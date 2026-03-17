Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

14:52 | 17/03/2026
Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.

Theo báo cáo "Vietnam Mobile App Popularity 2026" của Q&Me công bố tháng 3/2026, người Việt sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) hệ điều hành iOS (Apple) dành 5,5 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động vào năm 2024. Sang năm 2025, người Việt dành 7,3 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động, tăng thêm 1,8 giờ so với mức 5,5 giờ của năm 2024. Năm 2026, thời gian sử dụng giảm nhẹ xuống còn 7,1 giờ mỗi ngày, nhưng so với năm 2024 vẫn cao hơn tới 1,6 giờ, tương đương mức tăng 29% sau hai năm. Số lượng ứng dụng người dùng mở trong một tuần cũng diễn biến theo chiều tương tự: tăng từ 26,8 ứng dụng năm 2024 lên 28,7 ứng dụng năm 2025, sau đó giảm nhẹ xuống 27,3 ứng dụng năm 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn: Baotintuc

Người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động và mở trung bình 27,3 ứng dụng mỗi tuần. Thói quen cầm điện thoại của người Việt đang thay đổi rõ rệt. Mạng xã hội chiếm ngày càng nhiều thời gian rảnh hơn so với những năm trước, khi người dùng dành tới 45% tổng thời gian màn hình chỉ để lướt các nền tảng mạng xã hội trong đầu năm 2026. Ứng dụng ngân hàng đã trở thành thứ người dùng Việt không thể thiếu trong tuần, khi 91% người được khảo sát mở ứng dụng ngân hàng ít nhất một lần trong bảy ngày gần nhất. Còn ChatGPT, dù mới chỉ có 12% người dùng tuần trong năm 2026, đang dần xuất hiện trong thói quen tra cứu và xử lý công việc hằng ngày của người Việt.

Nhóm từ 26 tuổi trở xuống dành 7,4 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động và mở tới 29,4 ứng dụng mỗi tuần, cao nhất trong tất cả các nhóm được khảo sát. Nhóm từ 27 tuổi trở lên dùng ít hơn. Họ chỉ dành 7,0 giờ mỗi ngày và mở 26,6 ứng dụng mỗi tuần. Chênh lệch không quá lớn nhưng nhất quán qua từng chỉ số. Phụ nữ dùng 7,3 giờ mỗi ngày, cao hơn nam giới 0,5 giờ, đồng thời mở nhiều hơn 0,6 ứng dụng mỗi tuần so với nam.

Ngân hàng số trở thành thiết yếu

Mảng tài chính số ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm theo dõi. Tỷ lệ người dùng ứng dụng ngân hàng trực tuyến trong vòng 7 ngày tăng từ 80% năm 2024 lên 88% năm 2025 và đạt 91% năm 2026. Nói cách khác, cứ 10 người dùng smartphone thì hơn 9 người đã mở ứng dụng ngân hàng ít nhất một lần trong tuần gần nhất.

Ảnh chụp báo cáo. Nguồn: Q&Me

Nhìn cụ thể vào từng ứng dụng, MoMo dẫn đầu mảng thanh toán di động với 38% người dùng tuần, còn Techcombank dẫn đầu nhóm ứng dụng ngân hàng truyền thống với 34%. Theo sau lần lượt là MB Bank (24%), VPBank NEO (23%) và VCB Digibank (19%). Về thời gian sử dụng, Techcombank (0,59%) vượt nhẹ MoMo (0,58%), cho thấy người dùng ứng dụng ngân hàng thương mại truyền thống tuy ít hơn về số lượng nhưng dành thời gian lâu hơn mỗi lần mở.

Nhìn vào cơ cấu thời gian dùng ứng dụng theo từng nhóm tính năng, mạng xã hội chiếm 45% tổng thời gian màn hình năm 2026, tăng từ mức 43% năm 2025. Nhóm nhắn tin, gọi điện và hội nghị trực tuyến giảm từ 28% xuống còn 23%. Hai nhóm trò chơi và xem video cùng đạt 8% mỗi nhóm, tăng từ 6% năm 2025. Tính chung, 97% người dùng đã mở ít nhất một ứng dụng mạng xã hội trong vòng 7 ngày gần nhất.

Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam

Facebook tiếp tục giữ ngôi vị số một về thời gian màn hình với 25% tổng thời gian sử dụng, tức cứ bốn phút người Việt cầm điện thoại thì một phút dành cho Facebook. TikTok xếp thứ hai với 19%, Zalo thứ ba với 16%, YouTube thứ tư với 7% và Messenger thứ năm với 6%. Năm ứng dụng này gộp lại chiếm 73% tổng thời gian màn hình, không tính các ứng dụng mặc định của smartphone hệ điều hành iOS.

Tuy nhiên, khi xét theo mức độ phổ cập, tức tỷ lệ người đã mở ứng dụng ít nhất một lần trong bảy ngày gần nhất, thứ hạng thay đổi hoàn toàn so với bảng xếp hạng thời gian màn hình. Zalo dẫn đầu với 98%, Facebook đứng thứ hai với 91%, tiếp theo là Messenger 88%, TikTok 82% và YouTube 71%. Sự đảo chiều này phản ánh rõ bản chất khác nhau giữa hai ứng dụng dẫn đầu. Zalo là công cụ giao tiếp hằng ngày mà gần như ai cũng cần mở, còn Facebook là nơi người dùng ngồi lâu nhất mỗi khi có thời gian rảnh.

Theo báo cáo của Q&Me, tỷ lệ người dùng mở TikTok trong vòng bảy ngày tăng liên tục từ 74% năm 2024 lên 79% năm 2025 và đạt 82% năm 2026, tức tăng thêm 8% chỉ trong hai năm.

Sự chênh lệch về cách dùng TikTok giữa các nhóm tuổi hiện ra khá rõ khi nhìn vào số liệu. Nhóm từ 26 tuổi trở xuống xếp TikTok ở vị trí số một về thời gian màn hình với 27% tổng thời gian sử dụng, đồng thời có tới 92% người trong nhóm này mở TikTok ít nhất một lần trong bảy ngày gần nhất. Nhóm từ 27 tuổi trở lên dùng ít hơn hẳn. Họ chỉ dành 16% thời gian màn hình cho TikTok và tỷ lệ người dùng tuần đạt 78%, vẫn ở mức cao nhưng thấp hơn nhóm trẻ tới 14%. Chênh lệch theo giới tính cũng rõ không kém, phụ nữ dành 21% thời gian màn hình cho TikTok và có 87% mở ứng dụng này hằng tuần, trong khi nam giới chỉ dành 16% thời gian màn hình và tỷ lệ người dùng tuần đạt 76%.

Người Việt giải quyết thủ tục hành chính qua điện thoại ngày càng nhiều

Ứng dụng dịch vụ công đã có chỗ đứng nhất định trong thói quen dùng điện thoại của người Việt. VNeID dẫn đầu nhóm này với 25% tỷ lệ người dùng tuần, tức một phần tư số người được khảo sát đã mở ứng dụng định danh quốc gia ít nhất một lần trong bảy ngày gần nhất. VNeTraffic đạt 8%, VssID 5% và eTaxMobile 4%, mức độ phổ cập trên chứng minh rằng người dân đã thực sự dùng điện thoại để giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh chụp báo cáo. Nguồn: Q&Me

Theo báo cáo của Q&Me, tỷ lệ người dùng mở ChatGPT trong vòng bảy ngày tăng từ 9% năm 2025 lên 12% năm 2026. Chiều hướng tăng đều qua từng năm cho thấy ngày càng nhiều người Việt đưa công cụ hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên ChatGPT vào việc tra cứu thông tin, học tập và xử lý công việc hằng ngày.

Trong nhóm mua sắm trực tuyến, Shopee bỏ xa các đối thủ còn lại với 68% tỷ lệ người dùng tuần và 1,87% tổng thời gian màn hình. Lazada và Chợ Tốt cùng đứng thứ hai nhưng khoảng cách so với Shopee rất lớn, khi mỗi ứng dụng chỉ đạt 8% người dùng tuần và dưới 0,05% thời gian màn hình. Phụ nữ mua sắm trực tuyến qua điện thoại nhiều hơn nam giới rõ rệt, với tỷ lệ người dùng tuần lần lượt là 78% và 64%

Trong mảng gọi xe và giao đồ ăn, Grab tiếp tục giữ ngôi đầu với 44% người dùng tuần và 0,30% thời gian màn hình. Xanh SM đạt 29% người dùng tuần, xếp thứ hai và bỏ xa Be (20%). Trong một thị trường mà Grab đã nắm giữ vị trí số một nhiều năm liên tiếp, việc ứng dụng gọi xe thuần Việt này chen được vào vị trí thứ hai với gần ba phần mười người dùng tuần cho thấy Xanh SM đang giành được chỗ đứng thực chất trong thói quen di chuyển hằng ngày của người dân đô thị.

Xu hướng tìm kiếm của người Việt liên quan đến Tết Nguyên đán

Thói quen dùng ứng dụng giữa nam và nữ, giữa nhóm trẻ và nhóm lớn tuổi hơn có sự khác biệt rõ qua từng mảng cụ thể. Ở nhóm ứng dụng chụp ảnh và chỉnh sửa video, CapCut dẫn đầu với 29% người dùng tuần và Meitu đứng thứ hai với 14%. Cả hai ứng dụng này phổ biến hơn ở phụ nữ, khi tỷ lệ người dùng tuần toàn nhóm chỉnh sửa ảnh ở nữ đạt 98% so với 91% ở nam.

Ở mảng trò chơi, Liên Quân Mobile dẫn đầu với 13% người dùng tuần và chiếm 2,0% tổng thời gian màn hình. Sự chênh lệch theo tuổi trong mảng này còn rõ hơn: nhóm dưới 26 tuổi có tới 69% người dùng tuần với ứng dụng trò chơi, trong khi nhóm từ 27 tuổi trở lên chỉ đạt 43%.

Dữ liệu Q&Me năm 2026 cho thấy thị trường ứng dụng di động Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Tốc độ tăng về số người dùng mới đã chậm lại so với giai đoạn 2024 đến 2025, nhưng mức độ gắn bó của người dùng với từng ứng dụng quen thuộc lại sâu hơn và bền hơn trước.

Ba xu hướng cùng xuất hiện đầu năm 2026 cho thấy cách người Việt dùng điện thoại đã thay đổi nhiều so với hai năm trước: mạng xã hội ăn sâu vào thời gian rảnh, ngân hàng số trở thành thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày và dịch vụ công bắt đầu có chỗ đứng thực chất trong thói quen của người dân.

