạo hiểm này, ông nhận thấy sự bổ trợ tuyệt vời giữa hai lĩnh vực. Ông cho rằng, mỗi chuyến đi hay cuộc thi xe địa hình là một hành trình rèn luyện kỹ năng, giúp ông can đảm, chịu khó và mạnh mẽ hơn trong mọi thử thách của cuộc sống và kinh doanh.
Đội 407 Ngọc Trai Wolver vô địch PVOIL VOC 2025 hạng chuyên nghiệp đua ô tô địa hình Việt Nam 2025 Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương chiến thuật đua địa hình thành công PVOIL Cup 2025 Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 Vua ngọc trai Hồ Thanh Tuấn vô địch off-road Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn Ngọc trai Hoàng Gia

