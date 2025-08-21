Doanh nghiệp số
ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

Nguyên Anh

Nguyên Anh

11:20 | 21/08/2025
ASUS đầu tư cửa hàng vật lý khi nhiều thương hiệu chuyển sang online, nhằm tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng cao cấp.
ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

Trong thời đại mà nhiều thương hiệu đang tập trung vào thương mại điện tử, chiến lược của ASUS trong tương lai gần tại thị trường Việt Nam lại đi ngược xu hướng này bằng việc đầu tư mạnh vào các cửa hàng trải nghiệm vật lý. Quyết định này xuất phát từ nhận định về sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam và đặc tính sản phẩm công nghệ cao cấp.

Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS châu Á - Thái Bình Dương giải thích: "Tại ASUS, chúng tôi luôn chú trọng vào cả đổi mới công nghệ lẫn thiết kế. Chúng tôi tin rằng mình tạo ra những sản phẩm không chỉ ứng dụng những công nghệ mới nhất mà còn đẹp về mặt thiết kế. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần đảm bảo có những không gian để người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các thiết bị của mình."

Kênh online tuy thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin, nhưng không thể thay thế được trải nghiệm thực tế khi được nhìn, chạm và dùng thử một chiếc laptop. Ví dụ, khi muốn cảm nhận trọng lượng của một chiếc máy dưới 1kg, hay thử bàn phím, kiểm tra chất lượng màn hình, cảm nhận độ hoàn thiện tổng thể của máy - đó là những yếu tố chỉ có thể đánh giá được khi trải nghiệm thực tế.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử
ASUS Exclusive Store đầu tiên tại 161 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Omnichannel: kết nối trải nghiệm khách hàng liền mạch

Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của ASUS cho biết, ASUS đã ra mắt cửa hàng trực tuyến chính thức - ASUS eShop từ năm 2022, khi nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm cao cấp. Nhưng hãng không dừng lại ở đó mà đang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

"Để bổ sung cho trải nghiệm online, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi người dùng có thể bắt đầu hành trình mua sắm của mình bằng cách tìm hiểu, so sánh và khám phá toàn bộ danh mục sản phẩm online, và sau đó hoàn tất quyết định mua hàng của họ offline," Eric Lee chia sẻ.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

ASUS Exclusive Store và ROG Exclusive Store chính là những "trạm cuối" trong hành trình mua sắm của khách hàng. Đây là những điểm chạm vật lý giúp hoàn thiện chiến lược từ online đến offline, đảm bảo rằng người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế đầy đủ với các sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Việc triển khai không chỉ dừng lại ở hai cửa hàng chính thức. ASUS đã hợp tác với các đại lý để mang những khu vực trải nghiệm đến nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Hãng đã triển khai bàn trải nghiệm riêng tại hơn 60 cửa hàng Thế Giới Di Động, các gian hàng pop-up tại FPT Shop gần Takashimaya, và các AI Innovation Hub với CellphoneS, An Phát, và Phong Vũ.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử
Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của ASU

Đáp ứng nhu cầu của thị trường cao cấp

Tại Việt Nam, trong 2-3 năm gần đây, nhu cầu với các dòng sản phẩm cao cấp đang tăng mạnh. Khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền nhiều hơn cho một thiết bị phù hợp thực sự với nhu cầu của họ, họ cũng kỳ vọng có cơ hội khám phá và so sánh các lựa chọn khác nhau trước khi ra quyết định.

ASUS có một trong những danh mục sản phẩm đa dạng nhất trên thị trường. Chỉ riêng dòng gaming ROG hoặc Zenbook cao cấp, hãng đã có hơn 10 mẫu khác nhau cho mỗi dòng. Vì vậy, cần một không gian để người dùng có thể thử nghiệm và so sánh tất cả hệ sinh thái đa dạng của ASUS tại cùng một địa điểm.

Việc mở rộng mô hình ASUS Exclusive Store và ROG Exclusive Store cho phép ASUS tiến xa hơn một bước, tạo ra không gian trưng bày đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm và mang đến trải nghiệm thực tế sâu sắc hơn cho người dùng. Chiến lược này giúp ASUS vừa mở rộng độ phủ thương hiệu, vừa tăng cường mức độ tương tác trực tiếp với khách hàng.

Peter Chang nhấn mạnh: "Các cửa hàng như ASUS Exclusive Store và ROG Exclusive Store không phải là những nỗ lực độc lập của riêng ASUS, mà cũng được xây dựng trên cơ sở hợp tác với các đối tác bán lẻ địa phương, những đối tác sẵn sàng đầu tư không gian lớn hơn và cùng chia sẻ tầm nhìn dài hạn với ASUS."

Tầm nhìn đó không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy doanh số ngắn hạn, mà còn hướng đến việc mang lại một trải nghiệm mua sắm tiên tiến hơn cho người dùng cuối. Mô hình cửa hàng này giúp tạo dựng một không gian thương hiệu nhất quán, chất lượng cao, nơi người dùng có thể tương tác với toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của ASUS.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

Tạo không gian cộng đồng, không chỉ bán hàng

Năm nay mới chỉ là bước khởi đầu của mô hình này ở Việt Nam, nên ở giai đoạn đầu, ASUS chưa đặt ra các mục tiêu cụ thể về doanh số hay doanh thu. Mục tiêu trước mắt là xây dựng vững một mô hình bán lẻ mới, và mời gọi thêm nhiều đối tác cùng tham gia hành trình này.

ASUS đang theo đuổi hai hướng đi song song: một hướng mở rộng hơn thông qua mạng lưới đối tác bán lẻ hiện có, và một hướng đi sâu hơn thông qua các cửa hàng ASUS Exclusive Store và ROG Exclusive Store. Các cửa hàng này mang lại một môi trường trải nghiệm sâu hơn, nơi khách hàng có thể khám phá tất cả dòng sản phẩm của ASUS - đặc biệt là các dòng cao cấp - một cách đầy đủ và chi tiết hơn.

Hãng dự đoán tỷ trọng doanh số từ các sản phẩm cao cấp tại các cửa hàng này sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, bởi tại đây, người dùng có thể trải nghiệm toàn bộ danh mục sản phẩm cao cấp của ASUS, trong khi các cửa hàng đa thương hiệu thường chỉ ưu tiên trưng bày các mẫu máy phổ thông.

ASUS không muốn đây chỉ là nơi bán hàng đơn thuần, mà còn là một nơi kết nối cộng đồng. Ngay trong chiều khai trương ASUS Exclusive Store, hãng đã tổ chức buổi trải nghiệm đặc biệt dành cho người dùng. Tại ROG Exclusive Store, ASUS cũng đã bắt đầu tổ chức các giải đấu gaming và sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác cho cộng đồng game thủ.

Mục tiêu là xây dựng một không gian tương tác thường xuyên với người dùng, nơi mọi người không chỉ đến để mua sắm, mà còn để kết nối, khám phá và trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái ASUS một cách trọn vẹn. ASUS cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động khác nhau để cải thiện hành trình khách hàng từ online đến offline, qua đó hỗ trợ khả năng mở rộng của mô hình cửa hàng này trong tương lai.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử
ASUS khai trương cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM

Động lực từ tiềm năng thị trường

Việt Nam là một trong những thị trường năng động và quan trọng nhất tại Đông Nam Á, và ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với ASUS. Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người cùng một hệ thống giáo dục mạnh và ổn định, với trung bình 2,1 triệu sinh viên đại học và hơn 200.000 cử nhân tốt nghiệp mỗi năm.

Đây là một nền tảng người tiêu dùng tiềm năng đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt am hiểu công nghệ và có học vấn cao. Từ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 7-8% mỗi năm, đến dân số trẻ và sự chú trọng cao vào giáo dục, tất cả đều tạo nên một thị trường hấp dẫn.

Sáng kiến mở rộng cửa hàng trải nghiệm không chỉ đơn thuần là một hoạt động bán hàng, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của ASUS với thị trường Việt Nam. Trong tương lai, ASUS sẵn sàng mở rộng mô hình ASUS Exclusive Store tại các khu vực khác.

Mục tiêu của hãng là nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi khía cạnh, từ đổi mới công nghệ, thiết kế sản phẩm cho đến những bước cuối trong hành trình mua sắm của khách hàng. Việc mở rộng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào xu hướng chuyển dịch của thị trường và lựa chọn được các đối tác bán lẻ phù hợp, nhưng ASUS luôn sẵn sàng trao đổi thêm với các đối tác có mong muốn cùng đầu tư và phát triển mô hình này.

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử
Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS châu Á - Thái Bình Dương: Việt Nam có dân số trẻ và sự chú trọng cao vào giáo dục, tất cả đều tạo nên một thị trường hấp dẫn

Peter Chang chia sẻ về động lực đầu tư: "Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tầm khoảng 8-9% mỗi năm. Thị trường laptop tại Việt Nam cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là khi so sánh với các thị trường khác trong khu vực."

Một điểm đặc biệt khác khiến Việt Nam nổi bật hơn so với nhiều quốc gia khác chính là lợi thế về cơ cấu dân số. Việt Nam có dân số lớn, trẻ và rất nhanh nhạy với công nghệ. Đồng thời, khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang thay đổi.

Trong 2-3 năm gần đây, ASUS nhận thấy sự tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc tầm trung và cao cấp, bao gồm cả trong phân khúc gaming. Sự dịch chuyển này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không còn chỉ tìm kiếm những sản phẩm cơ bản, mà họ đang mong muốn những trải nghiệm tốt hơn, hiệu năng cao hơn và sản phẩm được hoàn thiện tinh tế hơn.

Đó là lý do vì sao ASUS tin rằng đây là thời điểm phù hợp để đầu tư vào các không gian trải nghiệm. Thị trường Việt Nam đã sẵn sàng cho bước phát triển này, và mô hình cửa hàng trải nghiệm chính là câu trả lời cho nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

ASUS Exclusive Store Việt Nam cửa hàng laptop trải nghiệm ROG Exclusive Store bán lẻ công nghệ Thương mại Điện tử trải nghiệm khách hàng ASUS eShop

