Tetra Pak Bình Dương hoàn thành lắp đặt 5.900m2 tấm năng lượng mặt trời

Những tấm quang năng này có thể tạo ra gần 1,9 nghìn Mwh năng lượng điện tái tạo mỗi năm, giúp giảm hơn 700 tấn khí CO 2 thải ra môi trường. Đây là kết quả thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tetra Pak.

“Tetra Pak cam kết giảm phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận hành của công ty xuống bằng không vào năm 2030. Việc lắp đặt các tấm quang năng trên mái nhà máy nằm trong lộ trình hiện thực hóa cam kết này của chúng tôi. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết của Tetra Pak trong việc phát triển bền vững, cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống trong việc nâng cao tính bền vững khi sử dụng sản phẩm vỏ hộp giấy của chúng tôi.” Ông Eliseo Barcas, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết.

Trước đó vào năm 2020, nhà máy Tetra Pak Bình Dương đã nhận chứng chỉ quốc tế LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) phiên bản vàng khắt khe nhất. Nhờ đó, nhà máy tiết kiệm được 2 triệu lít nước / năm, tái sử dụng và tái chế 90% lượng rác thải và giảm phát thải 4.000 tấn CO 2 ra môi trường mỗi năm.

Bảo vệ thực phẩm an toàn và chất lượng là một trong ba trọng tâm chính của Tetra Pak trong cam kết Bảo vệ Những Điều Tốt Đẹp, bao gồm thực phẩm, con người và Trái đất.

Đầu năm 2023, nhà máy Tetra Pak tại Bình Dương cũng là nhà máy đầu tiên và duy nhất trong số 82 nhà máy sản xuất bao bì tại Việt Nam được xếp hạng đạt chứng nhận BRCGS hạng AA+, hạng cao nhất theo hệ thống quản lý chất lượng do Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc ban hành.

Đây là nhà máy thứ 8 của Tetra Pak tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, chuyên sản xuất hộp giấy tiệt trùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN, Úc và New Zealand.

Nhà máy Tetra Pak tại Bình Dương sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai nền tảng giám sát năng lượng CEMP nhằm tối ưu việc sử dụng năng lượng

Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tetra Pak vẫn giữ vững niềm tin vào sự hồi phục kinh tế của Việt Nam và đã đầu tư 5 triệu euro để gia tăng sản lượng của nhà máy Bình Dương từ 11,5 tỷ vỏ hộp lên 16,5 tỷ vỏ hộp cũng như trang bị thêm cơ sở vật chất để có thể sản xuất các loại vỏ hộp giấy cao cấp thay thế hàng nhập khẩu.