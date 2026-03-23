NetApp AI Data Engine: Giải quyết các thách thức dữ liệu phức tạp

Dữ liệu: nút thắt cổ chai của kỷ nguyên thông minh

Doanh nghiệp toàn cầu đổ hàng tỷ đô la vào hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhưng phần lớn dự án vẫn giậm chân tại chỗ. Nguyên nhân không nằm ở thuật toán hay phần cứng tính toán mà nằm chính ở dữ liệu - thứ được ví như nhiên liệu của kỷ nguyên thông minh nhưng lại phân tán, thiếu tổ chức và cực kỳ khó khai thác.

Ông Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm của NetApp, thẳng thắn thừa nhận thực trạng này khi phát biểu rằng các rào cản về dữ liệu đang khiến nhiều dự án bị đình trệ dù doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ thị trường. Để giành lại quyền kiểm soát dữ liệu, doanh nghiệp cần một nền tảng cấp doanh nghiệp được thiết kế thông minh và tách lớp ngay từ đầu, cho phép lưu trữ, dịch vụ và kiểm soát mở rộng độc lập mà không bị ràng buộc vào nhau.

Nền tảng mới phá vỡ vòng luẩn quẩn

Thách thức cốt lõi nằm ở chỗ doanh nghiệp thiếu khả năng khám phá, thấu hiểu và quản trị khối dữ liệu khổng lồ đang trải rộng trên toàn bộ hệ sinh thái toàn cầu của họ. Nhiên liệu chỉ thực sự có giá trị khi tìm đúng nguồn, khai thác đúng chất lượng và đưa vào đúng thời điểm. Thiếu một trong ba yếu tố đó, toàn bộ hạ tầng tính toán dù mạnh đến đâu cũng trở nên lãng phí.

NetApp AI Data Engine (AIDE), ra đời để trực tiếp giải bài toán đó. Thay vì chỉ ghi nhận thông tin ở cấp độ tên tệp hay thư mục, AIDE chủ động phân tích nội dung bên trong từng tệp để làm giàu siêu dữ liệu ngay tại chỗ.

Cách tiếp cận này loại bỏ nhu cầu di chuyển dữ liệu nhiều lần qua hệ thống, vốn làm phát sinh rủi ro bảo mật và chi phí vận hành tốn kém. Lớp siêu dữ liệu được làm giàu liên tục đó đảm bảo doanh nghiệp luôn dùng đúng dữ liệu mới nhất, đúng chất lượng, tại đúng vị trí trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ khâu lựa chọn, chuyển đổi, truy xuất cho đến phục vụ các ứng dụng và tác nhân thông minh tự hành.

AIDE được đồng phát triển với NVIDIA và tương thích với thiết kế tham chiếu của Nền tảng Dữ liệu NVIDIA, tín hiệu cho thấy NetApp định vị đây là giải pháp trung tâm trong hạ tầng xây dựng nhà máy thông minh cấp doanh nghiệp.

Hệ sinh thái mở, triển khai linh hoạt

NetApp AIDE sẽ chính thức ra mắt dành cho nhóm khách hàng và đối tác tiên phong ngay trong tháng ba này, trước khi triển khai rộng rãi vào đầu mùa hè. Nền tảng hỗ trợ GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition và NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition vừa được công bố tại GTC. Khách hàng cũng có thể triển khai AIDE trực tiếp trên các dòng lưu trữ AFF A‑Series, AFF C‑Series và FAS của NetApp.

Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác của NetApp phủ rộng cả hạ tầng tại chỗ lẫn điện toán đám mây. Cisco góp mặt với giải pháp FlexPod AI thuộc danh mục Cisco AI POD, mang đến lớp tính toán, lưu trữ, mạng, bảo mật và khả năng quan sát đầy đủ.

Ông Jeremy Foster, Phó Chủ tịch cấp cao Cisco, khẳng định việc kết hợp AIDE vào hạ tầng này giúp đưa trí tuệ nhân tạo đến ngay nơi dữ liệu tồn tại, tăng tốc hành trình dữ liệu và tạo ra giá trị nhanh hơn. Về phía đám mây, các tích hợp sắp ra mắt bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên Microsoft Azure, nền tảng Vertex AI của Google Cloud và LangChain, mở đường cho doanh nghiệp xây dựng ứng dụng thông minh khai thác dữ liệu phi cấu trúc một cách an toàn.

Hướng đến tương lai tự hành

Lộ trình của AIDE đến mùa hè này bổ sung thêm ba năng lực mới. Hỗ trợ điện toán đám mây lai mở rộng sẽ đưa các tính năng của AIDE đến dữ liệu doanh nghiệp ở bất kỳ đâu, liền mạch giữa môi trường tại chỗ và đám mây. Xử lý dữ liệu đa phương thức mở rộng phạm vi sang dữ liệu hình ảnh, khai phá thêm nhiều tình huống ứng dụng với dữ liệu phi cấu trúc. Quan trọng nhất, khả năng hỗ trợ tác nhân thông minh tự hành sẽ cho phép doanh nghiệp xây dựng các quy trình tự động an toàn, được quản trị chặt chẽ và vận hành liền mạch trên toàn hệ sinh thái dữ liệu.

Ngoài AIDE, NetApp còn thông báo hỗ trợ kiến trúc NVIDIA STX, một thiết kế lưu trữ mô-đun quy mô rack được xây dựng trên nền tảng NVIDIA Vera Rubin và chip xử lý dữ liệu BlueField-4. Kiến trúc này cung cấp bộ nhớ đệm chuyên dụng cho lưu trữ KV-cache, tối ưu hiệu quả năng lượng và tăng thông lượng xử lý.

Ông Jason Hardy, Phó Chủ tịch bộ phận Công nghệ Lưu trữ NVIDIA, nhận định sự tích hợp giữa NetApp và kiến trúc tham chiếu NVIDIA AI Data Platform mang đến cho doanh nghiệp một khung quản lý dữ liệu hiệu quả cho các triển khai trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Cuộc đua xây dựng nhà máy thông minh ở cấp độ doanh nghiệp đang tăng tốc. NetApp đặt cược rằng thắng thua không nằm ở con chip tính toán mà nằm ở khả năng kiểm soát dữ liệu ngay từ gốc rễ.