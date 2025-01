Xổ số Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ nhận cầm cố giấy tờ, cho vay và gửi ngân hàng

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bến Tre. Ảnh: Bentre.gov.vn

Báo cáo tài chính cho thấy Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã đạt doanh thu hơn 5.749 tỷ đồng trong năm 2023, tăng hơn 11,1% so với năm 2022.

Hoạt động xổ số có đặc thù riêng, với chi phí trả thưởng chiếm phần lớn cơ cấu, chiếm tối đa từ 50% đến 60% tùy loại hình xổ số. Năm 2023, Xổ số Cần Thơ đã chi ra hơn 3.077 tỷ đồng cho mục này, tương đương khoảng 53,5% tổng doanh thu.

Chi phí trực tiếp phát hành của Xổ số Cần Thơ cũng đáng kể, lên tới hơn 1.058 tỷ đồng, chiếm hơn 18,4% tổng doanh thu. Trong khi đó, chi phí giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ lại rất thấp, chỉ hơn 11,2 tỷ đồng, tương đương chưa tới 0,2% tổng doanh thu.

Sau khi trừ các loại thuế phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Xổ số Cần Thơ năm 2023 đạt hơn 732 tỷ đồng, tăng hơn 131 tỷ đồng so với năm 2022, tức là tăng 21%.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cũng ghi nhận kết quả tích cực trong năm 2023. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của Xổ số Đồng Nai trong năm 2023 đạt 5.815 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2022.

Chi phí kinh doanh của Xổ số Đồng Nai lên đến hơn 4.179 tỷ đồng, trong đó, mức trả thưởng chiếm hơn 3.115 tỷ đồng, chiếm 53,5% cơ cấu và chi phí phát hành là hơn 1.063 tỷ đồng, chiếm hơn 18,2% cơ cấu.

Do chi phí phát hành và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao so với năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Xổ số Đồng Nai trong năm 2023 chỉ đạt 859,3 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với năm 2022 là 857,4 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận mức doanh thu ấn tượng, với doanh thu hơn 5.776 tỷ đồng, tăng hơn 11,5% so với năm 2022.

Mức chi phí trả thưởng của Xổ số Bình Thuận cũng cao, chiếm 53,3% tổng cơ cấu và đạt trên 3.079 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 là 728 tỷ đồng, tăng hơn 88 tỷ đồng so với năm 2022.

Trong khi đó, doanh thu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6.093 tỷ đồng, cũng tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do chi phí kinh doanh và giá vốn hàng bán tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 của Xổ số TP. Hồ Chí Minh giảm xuống 661 tỷ đồng so với hơn 736 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, tức là giảm 10%.

Tại tỉnh Bến Tre, doanh thu kinh doanh xổ số 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 2.908 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, còn lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 307 tỷ đồng lên 362 tỷ đồng, tăng hơn 11%...

Nhận cầm cố giấy tờ, cho vay và gửi ngân hàng

Ngoài doanh thu từ hoạt động kinh doanh, các công ty xổ số nói trên cũng ghi nhận khoản doanh thu không nhỏ từ hoạt động tài chính do có lượng tiền nhàn rỗi lớn.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, Xổ số Cần Thơ có tới hơn 600 tỷ đồng gửi ngân hàng. Trong đó, có 330 tỷ đồng gửi tại 6 ngân hàng thương mại, với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất từ 2,6%/năm đến 4,75%/năm; 225 tỷ đồng gửi tại 4 ngân hàng với lãi suất từ 4,25%/năm đến 8,8%/năm.

Ngoài ra, Xổ số Cần Thơ còn có hơn 50 tỷ đồng để ở tài khoản ngân hàng.

Nhờ đó, năm 2023, Xổ số Cần Thơ ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính là hơn 34,8 tỷ đồng, so với năm 2022 là 14,8 tỷ đồng.

Tương tự, Xổ số Đồng Nai cũng có lượng tiền lên tới hơn 987,6 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng, với lãi suất từ 3,7%/năm đến 7,25%/năm. Kết quả, năm 2023, Xổ số Đồng Nai ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính lên tới hơn 74,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, lượng tiền nhàn rỗi lại được Xổ số Bến Tre sử dụng, quản lý một cách kém hiệu quả và báo cáo thể hiện cũng không được chi tiết, minh bạch như 2 đơn vị nói trên.

Cụ thể, tại thời điểm ngày 30/6/2023, Xổ số Bến Tre có lượng tiền và các khoản tương đương tiền lên tới hơn 766,2 tỷ đồng. Theo báo cáo, Xổ số Bến Tre chỉ có hơn 3,3 tỷ đồng được thể hiện rõ gửi tại 3 ngân hàng.

Số tiền còn lại lên tới hơn 762,8 tỷ đồng chỉ thể hiện được gửi tại các ngân hàng với lãi suất từ 3,1% đến 4,65%, kỳ hạn 3 tháng song không nêu chi tiết được gửi tại các ngân hàng nào.

Một điểm đáng chú ý khác là Xổ số Bến Tre lại có các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán lên tới hơn 440 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 437,5 tỷ đồng cho các cá nhân vay dưới hình thức thế chấp tài sản, giấy tờ, gồm: Võ Thị Ngọc Hương, Vũ Thị Cúc Chi, Văn Hữu Luận, Trần Thị Trang, Phan Văn Anh, Trần Bích Vân, Phan Văn Thái… Theo báo cáo, các cá nhân này đều là khách hàng của Xổ số Bến Tre.

Khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán nói trên cũng được ghi nhận tại các năm trước đó, như năm 2022 là 394,3 tỷ đồng, năm 2021 là 301,9 tỷ đồng, năm 2020 là 328 tỷ đồng, năm 2019 là 284 tỷ đồng, năm 2018 là 251 tỷ đồng…

Do quản lý kém hiệu quả, nên dù có lượng tiền lớn lên tới 766,2 tỷ đồng, song 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu tài chính của Xổ số Bến Tre chỉ đạt hơn 14,1 tỷ đồng.

Năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 698 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 22,4 tỷ đồng; năm 2021, con số này lần lượt là 491,6 tỷ đồng và 17,6 tỷ đồng...