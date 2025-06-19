Amazon Prime Day 2025: Nhà bán hàng Việt có 96 giờ 'vàng' tăng tốc doanh thu

Prime Day 2025, sự kiện mua sắm mùa hè năm nay trở lại với 4 ngày ưu đãi lớn, các thành viên Prime có nhiều thời gian hơn để mua sắm và tiết kiệm với hàng triệu ưu đãi trên nhiều nhóm sản phẩm, từ các vật dụng cần thiết để cải thiện nhà cửa, đồ dùng học tập, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, các món đồ yêu thích của gia đình, thời trang, các sản phẩm làm đẹp thiết yếu, và các thiết bị điện tử.

Điểm mới trong năm nay, Amazon lần đầu giới thiệu Today's Big Deals - chương trình ưu đãi theo chủ đề hàng ngày với những deal hấp dẫn nhất dành riêng cho thành viên Prime.

Prime Day 2025 sẽ diễn ra tại các quốc gia: Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Canada, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ và Anh. Lần đầu tiên, thành viên Prime tại Ireland có thể mua sắm các ưu đãi Prime Day trên amazon.ie. Các đối tác bán hàng trên toàn cầu, bao gồm cả những nhà bán hàng đến từ Việt Nam, sẽ có cơ hội bán sản phẩm của mình đến nhiều quốc gia hơn trong sự kiện này. Thành viên Prime sẽ tiết kiệm khi mua sắm các sản phẩm từ các thương hiệu quốc gia và đối tác bán hàng thuộc mọi danh mục sản phẩm.

Prime Day 2025, các đối tác bán hàng Việt Nam ở một số ngành hàng như Nội thất, Trang sức, Đồ gia dụng, Nhà bếp, Thời trang và Chăm sóc sức khỏe cá nhân đã chuẩn bị sẵn sàng thông qua việc quản lý tồn kho, chuẩn bị ưu đãi, quảng cáo và nâng cao thương hiệu.

Để hỗ trợ các đối tác bán hàng Việt nắm bắt cơ hội trong mùa cao điểm này, Amazon Global Selling Vietnam đã khởi động chuỗi sự kiện tại Hà Nội và TP.HCM, cùng 6 hội thảo trực tuyến, tập trung vào các chủ đề thiết yếu cho Prime Day như quảng cáo, vận chuyển, đến chiến lược trưng bày sản phẩm, nhằm giúp doanh nghiệp trong nước chuẩn bị sẵn sàng và tận dụng hiệu quả sự kiện Prime Day.

Larry Hu, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á chia sẻ “Prime Day năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi thấy các đối tác bán hàng Việt Nam từ nhiều ngành hàng đang tận dụng mùa cao điểm này để thúc đẩy doanh số và nâng cao nhận diện cho các sản phẩm và thương hiệu từ Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận thấy sự tích cực của các sản phẩm du lịch hè, mùa tựu trường, và trang trí nhà cửa, cho thấy các đối tác bán hàng Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu các sản phẩm chất lượng của mình đến thành viên Prime toàn cầu.

Prime là gói thành viên tích hợp tiết kiệm, tiện lợi và giải trí. Hơn 200 triệu thành viên Prime có trả phí trên toàn thế giới đang được tiếp cận với danh mục sản phẩm vô cùng đa dạng, giá trị vượt trội và dịch vụ giao hàng nhanh chóng của Amazon. Tại Mỹ, Amazon cung cấp hơn 300 triệu sản phẩm với dịch vụ giao hàng miễn phí dành cho thành viên Prime, trong đó hàng chục triệu sản phẩm phổ biến có thể được giao trong cùng ngày hoặc chỉ sau một ngày.

Prime Day là sự kiện tôn vinh những giá trị mà Amazon mang đến cho khách hàng trong suốt cả năm thông qua các ưu đãi vượt trội và dịch vụ giao hàng tiện lợi. Các đối tác bán hàng độc lập - phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm hơn 60% doanh số bán hàng và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra danh mục sản phẩm đa dạng trên Amazon - đã bán được hơn 200 triệu sản phẩm trong sự kiện Prime Day 2024.

Năm ngoái, Amazon cũng đạt một cột mốc quan trọng khi giao hàng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay cho thành viên Prime trên toàn cầu, với hơn 9 tỷ sản phẩm được giao trong ngày hoặc ngày kế tiếp, đáp ứng đúng nhu cầu, vào đúng thời điểm mà khách hàng cần.