Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Từ tình yêu với những thức uống truyền thống từ thiên nhiên, chị Vida - nữ sáng lập thương hiệu trà thảo mộc Vida Farm mang trong mình khát vọng của một “suối nguồn” – đưa nông sản Việt hòa vào dòng chảy lớn để vươn ra thế giới.

Bằng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và sự thấu hiểu sâu sắc xu hướng tiêu dùng lành mạnh, Vida Farm đã từng bước chinh phục thị trường toàn cầu thông qua Amazon, viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình nâng tầm giá trị cho nông sản Việt.

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tại Mỹ: cánh cửa mở, cơ hội lớn

Với sự phát triển mạnh mẽ của xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, cơ hội lớn chưa từng có đang mở ra cho sản phẩm nông sản Việt Nam vươn ra các thị trường lớn. Theo cẩm nang “Khám phá cơ hội kinh doanh Ngành Hàng Thực Phẩm” do Amazon Global Selling vừa phát hành, tính đến tháng 1 năm 2024, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông-lâm-thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến 22% tổng kim ngạch của ngành. Đây là một con số biết nói, khẳng định sức hấp dẫn và tiềm năng của các sản phẩm Việt tại thị trường khó tính bậc nhất này.

Chị Vida – nữ sáng lập thương hiệu trà thảo mộc Vida Farm, người mang trong mình khát vọng đưa nông sản Việt vươn ra thế giới.

Cẩm nang cũng đã chỉ ra ba xu hướng tiêu dùng nổi bật của người Mỹ đang định hình lại ngành thực phẩm: sự quan tâm đặc biệt với sản phẩm tốt cho sức khỏe, thói quen mua sắm thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến, và xu hướng tìm kiếm, tin tưởng thông tin dinh dưỡng từ các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, báo cáo cũng gợi ý ba nhóm thực phẩm tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, bao gồm: Trái cây & Rau củ sấy khô, Gia vị và đặc biệt là Trà thảo mộc - ngành hàng có sự tăng trưởng ổn định và phù hợp với thế mạnh của Việt Nam.

Những phân tích này đã mở ra một hướng đi mới nhiều hứa hẹn cho các doanh nghiệp Việt như Vida Farm, cùng tìm câu trả lời cho bài toán cho ngành nông nghiệp: làm thế nào để bước ra vùng an toàn của một nhà sản xuất gia công vốn quen với xuất khẩu thô với biên lợi nhuận thấp và khả năng ứng biến trong một thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt.

Phân tích từ các chuyên gia đều đưa ra một nhận định chung: việc bỏ qua tư duy làm chủ chính thương hiệu của mình khiến các doanh nghiệp thiếu đi một lộ trình phát triển bền vững và không thể tối đa hóa giá trị từ chính nguồn nông sản quê hương. Nhận thấy cơ hội từ những phân tích này, Vida Farm đã quyết tâm chuyển mình, bắt đầu hành trình tự xây dựng thương hiệu để trực tiếp chinh phục người tiêu dùng quốc tế.

Từ khát vọng ra biển lớn đến thành công trên Amazon

Dạo một vòng gian hàng trực tuyến của Vida Farm trên Amazon, người xem có thể cảm nhận ngay sự trân trọng và nỗ lực nâng tầm những sản vật thiên nhiên thân thuộc của Việt Nam. Từ mãng cầu xiêm, khổ qua, hoa dâm bụt, đến gừng, nghệ – tất cả đều được khoác lên mình một diện mạo mới, cao cấp và chỉn chu. Thành quả ấn tượng này là kết quả của một công thức toàn diện, kết hợp giữa sự thấu hiểu thị trường và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra.

Gian hàng Vida Farm trên Amazon cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc nâng tầm nông sản Việt, mang đến diện mạo cao cấp và chỉn chu qua từng hình ảnh sản phẩm được đăng tải.

Bằng cách tận dụng công cụ “Trình khám phá cơ hội sản phẩm” (Product Opportunity Explorer), Vida Farm đã có được những dữ liệu quý giá để thấu hiểu sâu tệp khách hàng mục tiêu, đặc biệt là giới trẻ có ý thức cao về sức khỏe. Từ đó, thương hiệu đã phát triển một chiến lược sản phẩm khác biệt, không đi theo lối mòn mà định vị mình là “thức uống thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe” với hình ảnh hiện đại, tươi mới, thu hút cả những người chưa có thói quen uống trà.

Để hiện thực hóa định vị này, mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ những nguyên liệu được hái thủ công, đảm bảo kích thước đồng đều, không bị dập nát, giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản và những giá trị dinh dưỡng quý giá nhất.

Bao bì sản phẩm Vida Farm được cải tiến liên tục với thiết kế tinh tế và chất liệu thân thiện môi trường, đảm bảo sự tiện dụng và chắc chắn.

Có sản phẩm tốt là điều kiện cần, nhưng để thành công trên thị trường quốc tế, điều kiện đủ là một thương hiệu mạnh và trải nghiệm khách hàng tích cực. Vida Farm đã xây dựng câu chuyện thương hiệu một cách chuyên nghiệp thông qua Amazon Brand Registry và công cụ Nội dung A+. Những công cụ này cho phép thương hiệu truyền tải thông điệp về sức khỏe, sự tự nhiên và quy trình sản xuất tâm huyết một cách trực quan và sinh động.

Song song đó, Vida Farm không ngừng đẩy mạnh R&D dựa trên phản hồi của khách hàng. Thương hiệu đầu tư nghiên cứu giá trị dinh dưỡng từ những phần ít được chú ý như vỏ, thân, rễ của cây ăn quả để tìm ra những nguyên liệu độc đáo, từ đó phát triển các hương vị trà mới lạ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dùng Mỹ. Bao bì sản phẩm cũng là một điểm nhấn, được cải tiến liên tục với chất liệu kraft thân thiện môi trường, thiết kế tinh tế nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng và chắc chắn. Toàn bộ quy trình vận hành, từ quản lý kho bãi đến giao hàng, được tối ưu hóa nhờ dịch vụ FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon), giúp Vida Farm giải quyết bài toán logistics phức tạp, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng nhanh chóng và tin cậy.

Cuối cùng, triết lý kinh doanh của Vida Farm được xây dựng trên một nền tảng vững chắc: phát triển bền vững. Đây không phải là một yếu tố cộng thêm, mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Tận dụng lợi thế nguồn lực bản địa và kinh nghiệm trong ngành nông sản, Vida Farm đã chủ động học hỏi từ các chuyên gia nông nghiệp hữu cơ để cải tiến quy trình canh tác. Từ các nông trại trà đến nhà máy sản xuất ở Long An (cũ), VIDA tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về trồng trọt không sử dụng hóa chất, áp dụng quy trình chế biến hiện đại nhưng vẫn đảm bảo giữ trọn sự nguyên chất của thảo mộc và bảo vệ môi trường. Với mỗi bước đi, Vida Farm không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe mà còn hy vọng góp phần khẳng định giá trị và hướng đến sự phát triển bền vững cho cả nền nông nghiệp Việt Nam.

Doanh thu triệu đô và hành trình phía trước

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp bằng những con số ấn tượng. Chỉ trong năm đầu tiên hoạt động trên Amazon, Vida Farm đã xuất sắc cán mốc doanh thu triệu đô. Các sản phẩm của thương hiệu nhanh chóng vươn lên top #1 và #2 trong ngành hàng trà thảo mộc, cùng với đó là mức đánh giá trung bình 4.7+ sao. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo mộc Việt và sự công nhận của người tiêu dùng toàn cầu.

Thành công ban đầu là động lực để Vida Farm tiếp tục vươn xa. Hướng tới tương lai, thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm lên hơn 100 SKU và đạt doanh thu 3 triệu USD trong năm thứ hai, tiếp tục hành trình khám phá sự đa dạng và phong phú của thảo mộc Việt.

Quy trình chế biến tại Vida Farm được thực hiện tỉ mỉ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sơ chế, đảm bảo giữ trọn sự nguyên chất của thảo mộc và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng.

Chia sẻ về hành trình của mình, chị Vida, một nữ doanh nhân đầy tâm huyết, bộc bạch: “Chúng tôi không chỉ bán trà, chúng tôi đang kể câu chuyện về sự trù phú của nông sản và sự sáng tạo của người Việt Nam. Mỗi sản phẩm không chỉ là một lời cam kết về chất lượng mà còn là một bước đi để xây dựng thương hiệu Việt vững mạnh trên bản đồ thế giới, mang lại giá trị thực sự cho người nông dân.”

Hơn cả một câu chuyện kinh doanh, hành trình của Vida Farm là lời mời gọi các doanh nghiệp Việt hãy cùng nhau nâng tầm giá trị nông sản, giúp đỡ người nông dân và mạnh dạn đưa thương hiệu Việt vươn ra biển lớn cùng sự đồng hành của Amazon Global Selling.