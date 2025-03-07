Việc mở rộng này nằm trong chiến lược của IWG nhằm cung cấp cơ sở vật chất hàng đầu tại nhiều địa điểm khác nhau, khi hình thức làm việc kết hợp (hybrid) đang trở nên phổ biến hơn đối với người lao động. Các địa điểm này đều là những không gian làm việc ấn tượng của IWG, với không gian làm việc chung (co-working), văn phòng riêng, phòng họp và không gian sáng tạo.

IWG mở thêm 8 trung tâm tại Việt Nam

Nhà cung cấp giải pháp làm việc kết hợp (hybrid) lớn nhất thế giới với các thương hiệu Spaces, Regus và HQ, đang tiếp tục mở rộng các không gian làm việc linh hoạt hiện đại tại Tp HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động nhằm đón đầu xu hướng mô hình làm việc kết hợp của nhiều doanh nghiệp cũng như tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam.

Với 465 địa điểm mới được ký kết chỉ trong nửa đầu năm 2024, cùng với sự đa dạng trong cách thiết kế và vận hành của 8 trung tâm mới này cho thấy khả năng của IWG trong việc đáp ứng nhu cầu làm việc kết hợp của từng thị trường, thông qua cách tiếp cận mang tính địa phương hóa cao.

Không gian co-working tại Regus Deutsches Haus

“Chúng tôi đang mở rộng dấu ấn vững chắc và cần thiết hơn tại Việt Nam với thông báo mới nhất này. Là những trung tâm kinh doanh quan trọng ở Đông Nam Á, TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là những địa điểm lý tưởng cho kế hoạch mở rộng của chúng tôi và nhu cầu về không gian làm việc linh hoạt chất lượng cao sẽ tiếp tục tăng cao.” Ông Mark Dixon, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của IWG, nhận xét thêm: “Việc khai trương các trung tâm mới của chúng tôi tại Việt Nam diễn ra vào thời điểm ngày càng nhiều công ty nhận ra rằng làm việc linh hoạt giúp nhân viên hài lòng và hạnh phúc hơn, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Mô hình làm việc của chúng tôi cũng được chứng minh là giúp tăng năng suất và cho phép doanh nghiệp mở rộng hoặc thu hẹp quy mô với chi phí giảm đáng kể.”

IWG là nhà cung cấp không gian làm việc linh hoạt hàng đầu thế giới, với gần 4.000 địa điểm tại hơn 120 quốc gia. Các thành viên có thể truy cập tất cả các địa điểm và dịch vụ doanh nghiệp thông qua ứng dụng IWG.