Điểm nhấn đặc biệt tại ICRA 2026 và Computex 2026 là phần giới thiệu ứng dụng thực tế của người máy Dyno trong vai trò hướng dẫn viên.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển robot hình người của VinDynamics, đồng thời cho thấy năng lực nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực được xem là một trong những xu hướng công nghệ chiến lược của thế giới.

Dyno được phát triển theo định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại. Robot được tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến nhận diện môi trường cùng khả năng tương tác tự nhiên với con người. Sản phẩm hướng tới các nhiệm vụ an ninh, bảo vệ tại khu đô thị, khuôn viên dịch vụ, trung tâm thương mại, đồng thời có thể hỗ trợ nhiều công việc trong gia đình nhờ khả năng thao tác linh hoạt với vật thể.

Điểm nhấn tại ICRA 2026 và Computex 2026 là phần trình diễn ứng dụng thực tế của Dyno trong vai trò hướng dẫn viên thông minh. Trước đó, robot này đã được đưa vào thử nghiệm tại Vinpearl Safari Phú Quốc - một trong những công viên chăm sóc động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Trong môi trường ngoài trời với nhiều yếu tố phức tạp, Dyno có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, giới thiệu thông tin, thuyết minh về các loài động vật và phản hồi các câu hỏi từ du khách. Kết quả thử nghiệm cho thấy robot có khả năng thích ứng tốt với các tình huống thực tế, mở ra triển vọng ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Robot hình người thông minh Dyno được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại.

Bên cạnh robot Dyno, VinDynamics còn giới thiệu hệ sinh thái công nghệ robot do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Trong đó có các động cơ chuyên dụng dành cho robot hình người, bàn tay robot với khả năng thao tác linh hoạt đạt tiêu chuẩn quốc tế và bộ dữ liệu huấn luyện AI được tối ưu hóa cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Việc từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ từ cơ khí, hệ thống truyền động, cảm biến cho tới trí tuệ nhân tạo được đánh giá là nền tảng quan trọng để VinDynamics phát triển các dòng robot hình người có khả năng thương mại hóa trong tương lai.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics cho biết việc giới thiệu Dyno tại hai sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn thể hiện khát vọng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc tham gia vào lĩnh vực công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Theo ông Hùng, robot hình người được dự báo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, VinDynamics đang tập trung phát triển các công nghệ có tính ứng dụng cao, lấy con người làm trung tâm và hướng tới khả năng triển khai rộng rãi trong thực tế.

Được thành lập vào tháng 9/2025, VinDynamics là đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng các giải pháp robot thông minh phục vụ nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến đời sống hằng ngày.

Trong bối cảnh thị trường robot hình người toàn cầu được dự báo đạt quy mô hàng chục nghìn tỷ USD vào năm 2050 nhờ sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, cảm biến và tự động hóa, việc Dyno xuất hiện tại ICRA 2026 và Computex 2026 được xem là bước đi đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ toàn cầu.