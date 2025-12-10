Chuyển đổi số
Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor's ASEAN Awards

Hồng Anh

Hồng Anh

13:34 | 10/12/2025
Cô sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình hỗ trợ sinh viên ưu tú đến từ các quốc gia ASEAN học tập tại Monash.
Hiệu trưởng Đại học Monash (Úc), Giáo sư Sharon Pickering, đã có buổi gặp mặt trực tuyến cùng tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh đến từ TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình học bổng mới nhằm hỗ trợ sinh viên Đông Nam Á học tập tại Đại học Monash.

Chương trình học bổng này sẽ hỗ trợ tài chính toàn diện cho Hồng Hạnh khi theo học chương trình Cử nhân khoa học Dược hệ Nâng cao năm học 2026.

Trương Thị Hồng Hạnh, một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards của Đại học Monash (Úc)

Được biết, học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, có tổng trị giá 2,5 triệu AUD (khoảng 43,7 tỷ đồng) được triển khai nhằm hỗ trợ những sinh viên ưu tú bậc đại học trong khu vực ASEAN, giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác. Học bổng có quy trình xét chọn cạnh tranh, áp dụng với các ứng viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Sau khi giới thiệu Học bổng ASEAN Awards vào tháng 8/2025, Đại học Monash tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực ASEAN thông qua chương trình Học bổng mới mang tên ASEAN Pathway với tổng trị giá là 1 triệu AUD (khoảng 17,5 tỷ đồgn). Chương trình hỗ trợ các sinh viên ASEAN ưu tú trong quá trình theo học tại Monash College – đơn vị đào tạo dự bị với các chương trình như Diploma và Foundation Year, giúp sinh viên chuẩn bị và chuyển tiếp lên Đại học Monash.

Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 diễn ra vào tháng 8/2025

Trương Thị Hồng Hạnh đã vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao và xuất sắc giành suất học bổng toàn phần, bắt đầu hành trình học tập tại Monash vào năm 2026. Sinh viên Việt Nam đầu tiên được trao học bổng đặc biệt này cho biết mình vô cùng háo hức trước cơ hội học tập tại Melbourne.

Hồng Hạnh chia sẻ về lý do mình lựa chọn Đại học Monash và nộp hồ sơ đăng ký học bổng ASEAN Awards: “Đại dịch COVID-19 đã khơi dậy trong em mong muốn đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vắc-xin trong tương lai. Em đã tìm hiểu rất nhiều trường đại học ở Úc và ngành Dược với thứ hạng rất cao của Monash đã chinh phục em. Em cảm thấy rất biết ơn vì nhờ chương trình học bổng này, em có thể tiến gần hơn đến với công việc mình mơ ước.”

“Không chỉ đơn thuần là một chương trình hỗ trợ tài chính, Học bổng ASEAN được tạo ra để tìm kiếm nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng và mở ra cơ hội cho những sinh viên có mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng sinh viên phong phú tại Monash thông qua những góc nhìn đa dạng và nguồn năng lượng tích cực mà các sinh viên như em Hạnh mang đến.” Giáo sư Sharon Pickering chia sẻ.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 1961, Đại học Monash đã chào đón nhiều sinh viên đến từ khu vực Đông Nam Á. Trường hiện có hơn 16.000 sinh viên ASEAN và gần 60.000 cựu sinh viên thuộc khu vực. Học bổng ASEAN Awards và ASEAN Pathway chính là minh chứng cho mối quan hệ gắn kết bền chặt và lâu dài của Monash với khu vực.

“Đông Nam Á là một khu vực vô cùng năng động, giàu bản sắc văn hóa và nhân tài. Tại Monash, chúng tôi luôn nỗ lực trao quyền cho thế hệ lãnh đạo trẻ và những nhà sáng tạo tương lai đến từ các quốc gia ASEAN, đồng thời thúc đẩy một tương lai cởi mở và hợp tác hơn trong toàn khu vực.” Giáo sư Pickering, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ngày 7/12 tại sân vận động C500 (Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội), Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã chính thức bế mạc, khép lại mùa giải sôi động với sự tham gia của hơn 100 đội thi trên cả nước.
Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM lọt vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử 2025 với thiết bị đeo sử dụng camera-AI nhận diện vật cản, chuyển thành giọng nói hướng dẫn người khiếm thị di chuyển an toàn.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành Đại học đa ngành

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành Đại học đa ngành

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2536/QĐ-TTg, chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học đa ngành, trở thành Đại học thứ 12 của Việt Nam với năm trường thành viên.
Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Sau vòng bán kết đầy kịch tính diễn ra đồng loạt tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam, Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT" đã công bố danh sách 10 đội xuất sắc nhất toàn quốc. Các đội này chính thức bước vào vòng chung kết.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Trong ngày khởi tranh vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025), 27 đội thi đã trình bày các dự án và sản phẩm demo, tập trung vào tiếp cận và giải quyết các bài toán trong thực tiễn ở nhiều lĩnh vực.
