Nvidia rót vốn vào Vast Data, định giá 30 tỷ USD

Nvidia đầu tư vào công ty trí tuệ nhân tạo Vast Data với mức định giá 30 tỷ đô la.

Vast Data, công ty phần mềm nền tảng dữ liệu (data platform) hàng đầu, được thiết kế đặc biệt cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống học sâu (deep learning), cho biết đã huy động thành công 1 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới, qua đó nâng mức định giá lên 30 tỷ USD, cao hơn hơn ba lần so với con số 9,1 tỷ USD vào năm 2023. Trong số các nhà đầu tư có Nvidia, bên cạnh Drive Capital và Access Industries - hai đơn vị dẫn dắt vòng Series F.

Các nhà đầu tư khác tham gia gồm Fidelity Management and Research và New Enterprise Associates. Vòng gọi vốn này bao gồm cả vốn sơ cấp và thứ cấp.

Thành lập năm 2016, Vast Data phát triển nền tảng phần mềm quản lý dữ liệu quy mô lớn, tập trung phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công ty cho biết hệ thống của họ có thể hỗ trợ các dự án vận hành hàng triệu GPU, một yêu cầu cốt lõi trong kỷ nguyên AI sinh sinh.

Danh sách khách hàng của Vast Data gồm nhiều tên tuổi đáng chú ý như CoreWeave, Mistral AI, Không quân Hoa Kỳ và Cursor.

Theo công ty, doanh thu đặt hàng tích lũy đã vượt 4 tỷ USD, trong khi doanh thu định kỳ hàng năm đạt hơn 500 triệu USD vào cuối năm tài chính gần nhất. Những con số này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng dữ liệu trong bối cảnh AI phát triển nhanh.

Dữ liệu từ Dealroom cho thấy các công ty AI toàn cầu đã huy động khoảng 280,5 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Riêng các phòng thí nghiệm AI lớn như OpenAI, Anthropic và xAI đã thu hút hơn 170 tỷ USD.

Ông Chris Olsen, đồng sáng lập Drive Capital, nhận định quy mô và tốc độ triển khai AI đang tạo ra một lớp doanh nghiệp hạ tầng hoàn toàn mới. Theo ông, Vast Data đang nổi lên như một trong những đơn vị dẫn đầu nhờ kiến trúc phù hợp với các môi trường AI có yêu cầu xử lý dữ liệu cực lớn.

Trong thời gian qua, Nvidia liên tục mở rộng đầu tư vào các startup AI nhằm củng cố vị thế trong hệ sinh thái. Bên cạnh Vast Data, hãng đã tham gia các vòng gọi vốn lớn của OpenAI, Anthropic và xAI, cũng như các công ty như Nscale và Wayve.

Động thái này cho thấy Nvidia không chỉ đóng vai trò nhà cung cấp chip, mà đang dần trở thành nhà đầu tư chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ mô hình, hạ tầng đến ứng dụng.