Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon rót 35 tỷ đô la vào AI Ấn Độ đến năm 2030, tăng tốc cuộc đua hạ tầng số tại thị trường tỷ dân

Amazon vừa công bố cam kết đầu tư hơn 35 tỷ đô la vào lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ đến năm 2030, đánh dấu một trong những khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này vào thị trường Nam Á. Thông báo được đưa ra tại Amazon Smbhav Summit diễn ra ở New Delhi hôm thứ Tư 10/12, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các “ông lớn” công nghệ toàn cầu tại Ấn Độ đang nóng lên từng ngày.

Khoản đầu tư mới được xây dựng dựa trên gần 40 tỷ đô la mà Amazon đã rót vào Ấn Độ trong một thập kỷ qua, tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, logistics, số hóa doanh nghiệp và hệ thống thanh toán. Theo thông cáo báo chí, Amazon cho biết số vốn bổ sung lần này sẽ ưu tiên vào chuyển đổi số dựa trên AI, mở rộng năng lực xuất khẩu và thúc đẩy tạo việc làm, phù hợp với chiến lược quốc gia của Ấn Độ nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI nội địa mạnh mẽ.

Amazon dự báo, đến năm 2030, kế hoạch này sẽ giúp tạo thêm 1 triệu việc làm trực tiếp, gián tiếp và theo mùa vụ; tăng gấp bốn lần kim ngạch xuất khẩu lên 80 tỷ đô la; đồng thời hỗ trợ khoảng 15 triệu doanh nghiệp nhỏ tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI.

Bước đi táo bạo của Amazon diễn ra chỉ ít ngày sau khi Microsoft tuyên bố đầu tư 17,5 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI của Ấn Độ. Sự xuất hiện dồn dập của các khoản đầu tư tỷ đô phản ánh sức hút lớn của nền kinh tế số đang tăng tốc tại quốc gia 1,4 tỷ dân, nơi các tập đoàn toàn cầu xem như một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược của thập kỷ tới.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của Ấn Độ suốt 15 năm qua,” ông Amit Agarwal, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thị trường mới nổi của Amazon, chia sẻ. “Nhìn phía trước, chúng tôi mong muốn tiếp tục trở thành chất xúc tác cho sự phát triển của Ấn Độ bằng việc dân chủ hóa tiếp cận AI cho hàng triệu người dân.”

Với dòng vốn khổng lồ và chiến lược tập trung vào hạ tầng AI, Amazon đang củng cố vị thế trong một trong những thị trường công nghệ sôi động nhất thế giới, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên Microsoft, Google và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại khu vực.