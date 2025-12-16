Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu giữ và phong tỏa hơn 5.300 tỷ đồng

Lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Tại họp báo chiều 15/12, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 13/12/2025, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C01, Bộ Công an) đã dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ (biệt danh “Mr Hunter”) từ Philippines về Việt Nam, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Theo cơ quan điều tra, Lê Khắc Ngọ là một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và tiền ảo giả mạo, cùng với TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Khối tài sản thu giữ “chưa từng có tiền lệ”

Liên quan chuyên án, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can, đồng thời thu giữ, phong tỏa khối tài sản đặc biệt lớn. Cụ thể gồm: 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD. 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 24/9, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 xe Volvo XC90, 59 đồng hồ hàng hiệu, nhiều trang sức vàng, túi xách hàng hiệu, đồng thời tạm dừng giao dịch 133 bất động sản.

Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, thu giữ đến thời điểm hiện tại ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng – con số được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay trong một vụ án lừa đảo tài chính tại Việt Nam.

Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư quốc tế

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã lập hàng loạt website có giao diện tiếng Anh, giả danh các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế uy tín. Thực chất, toàn bộ hệ thống này được lập trình để kiểm soát dòng tiền, liên kết trực tiếp với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

Đường dây hoạt động dưới danh nghĩa các “công ty đầu tư tài chính quốc tế”, sử dụng các nền tảng giao dịch quen thuộc như MT4, MT5 nhằm tạo lòng tin. Nhóm này cam kết lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0, đánh trúng tâm lý ham làm giàu nhanh của nhiều người.

Hàng trăm nhân viên sale được tuyển dụng, đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại và mạng xã hội. Ban đầu, nạn nhân được cho thắng vài lệnh nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó nhóm đối tượng lấy lý do kỹ thuật, lỗi hệ thống để “cháy tài khoản”, chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư.

Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale liên quan trong đường dây này.

Thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Đến nay, Công an Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, lấy lời khai của 601 bị hại, với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam, đồng thời là chuyên án đầu tiên được bóc gỡ trọn vẹn từ khâu tổ chức, vận hành đến tài sản và đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, phần lớn nạn nhân sập bẫy do tin vào hình ảnh giàu có, hào nhoáng trên mạng xã hội, cộng với tâm lý muốn nhanh chóng trở thành “nhà đầu tư thành đạt”.