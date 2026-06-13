Với hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ tham gia trưng bày cùng hơn 6.000 gian hàng, COMPUTEX 2026 trở thành một trong những kỳ triển lãm thành công nhất trong suốt 45 năm qua, kể từ khi triển lãm công nghệ này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981.

Hãy cùng chúng tôi khép lại kỳ triển lãm đầy dấu ấn này bằng 3 cái tên không quá nổi bật nhưng sẽ là những đại diện tiêu biểu cho các thương hiệu công nghệ ‘không thể bỏ lỡ’.

Ở lĩnh vực phần cứng PC cao cấp và các thiết bị ngoại vi, TCOMAS được biết đến với các sản phẩm tản nhiệt cho máy tính (bao gồm tản nhiệt nước AIO và tản nhiệt khí) với thiết kế sáng tạo và hiệu suất cao dành cho hệ thống máy chơi game và máy trạm (workstation).

Hay ở lĩnh vực bộ nhớ máy tính, từ đến hạ tầng AI đến điện toán biên, AGI Technology mang đến bức tranh toàn diện về tương lai của lưu trữ, bộ nhớ và trung tâm dữ liệu, AI cũng như điện toán biên.

Thương hiệu tiêu dùng của Delta Electronics, cái tên Innergie đã mang đến những trải nghiệm cấp nguồn và sạc vô cùng tiện ích trong cuộc sống hàng ngày.

Gian hàng TCOMAS thu hút khách tham quan

TCOMAS là một trong những thương hiệu tạo được nhiều sự chú ý tại COMPUTEX 2026 nhờ cách tiếp cận khác biệt, họ đã biến các sản phẩm tản nhiệt và linh kiện PC thành những món đồ công nghệ mang tính trưng bày và cá nhân hóa cao.

Với khẩu hiệu “Tomorrow’s Core Mastered”, hãng tập trung vào nhóm game thủ, modder và người dùng yêu thích những bộ PC có tính thẩm mỹ độc đáo. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất tại gian hàng của TCOMAS là các mẫu tản nhiệt nước AIO thế hệ mới với màn hình tích hợp kích thước lớn.

Theo ghi nhận từ khách tham quan triển lãm, TCOMAS đã giới thiệu những thiết kế AIO sử dụng cụm màn hình đa hướng, trong đó nổi bật là dòng CUBE D3 và EXIT D3 với ba màn hình hiển thị đồng thời, cho phép trình diễn hình ảnh 3D, thông số hệ thống hoặc nội dung tùy biến theo phong cách riêng của người dùng. Đây là một trong những giải pháp tản nhiệt có thiết kế táo bạo nhất tại triển lãm năm nay.

Rất nhiều bộ máy đã được trưng bày theo từng chủ đề game và văn hóa đại chúng, từ hệ thống Super Mario đầy màu sắc, đến các dàn PC trang trí bằng nhân vật Pokémon, kết hợp hệ thống đèn RGB đồng bộ và kính cường lực toàn cảnh

Không gian trải nghiệm của TCOMAS cũng cho thấy hãng đang theo đuổi xu hướng “PC Lifestyle” thay vì chỉ bán linh kiện như trước đây. Rất nhiều bộ máy đã được trưng bày theo từng chủ đề game và văn hóa đại chúng, từ hệ thống Super Mario đầy màu sắc, đến các dàn PC trang trí bằng nhân vật Pokémon, kết hợp hệ thống đèn RGB đồng bộ và kính cường lực toàn cảnh… Những thiết kế này phản ánh xu hướng PC cá nhân hóa đang ngày càng phát triển trong cộng đồng game thủ toàn cầu.

Ngoài các giải pháp tản nhiệt, TCOMAS còn giới thiệu nhiều mẫu case, phụ kiện và sản phẩm mang nhận diện thương hiệu riêng. Khu vực trưng bày đã thu hút đông đảo khách tham quan, cho thấy thương hiệu đang từng bước mở rộng sự hiện diện ra ngoài thị trường châu Á.

Dù không phải là thương hiệu có quy mô lớn nhưng TCOMAS đã chọn hướng đi riêng bằng việc kết hợp hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm thị giác. Tại COMPUTEX 2026, hãng không chỉ giới thiệu phần cứng mà còn mang đến cái nhìn về tương lai của những bộ PC được xem như một phần của không gian sống và phong cách cá nhân.

AGI giới thiệu các giải pháp SSD PCIe Gen4 và SSD di động USB-C tốc độ cao dành cho người dùng chuyên nghiệp.

AGI Technology là một cái tên còn khá mới mẻ ở thị trường thiết bị lưu trữ và bộ nhớ. AGI không chỉ dành cho người dùng phổ thông, các sản phẩm của hãng còn hướng đến các trung tâm dữ liệu, AI và điện toán biên đang phát triển mạnh mẽ. Gian hàng của hãng bên cạnh các sản phẩm trải dài từ RAM DDR5, SSD di động, thẻ nhớ cho thiết bị di động, còn có các giải pháp bộ nhớ máy chủ dành cho hạ tầng AI thế hệ mới.

Bộ nhớ DDR5 TurboJet RGB phiên bản Dandadan kết hợp hiệu năng gaming với thiết kế mang đậm phong cách anime Nhật Bản.

Trong đó đáng chú ý bộ nhớ DDR5 RDIMM dành cho máy chủ và các giải pháp lưu trữ doanh nghiệp phục vụ thị trường AI, edge computing và smart city. AGI cho biết đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hoạt động từ thị trường tiêu dùng sang các ứng dụng chuyên nghiệp, nơi nhu cầu về dung lượng, độ ổn định và khả năng xử lý dữ liệu đang tăng trưởng nhanh chóng.

Dòng RAM DDR5 Thermochromic có khả năng thay đổi màu sắc theo nhiệt độ hoạt động, giúp theo dõi trạng thái nhiệt theo thời gian thực.

Ở phân khúc người dùng phổ thông, AGI tiếp tục khai thác thế mạnh về bộ nhớ và lưu trữ với nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo. Nổi bật là dòng RAM DDR5 Thermochromic có khả năng thay đổi màu sắc theo nhiệt độ hoạt động, cho phép người dùng trực quan theo dõi trạng thái nhiệt mà không cần nguồn điện bổ sung. Đây là một trong những sản phẩm thu hút nhiều khách tham quan nhờ sự kết hợp giữa tính năng kỹ thuật và yếu tố thẩm mỹ. Theo TechPowerUp, AGI cũng giới thiệu nhiều SSD PCIe Gen4, SSD di động tốc độ cao cùng các giải pháp lưu trữ chuyên biệt dành cho nhà sáng tạo nội dung và game thủ.

AGI còn gây chú ý với các sản phẩm hợp tác bản quyền từ anime Dandadan, bao gồm RAM DDR5 RGB, SSD di động và thẻ nhớ microSD phiên bản giới hạn

Bên cạnh đó, AGI còn gây chú ý với các sản phẩm hợp tác bản quyền từ anime Dandadan, bao gồm RAM DDR5 RGB, SSD di động và thẻ nhớ microSD phiên bản giới hạn… Xu hướng kết hợp giữa phần cứng và văn hóa đại chúng đã giúp cho các sản phẩm công nghệ không quá nổi bật dễ dàng tiếp cận với người dùng hơn, đặc biệt là cộng đồng game thủ và người tiêu dùng trẻ.

Thông qua COMPUTEX 2026, AGI cho thấy tham vọng mở rộng từ một thương hiệu lưu trữ truyền thống thành nhà cung cấp giải pháp dữ liệu toàn diện, phục vụ cả thị trường tiêu dùng lẫn các ứng dụng AI và hạ tầng số đang phát triển trên toàn cầu.

Gian hàng Delta Electronics

Trong khi nhiều thương hiệu tập trung mạnh mẽ vào AI, thì Innergie, một thương hiệu tiêu dùng của Delta Electronics, lại lựa chọn một hướng tiếp hoàn toàn khác. Đó là cải thiện trải nghiệm cấp nguồn và sạc thiết bị trong cuộc sống hàng ngày.

Tại đây hãng đã mang đến loạt giải pháp sạc tích hợp, ổ cắm thông minh và nguồn điện di động được thiết kế để giải quyết những nhu cầu thực tế của người dùng hiện đại. Trong đó tâm điểm của gian hàng là ổ cắm tường tích hợp USB Power Delivery công suất cao.

Với ổ cắm của Innergie, người dùng có thể sạc trực tiếp điện thoại, máy tính bảng và laptop thông qua các cổng USB-C và USB-A được tích hợp sẵn trên ổ cắm

Theo đó, thay vì phải sử dụng nhiều củ sạc cồng kềnh, người dùng có thể sạc trực tiếp điện thoại, máy tính bảng và laptop thông qua các cổng USB-C và USB-A được tích hợp sẵn trên ổ cắm. Các phiên bản được trưng bày hỗ trợ công suất lên đến 60W và 100W USB-C PD, phù hợp với xu hướng USB-C đang trở thành chuẩn kết nối phổ biến cho hầu hết thiết bị điện tử hiện nay.

Bên cạnh đó, Innergie cũng giới thiệu trạm nguồn di động dung lượng 400Wh với công suất đầu ra lên tới 195W. Thiết bị được trang bị nhiều cổng USB-C, có thể vừa cấp nguồn cho nhiều thiết bị cùng lúc vừa hỗ trợ sạc lại trong quá trình sử dụng. Các giải pháp này hướng đến nhu cầu làm việc đa dạng, từ du lịch, dự phòng điện khẩn cấp và các môi trường làm việc ngoài hiện trường.