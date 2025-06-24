Liên minh AI Âu Lạc sẽ bao gồm hơn 20 đơn vị hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, MobiFone, VNPT, FPT, CMC, BKAV, Misa, MoMo, VNPAY, Zalo, AI For Vietnam, AI Hay, N2TP, Finhay, cùng các học viện, trường đại học là Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT.

Hiện tại, MoMo đã ứng dụng rộng rãi AI và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các sản phẩm cốt lõi, phục vụ hơn 30 triệu người dùng mỗi ngày – từ cá nhân hóa trải nghiệm, quản lý chi tiêu, chăm sóc khách hàng đến các dịch vụ tín dụng.

MoMo tham gia liên minh AI Âu Lạc

“Chúng tôi tin rằng AI cần được phát triển để giải quyết những bài toán cụ thể, gần gũi với cuộc sống người Việt – từ cách chi tiêu, tiết kiệm cho đến tiếp cận tín dụng. MoMo tham gia Liên minh AI Âu Lạc không chỉ với vai trò doanh nghiệp công nghệ, mà là một trong những lực lượng nội địa đang trực tiếp đưa AI vào đời sống, phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi ngày”. Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo cho biết.

Việc tham gia Liên minh AI Âu Lạc một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và nghiêm túc của MoMo trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các nhu cầu tài chính - tiêu dùng thực tiễn của hàng chục triệu người Việt.

Bên cạnh việc phát triển hệ sinh thái AI mang bản sắc Việt, MoMo cũng đang tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác công-tư để đồng hành cùng Nhà nước trong tiến trình hoạch định chính sách quốc gia.

Ví dụ như gần đây nhất, ông Nguyễn Mạnh Tường, Đồng sáng lập, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã được bổ nhiệm là một trong 18 thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Tường và đội ngũ lãnh đạo MoMo góp mặt tại các diễn đàn, hiệp hội đồng hành sát sao với tiến trình xây dựng chính sách của Nhà nước

Trước đó, ông Thái Trí Hùng, Giám đốc Công nghệ MoMo, đã trở thành thành viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (2025 – 2030). Hay ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo cũng đang giữ vai trò Phó chủ tịch VNISA phía Nam (VNISA – Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam).

Những cột mốc trên cho thấy sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước đối với năng lực công nghệ và cam kết lâu dài, bài bản của MoMo, qua đó, khẳng định tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp fintech nội địa trong việc xây dựng và định hình chính sách quốc gia.

Điều này cũng thể hiện tinh thần cởi mở của Chính phủ trong việc tiếp thu sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn từ khu vực tư nhân. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp fintech, cơ quan quản lý nhà nước và giới học thuật sẽ giúp Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trên bản đồ thế giới.

Trợ thủ AI – Moni là Trợ thủ chi tiêu, tài chính AI tích hợp với các sản phẩm của MoMo và am hiểu người Việt, giúp người dùng tối ưu chi tiêu của bản thân và an tâm về ví tiền của mình. Moni có thể giúp người dùng: Phân tích chi tiêu và đưa ra các tư vấn về chi tiêu cá nhân hóa, Tra cứu các giao dịch một cách nhanh chóng, Ghi chép chi tiêu và đặt ngân sách nhanh chóng, Cảnh báo người dùng, tránh chi tiêu quá tay...