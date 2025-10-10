Kinh tế số
Thương mại điện tử

Đảm bảo tính bền vững và đồng bộ trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử

La Giang

La Giang

08:30 | 10/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thương mại điện tử của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, tốc độ từ 18%/năm trước đây đã vượt trên 30% trong 9 tháng đầu năm 2025, minh chứng cho khả năng lan tỏa mạnh mẽ của thị trường khi có chính sách đúng hướng.
Vietnam OCOPEX 2025: Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu Thương mại điện tử rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và đồng hồ cao cấp Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Do đó, cần lồng ghép các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử vào các chương trình mục tiêu quốc gia, để đảm bảo tính bền vững và đồng bộ trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử. Đây là một trong các kiến nghị được đưa ra tại phiên họp của Tổ soạn thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 7/10. Phiên họp nhằm hoàn thiện Dự luật để trình Chính phủ và Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện nay Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội rà soát toàn bộ nội dung và hồ sơ dự thảo, bảo đảm quá trình tiếp thu, giải trình sát thực tế, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu lập pháp mới trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đảm bảo tính bền vững và đồng bộ trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì phiên họp.

Hiện Bộ Công Thương đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp từ các bộ ngành và cơ quan của Quốc hội để có nhiều điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là làm rõ phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ giữa các luật và trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử.

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, đại diện Cục Thuế, Bộ Tài chính đề nghị kéo dài thời hạn lưu trữ dữ liệu tối thiểu của thông tin về hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên nền tảng TMĐT từ 24 tháng trở lên, thay vì 1 năm như dự thảo, để phù hợp với Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử và bán hàng qua livestream.

Về cơ sở dữ liệu thương mại điện tử, Cục Thuế đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công Thương trong ba nội dung: Ban hành chuẩn kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành; phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia sẻ thông tin; thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành có liên quan.

Về chính sách thuế, Cục Thuế ủng hộ việc nghiên cứu ưu đãi phù hợp để thúc đẩy thương mại điện tử, song nhấn mạnh các ưu đãi phải lồng ghép vào hạ tầng pháp luật về thuế như Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Theo Cục Thuế, hiện nguồn thu thuế thương mại điện tử năm nay tăng 50 - 60%, nhờ 1 phần truy thu thuế từ các năm trước đó, đồng thời với hiệu quả quản lý ngày càng đồng bộ và minh bạch hơn.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đề nghị Tổ soạn thảo làm rõ và cụ thể hoá một số nội dung quan trọng trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử như: Các điều khoản liên quan đến khái niệm “nền tảng số lớn” (Điều 3, 16, 17, 18, 31) chưa có tiêu chí định lượng rõ ràng, nếu không lượng hoá sẽ khó áp dụng trong thực tiễn, đặc biệt khi triển khai nghĩa vụ quản lý, thanh tra và trách nhiệm chủ sở hữu nền tảng.

Đảm bảo tính bền vững và đồng bộ trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử
Phiên họp Tổ soạn thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử.

Cục kiến nghị tham chiếu tiêu chí đã có trong các văn bản khác (Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), ví dụ ngưỡng người dùng (khoảng 3 triệu người) để áp dụng thống nhất.

Về phạm vi áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, Vụ Pháp chế, Bộ Công thương đề nghị bổ sung quy định trong trường hợp pháp luật ngân hàng chưa điều chỉnh, sẽ áp dụng Luật Thương mại điện tử. Vụ Pháp chế cũng lưu ý rằng các dịch vụ xuyên biên giới trong hiệp định không bao gồm thương mại điện tử theo nghĩa hẹp, nếu chỉ coi là dịch vụ xuyên biên giới thông thường sẽ tạo bất bình đẳng về nghĩa vụ thuế và pháp lý. Do đó, cần đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tuân thủ Hiến pháp và cam kết quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong nước trong quá trình hội nhập và thực thi luật.

Về chống hàng giả, hàng gian, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Quốc hội rất quan tâm, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin người tiêu dùng nên cần quy định rõ tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử trung gian trong việc giám sát hàng hóa, dịch vụ được bán trên nền tảng và gắn với các đề án phòng chống gian lận thương mại, sở hữu trí tuệ mà Chính phủ đã ban hành.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị bổ sung quy định xã hội hóa các nguồn hỗ trợ cho thương mại điện tử, đặc biệt từ các doanh nghiệp thương mại điện tử, coi đây vừa là nghĩa vụ, vừa là hình thức marketing để bảo vệ thương hiệu và mở rộng quy mô. Đồng thời, cần chú trọng giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp thông qua việc lượng hóa, phân loại dữ liệu và quy trình, song vẫn đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước.

Thương mại Điện tử

Bài liên quan

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Thương mại điện tử rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và đồng hồ cao cấp

Thương mại điện tử rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và đồng hồ cao cấp

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

ASUS mở rộng mạng lưới cửa hàng trải nghiệm, thách thức thương mại điện tử

Vietnam OCOPEX 2025: Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu

Vietnam OCOPEX 2025: Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu

Amazon Prime Day 2025: Nhà bán hàng Việt có 96 giờ

Amazon Prime Day 2025: Nhà bán hàng Việt có 96 giờ 'vàng' tăng tốc doanh thu

Có thể bạn quan tâm

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Thương mại điện tử
Tận dụng lợi thế nông sản bản địa và sức mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới, Vida Farm đã khẳng định giá trị trà thảo mộc Việt, lan tỏa câu chuyện sáng tạo và phát triển bền vững.
20 triệu sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao chính thức hiện diện trên LazMall

20 triệu sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao chính thức hiện diện trên LazMall

Kinh tế số
Hợp tác này nhằm thúc đẩy đà phát triển dựa trên thương hiệu của Lazada thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm chính hãng, chất lượng cao trên LazMall. Qua đó, người tiêu dùng tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể trực tiếp mua sắm sản phẩm Hàn Quốc ngay trên Lazada.
Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Thương mại điện tử
Amazon Global Selling Việt Nam vừa công bố ra mắt “Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon”.
Người dùng Việt đã tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Shopee 9.9

Người dùng Việt đã tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Shopee 9.9

Thương mại điện tử
Đồng thời sự kiện “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm” cxung mở ra mùa lễ hội cuối năm với nhiều động lực tăng trưởng cho cộng đồng người bán và thương hiệu trên sàn.
Alibaba.com ra mắt Ali-Edu cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Alibaba.com ra mắt Ali-Edu cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Kinh tế số
Chương trình được giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Xuất khẩu Trực tuyến 2025, do Alibaba.com phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, với chủ đề “Seize the Shift – Nắm thời cơ, bứt tốc xuất khẩu với Thương mại điện tử B2B”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Hà Giang

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
24°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
21°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
21°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16630 16899 17475
CAD 18302 18578 19195
CHF 32186 32568 33220
CNY 0 3470 3830
EUR 29952 30225 31250
GBP 34354 34745 35684
HKD 0 3254 3456
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14790 15377
SGD 19770 20052 20569
THB 721 784 838
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26180 26384
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,164 26,164 26,384
USD(1-2-5) 25,118 - -
USD(10-20) 25,118 - -
EUR 30,119 30,143 31,287
JPY 169.41 169.72 176.84
GBP 34,648 34,742 35,558
AUD 17,029 17,091 17,531
CAD 18,498 18,557 19,084
CHF 32,432 32,533 33,210
SGD 19,932 19,994 20,607
CNY - 3,651 3,748
HKD 3,334 3,344 3,427
KRW 17.18 17.92 19.24
THB 769.33 778.83 828.97
NZD 14,874 15,012 15,364
SEK - 2,731 2,810
DKK - 4,030 4,146
NOK - 2,576 2,650
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,850.6 - 6,562.23
TWD 781.07 - 939.81
SAR - 6,924.81 7,248.8
KWD - 83,750 88,589
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,200 26,204 26,384
EUR 29,911 30,031 31,112
GBP 34,464 34,602 35,537
HKD 3,323 3,336 3,438
CHF 32,120 32,249 33,116
JPY 168.70 169.38 176.10
AUD 16,984 17,052 17,571
SGD 19,964 20,044 20,553
THB 783 786 820
CAD 18,488 18,562 19,044
NZD 14,930 15,408
KRW 17.84 19.50
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26384
AUD 16901 17001 17607
CAD 18435 18535 19140
CHF 32286 32316 33198
CNY 0 3661.7 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30034 30064 31089
GBP 34495 34545 35653
HKD 0 3390 0
JPY 168.85 169.35 176.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14942 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19896 20026 20757
THB 0 749.5 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14020000 14020000 14220000
SBJ 12500000 12500000 14220000
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,174 26,224 26,384
USD20 26,174 26,224 26,384
USD1 23,872 26,224 26,384
AUD 16,997 17,097 18,211
EUR 30,167 30,167 31,479
CAD 18,393 18,493 19,804
SGD 19,980 20,130 21,145
JPY 169.14 170.64 175.2
GBP 34,638 34,788 35,561
XAU 13,988,000 0 14,192,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 33,060
KRW 0 0 19.54
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,470 13,910
Trang sức 99.9 13,460 13,900
NL 99.99 13,470
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,670 13,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,670 13,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,670 13,970
Miếng SJC Thái Bình 14,020 14,240
Miếng SJC Nghệ An 14,020 14,240
Miếng SJC Hà Nội 14,020 14,240
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,408 ▲6K 14,282 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,408 ▲6K 14,283 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,362 1,389
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,362 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,339 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,045 135,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,335 102,835
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,751 93,251
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,167 83,667
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,471 79,971
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,743 57,243
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Cập nhật: 11/10/2025 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Hơn 450 gian hàng tham gia, thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Hơn 450 gian hàng tham gia, thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam

REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

'Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số'

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
FPT được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

FPT được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội