Thủy chiến khốc liệt: PVOIL VOC 2025 khởi động trong mưa lớn

Hình ảnh thi đấu của các đội trong ngày đầu tiên. Nguồn: BTC

Tại “chảo lửa” Đồng Mô ngày 31/10 đã hóa thành "chiến trường" thủy chiến khi mưa lớn từ đêm trước biến đường đua tại giải VOC thành đầm lầy ngập bánh, nước dâng cao, bùn lầy trơn trượt. 70 đội đua với 140 vận động viên từ 4 phân hạng của PVOIL VOC 2025 lao vào cuộc chiến mở màn đầy kịch tính, nơi những pha lội nước, rơi tời, cẩu xe và DNF liên tiếp biến ngày thi đấu đầu tiên thành trận “thủy chiến” đáng nhớ khi sau bốn năm kể từ mùa giải VOC 2020 mới có một trận mưa lớn đến vậy.

Tay đua Nguyễn Trung Thành cùng đồng đội chia sẻ về đường đua. Nguồn: Tạ Thành Biên

Mưa như trút khiến vận động viên xuống sức, xe trơn trượt, nhiều đội DNF sớm tại đường số 13. Tay đua Nguyễn Trung Thành, đại diện đội 306 nhận xét: “Thời tiết mưa lớn đã khiến mặt đường trơn trượt, tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, khiến cho việc vượt qua các bài thi đem lại cho tôi cảm giác vô cùng phấn khích mỗi khi hoàn thành xong.”

Không chỉ tăng sự hấp dẫn với số lượng đường đua tăng kỷ lục, BTC PVOIL VOC 2025 đã di dời toàn bộ sân khấu trung tâm, cổng chào và khu điều hành, các gian hàng ra khu vực đường giao thông trong Làng Văn hóa, thay vì đặt chung trong không gian thi đấu như các mùa trước. Điều này khiến diện tích sử dụng và không gian thi đấu của các đường thi tăng lên.

Sơ đồ chia 6 zone giúp khán giả theo dõi nhanh hơn, di chuyển và dễ dàng tới đường đua ưng ý, trong đó zone 4 lần đầu ra mắt mùa này. Với 24 đường đua gần gấp đôi so với năm trước người hâm mộ sẽ được chứng kiến một giải đấu đua xe vô cùng thú vị hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn giác quan của những khán giả có cơ hội đến đây.

Ngoài giải đua, khi đến tham dự khán giả còn có cơ hội trải nghiệm các thử thách địa hình tại đường chạy thử của các thương hiệu Ford, Toyota, Suzuki và Subaru, tham gia nhiều hoạt động vui chơi tại các gian hàng và có cơ hội trúng hàng nghìn phần quà từ các nhà tài trợ. Giải đua xe sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 02/11/2025.