Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị xử lý sai phạm của xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý nhà đất của 3 công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre.

Kết luận cho thấy hàng loạt cơ sở nhà, đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM và nhiều địa phương khác bị bỏ trống, sử dụng không hiệu quả trong nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát và lãng phí tài sản công.

Nhiều bất động sản “vàng” bị bỏ không

Theo kết luận thanh tra, đến ngày 1/7/2025, Công ty XSKT Trà Vinh quản lý 8 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 12.500 m2 đất và 5.372 m2 nhà. Trong đó có 2 cơ sở tại TP.HCM, bao gồm văn phòng đại diện và khu nhà đất tại số 27 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành đang để trống.

Công ty XSKT Vĩnh Long quản lý 13 cơ sở nhà, đất, trong đó có 6 cơ sở tại TP.HCM. Đáng chú ý là 4 căn nhà liền kề tại đường 7B, phường An Lạc được mua năm 2020 với giá khoảng 41,6 tỷ đồng nhưng nhiều năm không đưa vào sử dụng đúng mục đích.

Trong khi đó, Công ty XSKT Bến Tre sở hữu tòa nhà văn phòng đại diện 10 tầng tại đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, được đầu tư từ quỹ phát triển với diện tích sàn hơn 9.162 m2. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sử dụng khoảng 4 tầng, còn lại 6 tầng với diện tích gần 4.758 m2 bị bỏ trống trong thời gian dài.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đánh giá việc để nhiều diện tích nhà, đất không khai thác hiệu quả có nguy cơ gây lãng phí, xuống cấp tài sản và vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

Kho của Công ty XSKT Trà Vinh được cho thuê làm trụ sở. Ảnh: Nam Long.

Nhà đất bị chiếm dụng, cho thuê kéo dài

Đối với Công ty XSKT Vĩnh Long, cơ quan thanh tra phát hiện việc thanh lý hợp đồng thuê tại các căn nhà số 35 và 12 đường Nguyễn Trung Trực cùng căn số 10 đường 2/9 chỉ mang tính hình thức nhằm thực hiện kết luận kiểm toán.

Thực tế, người thuê vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng nhà đất sau khi hợp đồng bị thanh lý nhưng không còn thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê, gây thất thu cho doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, 4 căn nhà tại phường An Lạc, TP.HCM được xác định không sử dụng đúng theo phương án đầu tư được phê duyệt. Qua kiểm tra, nhiều người đang sử dụng các căn nhà này vào mục đích cá nhân, thậm chí có trường hợp cho người thân cán bộ địa phương kinh doanh nước giải khát mà doanh nghiệp không nắm rõ.

Thanh tra cũng chỉ ra dấu hiệu vi phạm kế toán khi Công ty XSKT Vĩnh Long đưa 4 căn nhà trị giá hơn 41,8 tỷ đồng ra khỏi sổ sách kế toán dù chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá và tài sản vẫn đứng tên công ty.

Nhiều tài sản công xuống cấp vì bỏ hoang

Tại Công ty XSKT Trà Vinh, khu nhà đất số 27 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM đã chấm dứt cho thuê từ cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn để trống.

Ngoài ra, khu đất hơn 2.639 m2 tại Trà Vinh được giao xây dựng nhà ở tập thể đã bị một cựu nhân viên chiếm dụng xây nhà từ năm 2000 đến nay.

Thanh tra cũng xác định doanh nghiệp chưa quy định rõ tiêu chuẩn, định mức bố trí nhà ở tập thể, dẫn đến việc tự ý xây dựng nhà ở trên đất công ty.

Đối với Công ty XSKT Bến Tre, tòa nhà văn phòng đại diện tại đường Âu Cơ được đầu tư với mục tiêu vừa sử dụng vừa cho thuê thương mại nhưng phần lớn diện tích vẫn bỏ trống suốt thời gian dài. Cơ quan thanh tra nhận định điều này khiến tài sản công không phát huy được hiệu quả đầu tư và tiềm năng khai thác tài chính.

Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo doanh nghiệp

Từ các vi phạm và tồn tại nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu 3 công ty XSKT trong giai đoạn 2019-2025.

Trong đó, 2 trường hợp bị kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 trường hợp bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất.

Cơ quan thanh tra đồng thời giao Sở Tài chính sớm hoàn thành việc thẩm định, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất nhằm đưa tài sản vào khai thác hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí kéo dài.