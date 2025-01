Amazon tăng cường tính năng Gen AI giúp nhà bán hàng đăng tải sản phẩm hiệu quả

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hay Gen AI đang tạo chuyển biến trong hầu hết mọi trải nghiệm, và Amazon đang tận dụng điều này để mang đến những tính năng mới nhằm cải thiện một cách thiết thực trải nghiệm mua sắm của khách hàng và giúp nhà bán hàng kinh doanh hiệu quả. Một mảng mà Amazon đang tập trung vào là giúp các đối tác bán hàng dễ dàng tạo ra các trang mô tả sản phẩm chất lượng cao.

Trước đây, để tạo trang mô tả sản phẩm, các nhà bán hàng cần nhập đầy đủ, chính xác rất nhiều trường thông tin của sản phẩm để có phần giới thiệu, mô tả hấp dẫn, thu hút khách hàng. Giờ đây, Amazon giúp nhà bán hàng thực hiện điều này dễ dàng hơn với khả năng chuyển đổi các trang sản phẩm hiện có của họ trên các trang web khác thành danh sách sản phẩm phong phú phù hợp với cửa hàng của Amazon mà không tốn nhiều công sức.

Amazon tiếp tục đổi mới để hỗ trợ các đối tác bán hàng thành công hơn.

Từ năm ngoái, Amazon đã bắt đầu các nỗ lực nhằm giảm tải cho nhà bán hàng và giúp họ tạo trang chi tiết sản phẩm chất lượng, hiệu quả hơn. Nhà bán hàng chỉ cần cung cấp các từ khóa mô tả ngắn gọn về sản phẩm, hoặc đăng tải hình ảnh sản phẩm, sau đó Amazon sẽ sử dụng Gen AI để sáng tạo tiêu đề sản phẩm, mô tả thuộc tính sản phẩm và nhiều chi tiết khác. Các công cụ trợ giúp này thậm chí còn gợi ý về màu sắc, từ khóa phù hợp để tăng cơ hội hiển thị khi người mua hàng tìm kiếm về sản phẩm.

Dù mới trong giai đoạn đầu áp dụng tính năng mới, đã có hơn 100.000 các đối tác bán hàng Amazon sử dụng một hoặc nhiều công cụ đăng tải hỗ trợ bởi Gen AI của Amazon. Amazon luôn khuyến khích các nhà bán hàng rà soát lại trang thông tin sản phẩm được tạo ra trước khi gửi lên gian hàng Amazon.

Hiện tại, phần lớn các danh sách đăng tải sản phẩm do AI tạo ra gửi lên hệ thống được các nhà bán hàng gần như đồng ý với các nội dung đề xuất này lên đến 80% và chỉ chỉnh sửa không đáng kể. Amazon đã so sánh các nội dung được tạo bởi AI so với nội dung không được tạo bởi AI và nhận thấy sự cải tiến về mức độ rõ ràng, chính xác, chi tiết, giúp sản phẩm tăng khả năng hiển thị trong các tìm kiếm của khách hàng trên Amazon.

Nhiều nhà bán hàng chia sẻ rằng tính năng này giúp họ tiết kiệm thời gian để có thể tập trung hơn vào việc phát triển những sản phẩm mới tốt hơn, một lợi ích đặc biệt có giá trị đối với các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng.

“Công cụ này thật dễ sử dụng và rất hữu ích để cải thiện trang chi tiết sản phẩm. Thay vì viết toàn bộ mô tả khi đăng tải, tôi chỉ cần liệt kê một vài từ khóa điển hình, mô tả ngắn gọn sản phẩm, sau đó Gen AI sẽ đảm nhiệm phát triển và hoàn thiện các nội dung chi tiết, từ tiêu đề, các đặc điểm nổi bật, cách sử dụng sản phẩm… giúp giới thiệu sản phẩm và thương hiệu đến người dùng thật thu hút, hiệu quả”, một nhà bán hàng Việt Nam trong ngành Làm đẹp trên Amazon đã sử dụng công cụ này hào hứng chia sẻ.

Khả năng hỗ trợ của Gen AI trong việc giản lược các nỗ lực từ phía nhà bán hàng khi đăng tải sản phẩm là rất lớn, và Amazon sẽ tiếp tục khai thác năng lực này để cải tiến không ngừng. Cùng với việc mở rộng các tùy chọn thông tin sản phẩm mà Gen AI có thể tự động tạo và cải thiện chất lượng nội dung do Gen AI tạo ra, Amazon đang liên tục tiết kiệm công sức cho nhà bán hàng trong quá trình xây dựng trang chi tiết sản phẩm chất lượng, ấn tượng với khách hàng.

Amazon đã ghi nhận phản hồi từ các đối tác bán hàng rằng các sản phẩm của họ đã được đăng tải trên website bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của họ. Vì thế, bên cạnh việc sử dụng một số văn bản hay hình ảnh, Amazon còn cho phép nhà bán hàng có thể tận dụng các thông tin đã được đăng tải sẵn để hoàn thiện nội dung đăng tải. Cụ thể, nhà bán hàng cung cấp đường dẫn URL đã có thông tin sản phẩm, công cụ Gen AI của Amazon sẽ phân tích và tích hợp, tạo ra các nội dung thật sáng tạo, thu hút cho gian hàng của nhà bán trên Amazon.

Điều này sẽ giúp cải thiện và tinh giản quá trình đăng tải sản phẩm, tiết kiệm thời gian, công sức cho nhà bán mà vẫn xây dựng được trang thông tin sản phẩm trên Amazon thu hút, góp phần tăng doanh số từ khách mua hàng. Tính năng mới này hiện đang được triển khai và sẽ được áp dụng cho các nhà bán hàng tại Hoa Kỳ trong vài tuần tới. Những đột phá tân tiến này đang được xây dựng và lưu trữ tại AWS, tận dụng loạt mô hình nền tảng mạnh mẽ có thể dễ dàng truy cập thông qua Amazon Bedrock, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà bán hàng và khách hàng của Amazon.

Các công cụ Gen AI mà Amazon đang triển khai liên tục được cải tiến, và cho thấy tín hiệu khả quan khi số lượng nhà bán hàng sử dụng công cụ mới ngày càng cao và chất lượng nội dung được tạo bởi AI ngày càng được hoàn thiện. Xuyên suốt hoạt động kinh doanh, Amazon đang chủ động phát triển những công cụ và tính năng AI mới và mạnh mẽ, và tin tưởng về năng lực và sức ảnh hưởng tích cực mà các công cụ này mang đến cho nhà bán hàng trong thời gian tới.

Khi ngày càng nhiều nhà bán hàng tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm đăng tải sản phẩm, Amazon sẽ cung cấp cho họ công cụ để giảm thiểu nỗ lực, mang lại kết quả chính xác và chất lượng việc đăng tải sản phẩm tốt hơn. Cải tiến và hệ thống hóa quá trình đăng tải sản phẩm là một minh chứng cho thấy các nhà bán hàng đang hưởng lợi từ các khoản đầu tư vào Gen AI của Amazon. Đây là một trong những cách thức Amazon đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ để mang đến trải nghiệm mua sắm và bán hàng tuyệt vời.

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều các doanh nghiệp xem bán hàng toàn cầu qua Amazon như một bệ phóng để bắt đầu hành trình xuất khẩu online, minh chứng với sự tăng trưởng 40% về số lượng các đối tác bán hàng trên Amazon trong vòng 12 tháng tính đến hết ngày 31/8/2023. Các thương hiệu tên tuổi hay doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ đều có thể tận dụng các công cụ, dịch vụ, chương trình hỗ trợ mạnh mẽ và liên tục được cải tiến của Amazon.

Trong đó có các tính năng mới như Gen AI để tạo trang mô tả sản phẩm, hay Trình Khám phá Cơ hội Sản phẩm (Product Opportunity Explorer) để phân tích tiềm năng sản phẩm, Nội dung A+ (Content A+) để nâng cao chất lượng trang chi tiết sản phẩm, Đăng Ký Thương Hiệu (Brand Registry) để bảo vệ thương hiệu, FBA để tinh giản logistics và hoàn thiện đơn hàng…, tất cả hướng tới mục tiêu tối ưu hoạt động TMĐT xuyên biên giới cho nhà bán hàng trên Amazon.

Những nỗ lực và cải tiến này sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu online, giúp các doanh nghiệp địa phương tiến vào nền thương mại quốc tế, tăng cường hiện diện và uy tín cho sản phẩm và thương hiệu Việt trên toàn cầu.