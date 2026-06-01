Nvidia hợp tác Unitree phát triển robot hình người

Nvidia mở rộng hệ sinh thái AI sang robot hình người

Nvidia vừa công bố hệ thống robot hình người mới sử dụng robot H2 của Unitree, đánh dấu lần đầu tiên hãng chip Mỹ chọn một công ty Trung Quốc làm nền tảng robot tiêu chuẩn cho các viện nghiên cứu toàn cầu.

Hệ thống mới kết hợp robot hình người H2 Plus của Unitree với nền tảng phần cứng Jetson Thor của Nvidia. Bên trong Jetson Thor là GPU Blackwell, dòng chip AI thế hệ mới mà Nvidia đang dùng cho các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Theo Nvidia, gói sản phẩm còn bao gồm mô hình AI hình người Isaac GR00T và bộ mô phỏng dữ liệu phục vụ huấn luyện robot. Robot cũng sử dụng cánh tay cơ khí do Sharpa phát triển.

Trong bài phát biểu tại Đài Bắc, CEO Jensen Huang cho biết thị trường “AI vật lý” có thể đạt quy mô hàng chục nghìn tỷ USD trong tương lai.

“Hệ thống này được xây dựng cho giáo dục đại học và các phòng nghiên cứu, bởi việc tự phát triển một nền tảng như vậy là cực kỳ khó khăn”, ông Huang nói.

Robot H2 Plus cao khoảng 1,83 m, nặng 68 kg, có 31 bậc tự do chuyển động trên toàn cơ thể, riêng mỗi bàn tay có tới 25 bậc tự do. Đây là yếu tố quan trọng giúp robot thực hiện thao tác tinh vi giống con người hơn.

Unitree chuẩn bị IPO giữa cuộc đua robot toàn cầu

Thông báo từ Nvidia xuất hiện đúng thời điểm Unitree đang thúc đẩy kế hoạch IPO trên sàn STAR của Thượng Hải.

Công ty Trung Quốc dự kiến huy động khoảng 4,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 620 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ IPO công nghệ đáng chú ý nhất của Trung Quốc trong năm 2026.

Nvidia hợp tác Unitree phát triển robot hình người

Theo hồ sơ công bố, hơn 40% doanh thu của Unitree hiện đến từ thị trường ngoài Trung Quốc, cho thấy tham vọng mở rộng toàn cầu của công ty này.

Rev Lebaredian, Phó chủ tịch phụ trách mô phỏng AI vật lý của Nvidia, cho biết phiên bản H2 Plus sẽ được thương mại hóa từ tháng 10/2026 và hướng tới nhóm khách hàng nghiên cứu đại học.

Ít nhất bốn viện nghiên cứu đã xác nhận sử dụng nền tảng robot mới này, gồm Trung tâm Robot Stanford, ETH Zurich, Ai2 tại Seattle và Phòng thí nghiệm Robot và Điều khiển Tiên tiến của UC San Diego.

Đáng chú ý, danh sách hiện chưa xuất hiện viện nghiên cứu nào của Trung Quốc.

Cuộc đua AI vật lý bắt đầu nóng lên

Việc Nvidia trực tiếp tham gia thị trường robot hình người cho thấy hãng không còn muốn chỉ đóng vai trò nhà cung cấp chip AI.

Trong nhiều năm, CUDA đã trở thành nền tảng phần mềm tiêu chuẩn cho AI tạo sinh. Giờ đây, Nvidia đang cố mở rộng vị thế tương tự sang lĩnh vực robot và AI vật lý.

Robot hình người hiện vẫn là thị trường non trẻ. Nhiều công ty như Unitree hay 1X Technologies đang phát triển robot đa năng phục vụ công nghiệp và sinh hoạt.

Tuy nhiên, phần lớn robot AI hiện mới được triển khai giới hạn trong nhà kho và môi trường thử nghiệm. Các vấn đề về an toàn, quyền riêng tư và chi phí sản xuất vẫn là rào cản lớn trước khi robot hình người có thể phổ biến trong gia đình.

Đối với Nvidia, việc kết hợp phần cứng AI, phần mềm mô phỏng và robot vật lý vào cùng một hệ sinh thái có thể mở ra thị trường mới sau giai đoạn bùng nổ AI tạo sinh.