Làm việc kết hợp: Rủi ro tăng cao

Mà theo các chuyên gia của Cisco thì vấn đề nghiêm trọng nhất lại đến từ phía người lao động, họ thường sử dụng các thiết bị với phần mềm chưa đăng ký bản quyền.

Nghiên cứu mới này vừa được Cisco thực hiện với 6.700 chuyên gia bảo mật đến từ 27 quốc gia, trong đó có 150 chuyên gia bảo mật đến từ Việt Nam. Báo cáo có tên gọi "Vị trí của tôi, Thiết bị của tôi (My Location, My Device): Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp" đã nêu bật mối quan tâm của các chuyên gia bảo mật xoay quanh việc sử dụng các thiết bị chưa đăng ký và mạng không bảo mật để truy cập các nền tảng công việc và những rủi ro liên quan đến các hành vi đó.

Theo đó, có đến 9/10 người được hỏi, (chiếm đến 96%) cho biết người lao động đang sử dụng các thiết bị chưa đăng ký để đăng nhập vào các nền tảng công việc. Có khoảng 72% nói rằng nhân viên của họ dành hơn 10% thời gian trong ngày để làm việc từ các thiết bị chưa đăng ký. Và điều đó gây ra những sự cố đáng tiếc như phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu và lừa đảo… Gây thiệt hại ít nhất 10.000 USD cho 73% tổ chức.

Kịch bản này được dự báo là sẽ còn trở nên phức tạp hơn khi nhân viên truy cập vào công việc từ nhiều mạng khác nhau, bao gồm mạng tại nhà, quán cà phê và thậm chí cả siêu thị. Khoảng 91% số người được hỏi tại Việt Nam cho biết nhân viên của họ sử dụng ít nhất hai mạng để đăng nhập vào công việc và 28% cho biết nhân viên sử dụng nhiều hơn năm mạng.

"Khi phương thức làm việc kết hợp đang dần trở thành tiêu chuẩn, các công ty đang trao quyền cho người lao động làm việc từ bất cứ nơi đâu. Mặc dù điều này mang lại nhiều lợi ích, song cũng mở ra những thách thức mới, đặc biệt là trên mặt trận an ninh mạng, vì giờ đây tin tặc có thể nhắm mục tiêu vào nhân viên, vượt khỏi phạm vi mạng doanh nghiệp truyền thống. Để mô hình làm việc kết hợp thực sự thành công trong dài hạn, các tổ chức cần bảo vệ doanh nghiệp của họ bằng khả năng phục hồi bảo mật.

Điều này bao gồm thiết lập khả năng hiển thị mạng, người dùng, thiết bị đầu cuối và ứng dụng của họ nhằm thu thập những hiểu biết về hành vi truy cập, tận dụng những thông tin chi tiết này để phát hiện các mối đe dọa và khai thác thông tin tình báo về mối đe dọa để phản ứng chống lại chúng tại chỗ hoặc trên đám mây”, ông Juan Huat Koo, Giám đốc An ninh mạng, Cisco khu vực ASEAN cho biết.

Việc sử dụng các thiết bị chưa đăng ký đang đặt ra thêm thách thức mới cho các chuyên gia bảo mật cũng như nhà quản lý, khi mà họ vẫn phải giải quyết các vấn đề phức tạp hàng ngày. Trong số những đơn vị gặp phải sự cố, 73% cho biết họ đã bị thiệt hại ít nhất 100.000 USD và 34% cho biết họ tổn thất ít nhất 500.000 USD. Báo cáo cũng tiết lộ rằng, 92% các nhà lãnh đạo an ninh tại Việt Nam cho rằng các sự cố an ninh mạng có khả năng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ trong 12-24 tháng tới.

Với những thách thức trên, 93% các nhà lãnh đạo an ninh tại Việt Nam kỳ vọng tổ chức của họ sẽ tăng ngân sách an ninh mạng hơn 10% trong năm tới và hầu hết (99%) kỳ vọng sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT trong 12-24 tháng tới.

“Khi các kết nối giữa con người, thiết bị và dữ liệu tăng theo cấp số nhân trong thế giới làm việc kết hợp, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là chuyển từ bảo mật độc lập sang khả năng phục hồi bảo mật, xem xét khả năng phát hiện, phản hồi và khôi phục trên một nền tảng tích hợp duy nhất. Có thể ví an ninh bảo mật như một môn thể thao đồng đội.

Các doanh nghiệp cần đào tạo lực lượng lao động về các phương pháp bảo mật tốt nhất, sau đó sử dụng công nghệ như tai mắt của mạng để giám sát, thực hiện hành động phù hợp ở những nơi quan trọng nhất và tự động hóa phản ứng đó để có thể trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước các mối đe dọa”. Bà Lương Thị Lệ Thủy, Tống Giám đốc Cisco Việt Nam chia sẻ.