Tetra Pak khánh thành dây chuyền bao bì Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam

Cột mốc quan trọng này đánh dấu một bước tiến mới trong ngành thực phẩm, đồ uống trong nước, mang đến cho các nhà sản xuất một giải pháp bao bì hiện đại, hiệu quả và bền vững thay thế cho bao bì truyền thống.

Tetra Recart® là giải pháp bao bì giấy được thiết kế cho thực phẩm đóng hộp giúp kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản hoặc làm lạnh

Kết hợp công nghệ xử lý tốc độ cao và tiệt trùng bằng nhiệt, giải pháp này giúp giữ nguyên hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Với công suất lên đến 6.000 hộp/giờ, dây chuyền Tetra Recart® giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, giảm trọng lượng bao bì, giảm chất thải và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về sự tiện lợi, an toàn và không có chất bảo quản trong sản phẩm.

Dây chuyền Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức đi vào vận hành tại nhà máy của Doveco ở tỉnh Sơn La vào tháng 7 tới. Đây sẽ là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trồng trọt và chế biến nông sản quan trọng trong khu vực. Việc Doveco áp dụng công nghệ này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy đổi mới, phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.

Chia sẻ về dây chuyền Tetra Recart®, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: "Việc ra mắt dây chuyền Tetra Recart® là một bước tiến có ý nghĩa với ngành thực phẩm Việt Nam. Thông qua công nghệ đóng gói hiện đại, chúng tôi hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện hiệu quả vận hành và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng các đối tác như Doveco để góp phần định hình tương lai ngành thực phẩm tại Việt Nam.”

Dây chuyền mới sẽ đóng gói nhiều loại nông sản cao cấp của Việt Nam như ngô ngọt, nước ép dứa, các loại đậu... trong bao bì nhẹ, có thể tái chế. Các sản phẩm này sẽ có mặt tại các kênh bán lẻ trên toàn quốc trong tháng 7, mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn bao bì hiện đại và bền vững.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, việc triển khai dây chuyền Tetra Recart® tại nhà máy lớn nhất của Doveco còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu nông sản địa phương, cũng như tạo thêm các cơ hội việc làm và thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp của người nông dân và hợp tác xã tại Sơn La và các tỉnh lân cận.

“Sự hợp tác giữa Doveco và Tetra Pak phản ánh tầm nhìn chung về một ngành thực phẩm đổi mới và bền vững hơn. Với công nghệ tiên tiến và uy tín toàn cầu của Tetra Pak, chúng tôi tự tin đưa sản phẩm nông sản Việt ra thị trường trong bao bì đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dây chuyền Tetra Recart® giúp chúng tôi mang những nguyên liệu Việt Nam được yêu thích trong bao bì hiện đại, tiện lợi và bền vững tới tận tay người tiêu dùng.” Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch DOVECO cho biết.

Đồ hộp giấy được sản xuất từ dây chuyển Tetra Recart®

Việc đưa vào vận hành dây chuyền đồ hộp giấy Tetra Recart® diễn ra trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt quy mô 96,68 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 6,74% đến năm 2030. Trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu về yếu tố tiện lợi, chất lượng và bền vững của người tiêu dùng, những đổi mới như Tetra Recart® sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.