AI và hạ tầng mạng thông minh: Chìa khóa giúp doanh nghiệp trụ vững trong thế giới thời gian thực

“AI giúp bạn có khả năng dự đoán những gì sắp xảy ra và chủ động giải quyết vấn đề, thay vì chỉ phản ứng khi sự gián đoạn đã xảy ra.” - Amit Verma đại diện Doanh nghiệp Comcast cho chia sẻ.

Trong kỷ nguyên số hóa toàn diện, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực chưa từng có: khách hàng đòi hỏi dịch vụ cá nhân hóa tức thì, nhân viên mong muốn trải nghiệm làm việc liền mạch, còn tin tặc thì liên tục phát triển các hình thức tấn công mới.

Khái niệm “Mọi thứ, Mọi nơi, Tất cả cùng một lúc” được lấy cảm hứng từ bộ phim đoạt giải Oscar và giờ đây đã trở thành hiện thực trong giới công nghệ. Trên mỗi thiết bị được kết nối, trong mọi môi trường vận hành, mọi thứ phải hoạt động, ở mọi nơi và vào mọi thời điểm.

Mạng thông minh cho thế giới luôn bật

Để thích ứng với thực tế mới, các doanh nghiệp đang chuyển mình từ hệ thống hạ tầng công nghệ truyền thống sang một cấu trúc “vải kỹ thuật số” nơi dữ liệu, ứng dụng, thiết bị và con người được đan xen trong một hệ sinh thái năng động, tích hợp và luôn sẵn sàng.

Theo Christian Nascimento, Phó Chủ tịch cấp cao tại Comcast Business, khả năng kết nối ổn định, truyền tải dữ liệu theo thời gian thực và bảo mật chặt chẽ đang trở thành yếu tố sống còn giúp duy trì hoạt động, thúc đẩy đổi mới và tăng sức cạnh tranh.

“Ngày nay, bạn có nhiều ứng dụng, phần cứng, phần mềm và con người hơn được hỗ trợ bởi kết nối, cùng với lượng dữ liệu khổng lồ có thể biến thành thông tin, rồi thành hành động cụ thể.”

Để kết nối các yếu tố này, doanh nghiệp cần một thế hệ mạng mới được tăng cường AI, cho phép phân tích dự đoán, định tuyến lưu lượng thông minh và xử lý mối đe dọa chủ động.

Amit Verma, Giám đốc Công nghệ Kinh doanh của Comcast, nhấn mạnh: “AI giúp bạn dự đoán những gì sắp xảy ra và chủ động xử lý vấn đề, thay vì chỉ phản ứng sau khi sự cố đã xảy ra.”

3 Cách mạng tăng cường AI giúp doanh nghiệp trở nên linh hoạt và bền bỉ

Thứ nhất là tối ưu lưu lượng và định tuyến thông minh.

Các hệ thống mạng AI có thể tự động phân bổ băng thông, phát hiện tắc nghẽn và định tuyến lưu lượng đến tuyến dự phòng đảm bảo duy trì dịch vụ trong mọi tình huống.

Thứ hai là tự phục hồi và phân tích dự đoán (AIOps).

AI phát hiện các dấu hiệu ban đầu của sự cố như mất điện hoặc suy giảm hiệu suất và kích hoạt phương án dự phòng ngay lập tức, chẳng hạn chuyển dữ liệu sang mạng không dây khi cáp quang bị đứt, tất cả đều không cần con người can thiệp.

Thứ ba là an ninh mạng chủ động, thời gian thực.

Nhờ tích hợp phân tích AI ngay trong hạ tầng mạng, các mối đe dọa được phát hiện nhanh chóng và cách ly hiệu quả, bảo vệ các hoạt động kinh doanh cốt lõi khỏi tấn công mạng.

Elad Nafshi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc mạng lưới Comcast, cho biết: “Chúng tôi muốn cảm nhận đúng như khách hàng cảm nhận theo thời gian thực. Mỗi ngày, AI trở nên thông minh hơn, và mỗi ngày chúng tôi học được cách tối ưu mạng tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn.”

Ngay cả mạng doanh nghiệp tiên tiến nhất cũng không thể hoạt động ổn định nếu kết nối bên ngoài bị gián đoạn. Đây là lý do khiến hạ tầng AI của nhà cung cấp mạng trở thành nền tảng thiết yếu.

Comcast là một trong những nhà cung cấp dịch vụ mạng lớn nhất tại Mỹ đã tích hợp AI sâu vào hạ tầng quốc gia của mình. Hệ thống này tự động xử lý hàng triệu sự cố mỗi ngày: từ cắt cáp, mất điện đến lỗi phần cứng, tất cả đều được AI nhận diện, định tuyến lại và khắc phục trước khi người dùng kịp nhận ra.

Thế giới thời gian thực không còn chỗ cho các hạ tầng mạng tĩnh và thủ công. Tương lai của mạng cả trong doanh nghiệp lẫn hạ tầng quốc gia sẽ là các hệ thống thông minh, tự động và có khả năng tự phục hồi, dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo.