Các lãnh đạo của SpaceX rung chuông kết thúc phiên giao dịch tại Nasdaq trong lần ra mắt IPO của họ vào ngày 12/6/2026.

IPO SpaceX tạo cơn sốt mới trên Phố Wall

IPO SpaceX đã trở thành tâm điểm của thị trường tài chính Mỹ khi cổ phiếu tăng gần 20% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp vượt mốc 2.100 tỷ USD và lập kỷ lục là một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.

Cổ phiếu mở cửa ở mức 150 USD, cao hơn giá chào bán dự kiến 135 USD. Trong phiên, giá có thời điểm tăng lên 176,52 USD trước khi xuất hiện lực chốt lời. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu đóng cửa tại 160,95 USD, tăng 19,22%, sau đó tiếp tục tăng lên 166,85 USD trong giao dịch ngoài giờ.

Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu cho thấy sức hút rất lớn của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phóng tên lửa, vệ tinh và điện toán không gian.

Điều khiến nhiều chuyên gia bất ngờ là diễn biến của cổ phiếu tương đối ổn định dù SpaceX dành tới khoảng 30% lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư cá nhân. Trước đó, nhiều tổ chức Phố Wall lo ngại tỷ lệ phân bổ này có thể tạo ra những đợt biến động mạnh ngay trong phiên đầu tiên.

Paul Meeks, Giám đốc nghiên cứu công nghệ của Freedom Capital Markets, cho rằng mức giá hiện tại phản ánh sự cân bằng giữa kỳ vọng tăng trưởng và nhu cầu thị trường. Trong khi đó, Dan Alpert, nhà sáng lập Westwood Capital, nhận định áp lực chốt lời là điều dễ hiểu khi cổ phiếu nhanh chóng tiến sát vùng 170 đến 180 USD.

Thị trường bắt đầu nói về một Mag 7 mới

Thành công củaIPO không chỉ tạo ra một doanh nghiệp có vốn hóa thuộc nhóm lớn nhất thế giới mà còn làm dấy lên cuộc thảo luận về việc SpaceX có thể trở thành thành viên mới của Mag 7 - nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường.

Gil Luria, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ của DA Davidson, cho rằng SpaceX đã đủ quy mô để đứng cùng những tên tuổi như Nvidia, Microsoft, Amazon, Google và Meta trong nhóm doanh nghiệp có khả năng định hình xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lạc quan. Một số tổ chức phân tích vẫn cảnh báo mức định giá hiện tại đã phản ánh rất nhiều kỳ vọng về tương lai.

CFRA đã đưa ra khuyến nghị "nên bán" ngay sau khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch, cho rằng thị trường đang định giá rất cao các kế hoạch thương mại hóa tên lửa Starship, trí tuệ nhân tạo và khả năng tạo dòng tiền tự do trong nhiều năm tới.

Các chuyên gia cho rằng để duy trì mức vốn hóa trên 2.000 tỷ USD, SpaceX sẽ phải chứng minh hiệu quả của mô hình kinh doanh ngoài lĩnh vực phóng vệ tinh truyền thống, bao gồm dịch vụ Internet vệ tinh, hạ tầng điện toán không gian và các ứng dụng AI liên quan.

Góc nhìn thị trường

Diễn biến của SpaceX cho thấy dòng vốn toàn cầu vẫn sẵn sàng trả mức định giá rất cao cho những doanh nghiệp sở hữu công nghệ nền tảng và khả năng tạo ra thị trường mới.

Việc cổ phiếu tăng mạnh nhưng không xuất hiện tình trạng bán tháo trên diện rộng cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang ưu tiên nắm giữ dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Nếu SpaceX tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiện thực hóa các dự án thương mại hóa Starship, Starlink cùng hệ sinh thái điện toán không gian, doanh nghiệp này có thể trở thành một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới các chỉ số chứng khoán Mỹ trong giai đoạn tới.