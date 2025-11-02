PVOIL VOC 2025: Đêm Adventure trở lại với thử thách khắc nghiệt giữa bóng tối

Tại giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025, phần thi Adventure diễn ra vào ban đêm trở thành thử thách khắc nghiệt với các tay đua. Bóng tối bao phủ khắp không gian rộng lớn. Những con đường rừng bao la chỉ còn lại ánh đèn pha xe mờ nhạt chiếu sáng.

Với hình thức bốc thăm chia đội, mỗi đội đua năm nay quy tụ 6 chiếc xe. Họ phải đối mặt với những tình huống kịch tính liên tiếp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên quyết định thành bại. Việc định hướng trên địa hình đòi hỏi kỹ năng đọc bản đồ chính xác. Xử lý tình huống bất ngờ càng cần phản xạ nhanh nhạy.

Đường thi này thử thách ba yếu tố cốt lõi: kỹ thuật lái xe trong điều kiện thiếu ánh sáng, khả năng làm việc nhóm dưới áp lực thời gian, và sự bền bỉ của cả người lẫn máy trên những cung đường hiểm trở. Mỗi đội đua phải vượt qua hành trình dài trong rừng và đầm lầy, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đội trả giả.

Bốn điểm kiểm tra (checkpoint) được bố trí trải dài khắp các cung đường. Địa hình thay đổi liên tục từ đồi dốc đến rừng cây dày đặc, rồi lại chuyển sang những đầm lầy, sình nước. Mỗi đội đua phải chinh phục lần lượt các trạm kiểm tra này theo thứ tự quy định.

Anh Phạm Nhật Quang, nhà vô địch hạng bán tải nâng cao năm 2024 sau khi đến điểm check point thứ ba. Nguồn: Vũ Hoàng Anh

Anh Phạm Nhật Quang, nhà vô địch hạng bán tải nâng cao năm 2024 sau khi hoàn thành điểm check point thứ ba đã có những chia sẻ vô cùng thú vị: “Đến được với điểm check point thứ ba này cảm xúc của tôi là vô cùng sung sướng, thời tiết mưa khiến quãng đường rất trơn và khiến việc di chuyển trở nên khó khắn. Chúng tôi cũng chưa từng được thử quãng đường Adventure này nên việc tìm đường cũng trở nên tương đối vất vả.” Sau điểm check point thứ ba, anh Quang sẽ cùng đồng đội tiếp tục đến với điểm check point thứ tư cũng là điểm cuối cùng của phần thi Adventure.

Có thể nói rằng sự trở lại của Adventure đêm không chỉ là "món quà" cho cộng đồng off-road mà còn nâng tầm PVOIL VOC 2025. Những thử thách trong cuộc đua từ rừng rậm, đầm lầy đến suối sâu, mọi thử thách đều kiểm chứng sức bền xe và bản lĩnh của các tay đua qua mỗi phần thi. Từ những đội đua lần đầu tiên dám bước vào màn đêm dày đặc, đến các “lão làng” từng chinh phục hàng trăm km địa hình khắc nghiệt, tất cả đều được thử lửa bởi bài thi Adventure đêm, một hành trình không khoan nhượng, nơi đèn pha xe trở thành "đôi mắt" duy nhất giúp tay đua nhìn rõ địa hình phía trước.

Hình ảnh một số đội thi khi tham gia đua. Nguồn: Vũ Hoàng Anh

Trọng tài cùng đội tham gia thi xem lại kết quả. Nguồn: Vũ Hoàng Anh

Các đội tham gia đua tại bài thi đêm Advanture. Nguồn: Otofun

Các đội đua cùng nhau leo dốc. Nguồn: Otofun

Hình ảnh một đoạn đường trong khu vực thi đấu. Nguồn: Otofun