Tetra Pak trình diễn công nghệ mới tại Propak Vietnam 2025

Được biết, tham gia Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 18 về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt Nam – ProPak Vietnam 2025 lần này nhà cung cấp các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu Thụy Điển đã mang đến nhiều công nghệ chế biến và bao bì cải tiến.

Gian hàng Tetra Pak tại Propak Vietnam 2025

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10,25% trong giai đoạn 2023 – 2027 và dự kiến sẽ đạt giá trị 872.916 nghìn tỷ đồng vào năm 2027 (theo Euro Monitor). Đây cũng là lý do mà các doanh nghiệp Việt Nam cần giải quyết các bài toán về chi phí nguyên liệu tăng cao, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng cùng những hạn chế về thời gian, chuyên môn, và nguồn lực để bắt kịp tốc độ tăng trưởng này.

Tetra Pak đã mang đến các giải pháp toàn diện cho ngành F&B từ việc lên ý tưởng sản phẩm, sản xuất thông minh, tới đóng gói thân thiện với môi trường và tối ưu hóa chi phí

Để đồng hành cùng doanh nghiệp F&B Việt Nam vượt qua những thách thức thị trường, đón đầu xu hướng, Tetra Pak đã mang đến các giải pháp toàn diện cho ngành F&B từ việc lên ý tưởng sản phẩm, sản xuất thông minh, tới đóng gói thân thiện với môi trường và tối ưu hóa chi phí. Cụ thể, các chuyên gia của Tetra Pak đã mang đến triển lam 4 trọng tâm sau:

Phát triển sản phẩm mới: Doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu hành trình Tetra Pak đồng hành cùng khách hàng từ bước phân tích dữ liệu thị trường, thử nghiệm sản phẩm mẫu cho tới đưa ra thị trường trong vòng 6 – 12 tháng với Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm mới Bloom.

Đổi mới bao bì: Tại đây chúng tôi trưng bày danh mục bao bì toàn diện đáp ứng nhu cầu đa dạng từ đồ uống tiệt trùng đến đồ uống bảo quản lạnh và thực phẩm, được thiết kế giúp thương hiệu nổi bật trên kệ hàng và sàn thương mại điện tử. Đồng thời khách tham quan sẽ được thưởng thức những món ăn được chế biến trực tiếp tại gian hàng bởi bếp trưởng Huỳnh Hoàng Sin (Top 3 Đầu Bếp Thượng Đỉnh mùa 2) từ các nguyên đóng trong bao bì Tetra Recart®. Hoạt động này cho thấy sự tiện lợi trong việc sử dụng bao bì thực phẩm bền vững.

Công nghệ sản xuất bao bì hiện đại: Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về nhà máy sản xuất bao bì Tetra Pak Bình Dương. Đây là nhà máy bao bì đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận BRCGS AA+ về đảm bảo chất lượng, thiết lập các tiêu chuẩn mới trong sản xuất theo thực hành Sản xuất đẳng cấp Thế giới (WCM) và chứng nhận LEED Vàng phiên bản 4. Các tiêu chuẩn này chứng minh cho cam kết của Tetra Pak trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường nội địa và trong khu vực, nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng xuyên suốt cho ngành F&B.

Cải tiến công nghệ và thiết bị: Doanh nghiệp có cơ hội lắng nghe những câu chuyện thành công trong việc áp dụng các giải pháp của Tetra Pak trên toàn cầu và tìm hiểu sâu hơn các giải pháp chế biến, chuyển đổi số và tự động hóa, các gói dịch vụ nhằm tối ưu hoá vận hành, nâng cao năng suất, giảm tổng chi phí chủ sở hữu (TCO).

Tetra Pak cam kết cung cấp giải pháp toàn diện từ công nghệ chế biến đến bao bì, từ đó bảo đảm chất lượng vượt trội cho doanh nghiệp

Với 4 trọng tâm kể trên, Tetra Pak cam kết cung cấp giải pháp toàn diện từ công nghệ chế biến đến bao bì, từ đó bảo đảm chất lượng vượt trội cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham gia Diễn đàn Bao bì Việt Nam 2025 và Hội thảo Công nghệ Đồ uống diễn ra vào ngày mai, 19/03/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về tiềm năng của ngành F&B, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: “Tiềm năng phát triển của ngành F&B mang tới cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp đóng gói và chế biến thực phẩm hàng đầu thế giới tham gia triển lãm ProPak năm nay, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu tới doanh nghiệp các giải pháp toàn diện và bền vững. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động, giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) và tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp. Với chủ đề “Unlocking the future - Mở cửa tương lai”, chúng tôi rất mong sẽ có nhiều cơ hội được đồng hành cùng với các doanh nghiệp sản xuất F&B, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng và đổi mới ngành công nghiệp F&B Việt Nam”.

Thông tin chi tiết về các giải pháp toàn diện từ Tetra Pak xem thêm tại https://www.tetrapak.com/en-vn/campaigns/propak