Từ giải đấu đến lễ hội: Hành trình 18 năm của PVOIL VOC

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 (PVOIL VOC 2025), không chỉ là một sự kiện thể thao tốc độ mà đã trở thành biểu tượng văn hóa của cộng đồng yêu xe off-road tại Việt Nam. Với một sự kiện đặc biệt như vậy, năm nay giải đấu PVOIL VOC 2025 có quy mô được mở rộng kỷ lục với 23 đường đua ngày và 1 dường đua đêm, 700 lượt thi với sự tham gia của 140 vận động viên tranh tài.

Lịch sử hình thành PVOIL VOC: Từ Vô lăng Vàng đến lễ hội off-road quốc gia

Năm 2008, các thành viên đam mê off-road trên diễn đàn Otofun.net tổ chức cuộc thi đầu tiên mang tên Vô lăng Vàng tại Xuân Mai (Hà Nội). Chỉ với 2 đội, 7 vận động viên và đường đua dài 200m gồm 5 hố bùn sâu, giải nhất thuộc về cặp Noza - Drifter. Đây là hạt giống đầu tiên của hành trình VOC.

Năm 2009, giải được nâng cấp: đường đua cắm cọc, chăng dây, số đội tăng vọt lên 28 đội với 3 hạng rõ ràng: Light SUV (11 đội), Heavy SUV (9 đội), Crossover (8 đội). Đến 2010, cái tên VOC (Vietnam Offroad Cup) chính thức ra đời, được Tổng cục TDTT công nhận là Hội thi Kỹ năng Lái xe Địa hình Việt Nam, lần đầu có đội phía Nam tham gia.

Năm 2012, Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT cấp phép chính thức, nâng tầm thành Giải đua Ô tô Địa hình Việt Nam. Đến VOC 2016 đánh dấu bước ngoặt với 66 đội ở 3 hạng mới: Bán tải Việt Nam (xe nguyên bản), Cơ bản, Nâng cấp. Đỉnh cao của VOC bắt đầu là năm 2018 khi quy tụ 80 đội, 160 tay đua từ 14 tỉnh thành, tái lập hạng Mở rộng, định hình 4 hạng thi đấu cho đến nay: Bán tải Việt Nam, Cơ bản, Nâng cao, Mở rộng.

Hình ảnh khai mạc giải đấu Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL VOC Cup 2025. Nguồn: BTC

Từ sân chơi tự phát của cộng đồng Otofun, PVOIL CUP đã vươn mình thành lễ hội off-road lớn nhất Việt Nam phát triển thành quy mô kỷ lục như năm 2025. Hành trình 18 năm không chỉ là cuộc đua tốc độ, mà còn là biểu tượng của đam mê, chuyên nghiệp và gắn kết cộng đồng yêu xe địa hình toàn quốc.

Bước ngoặt: 10 năm đồng hành của PVOIL – 7 năm liên tiếp là nhà tài trợ giải đấu

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn khi PVOIL chính thức trở thành Nhà Tài Trợ Kim Cương và đồng hành cùng Công ty Cổ phần OTV Truyền thông, cộng đồng Otofun trong hành trình phát triển VOC. Trong 10 năm gắn bó từ 2015 đến 2025, PVOIL có 7 năm liên tiếp là nhà tài trợ tên giải. Nhờ sự đồng hành to lớn của PVOIL giải đã nâng tầm sự kiện và đổi tên thành PVOIL VOC cho đến giờ đã trở thành biểu tượng của thể thao địa hình chuyên nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại sự kiện. Nguồn: BTC

Tại lễ khai mạc VOC 2025, ông Lê Trung Hưng (Phó Tổng giám đốc PVOIL) nhấn mạnh: “Hình ảnh doanh nghiệp và các tay đua có điểm tương đồng không ngại vượt đường khó, bền bỉ trên mỗi chặng đường.” Lời khẳng định này không chỉ là cam kết tài trợ nhiên liệu (hơn 20.000 lít mùa 2025) mà còn là sự đồng điệu về tinh thần vượt thử thách, giúp VOC chuyển mình từ giải đua chuyên môn sang lễ hội off-road quốc gia với quy mô kỷ lục như hiện tại.

Chính sự gắn bó bền vững của PVOIL đã biến VOC thành sân chơi bền bỉ, an toàn và chuyên nghiệp, góp phần định vị off-road Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực.

Hành trình từ giải đấu đến lễ hội quốc gia

Sau đại dịch covid 19, PVOIL CUP bứt phá trở lại với hình hài một lễ hội thực thụ. Năm 2023, giải quy tụ 87 đội, 174 vận động viên, hơn 600 lượt đua, giải thưởng vượt 500 triệu đồng. Mùa giải 2024, sự kiện hợp nhất với PVOIL VGC (on-road) được tổ chức tại Đồng Mô kéo dài 3 ngày (1–3/11/2024), với 71 đội tranh tài, 4 nhà vô địch được vinh danh. Không còn là cuộc thi đơn thuần, VOC trở thành đại tiệc cộng đồng với dù lượn trên cao, diễu hành xe rực rỡ, khu vui chơi trải rộng, nơi hội tụ người yêu xe, câu lạc bộ và fan từ mọi miền.

Năm nay mùa thứ 18 chính là đỉnh cao kỷ lục, diễn ra 31/10–2/11 tại Làng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô với 24 đường thi (tăng 70%), với 700 lượt trình diễn, sử dụng thêm 90 ha rừng và đầm lầy. PVOIL đánh dấu 10 năm đồng hành bằng 20.000 lít nhiên liệu, cùng không gian trải nghiệm bùng nổ lái thử xe, vòng quay trúng thưởng và giao lưu với các tay đua.

PVOIL VOC 2025 chính thức khép lại với loạt kỷ lục mới, khẳng định vị thế giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam. Nguồn: BTC

PVOIL VOC 2025 khép lại đã ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật với tổng giá trị giải thưởng 581.000.000 đồng, hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến suốt 03 ngày thi đấu, livestream bình luận trực tiếp trên các ứng dụng VTV Prime, On Plus của VTVcab, trên ứng dụng FPT Play và trên các kênh của Otofun. Giải đua năm 2025, PVOIL CUP đã thực sự trở thành lễ hội off-road sôi động nhất lịch sử Việt Nam.

Thành quả cho những nỗ lực

Có thể nói rằng sau 18 năm nỗ lực không ngừng, PVOIL CUP đã gặt hái thành quả rực rỡ, trở thành lễ hội off-road lớn nhất Việt Nam và niềm tự hào của sân chơi ô tô địa hình mang tầm cỡ quốc gia. Đối với cộng đồng đam mê off-road, VOC không chỉ là cuộc đua, mà là lễ hội của đam mê nơi khán giả được trải nghiệm bầu không khí của giải không chỉ xem, mà còn chơi, còn sống cùng đam mê với các vận động viên. Với các vận động viên đây là một sân chơi bổ ích, quy tụ hàng nghìn đam mê off-road tham dự mỗi năm, kết nối câu lạc bộ off-road toàn quốc, nuôi dưỡng thế hệ các tay đua trẻ trong tương lai.

Người hâm mộ trải nghiệm xe thông qua hoạt động của PVOIL VOC 2025. Nguồn: Otofun

Thành quả lớn nhất của off-road Việt Nam là được định vị trên bản đồ khu vực, truyền tải tinh thần bền bỉ, chinh phục từ Vô lăng Vàng Otofun đến PVOIL VOC quốc gia. Mỗi hố bùn, mỗi khúc cua là minh chứng cho niềm tin, nỗ lực và đam mê đã biến giấc mơ thành hiện thực. 18 năm không chỉ là con số, mà nó còn là di sản không thể bị chối bỏ. PVOIL VOC đang định hình hiện tại và vạch tương lai của thể thao địa hình Việt Nam, nơi những kỷ lục mới tiếp tục được thiết lập.