MoMo cùng ePass chung tay phát triển nền tảng giao thông số

Theo đó, người dùng Việt có thể thanh toán phí giao thông an toàn, nhanh chóng qua luồng liên kết MoMo - ePass, trải nghiệm các gói dịch vụ tiện ích Giao thông Thông minh được phát triển dựa trên hợp tác dữ liệu, và kết nối với các hệ thống dịch vụ công về quản lý đường bộ, đăng kiểm… ngay trên nền tảng ứng dụng MoMo. Đây là bước tiến quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đại diện MoMo và ePass ký kết hợp tác chiến lược

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, các hình thức thanh toán điện tử, đơn cử như thu phí không dừng, giúp cơ quan quản lý nhà nước thông minh hóa hệ thống giao thông bằng các ứng dụng công nghệ và quản lý được các phương tiện tham gia giao thông minh bạch hơn. Từ đó, thực hiện được nhiều chính sách hiện đại như: quản lý đăng kiểm xe, đăng ký xe chính chủ, phạt nguội giao thông,...

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là tiền đề cho bước chuyển quan trọng trong xây dựng hạ tầng giao thông thông minh của ngành giao thông vận tải, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Mini-app ePass trên ứng dụng MoMo

Theo thỏa thuận, dịch vụ thu phí không dừng (ETC) do ePass cung cấp sẽ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng MoMo với giao diện mini-app, cho phép người dùng liên kết tài khoản giao thông, nạp tiền và trả phí ngay trong một nền tảng duy nhất. Các giao dịch qua trạm thu phí được xử lý tự động, nhanh chóng và an toàn theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán MoMo cũng được tích hợp trên ứng dụng ePass, giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt.

Hai bên sẽ cùng đẩy mạnh hợp tác dữ liệu và phát triển dịch vụ Giao thông Thông minh (Smart Mobility) thông qua phân tích hành vi di chuyển để xây dựng các gói tiện ích cá nhân hóa như: ưu đãi cho phương tiện đi thường xuyên qua trạm, nhắc lịch bảo trì, gợi ý tuyến đường – qua đó nâng cao trải nghiệm và giá trị cho người dùng.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác, MoMo và ePass sẽ phối hợp triển khai các chương trình khuyến mãi, hoàn tiền và chiến dịch truyền thông đồng thương hiệu, giúp lan tỏa thói quen sử dụng dịch vụ giao thông điện tử trong cộng đồng tài xế.

Được biết, trong giai đoạn tiếp theo, phạm vi hợp tác còn mở rộng đến khối doanh nghiệp (B2B) và Nhà nước (B2G). Cả hai đơn vị dự kiến phát triển giải pháp thanh toán điện tử cho các doanh nghiệp vận tải, đội xe, đồng thời tích hợp thanh toán vào các hệ thống công như Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống đăng kiểm, và các nền tảng quản lý đường bộ.

Đây chính là nền tảng để hiện thực hóa chiến lược đóng góp vào mục tiêu quốc gia về xây dựng hạ tầng giao thông số “Make in Vietnam”.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Hòa, Tổng Giám đốc ePass

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tá Nguyễn Cảnh Hòa, Tổng Giám đốc ePass, cho biết: “Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo hệ sinh thái giao thông số thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trong 5 năm qua ePass đã không ngừng nghiên cứu phát triển các giải pháp hiện đại để đơn giản hành trình di chuyển của người dân, từ thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc đến thanh toán điện tử tại sân bay, điểm đỗ, chung cư bệnh viện... ePass luôn hướng đến đa dạng tối đa lựa chọn tiện ích cho người dùng, không chỉ để đáp ứng Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông mà còn là tiền đề để mở rộng các giải pháp giao thông hiện đại khác. Do đó, việc hợp tác giữa ePass và MoMo sẽ mở rộng khả năng phục vụ, mang lại tiện ích đối đa cho người dân.”

Ông Đỗ Quang Thuận - Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

Chia sẻ tầm nhìn này, ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh: “Trong hơn 15 năm phát triển, MoMo đã đi lên từ một startup thanh toán trở thành Fintech hàng đầu Việt Nam, không ngừng mở rộng và tối ưu hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hơn 30 triệu người dùng. Dựa trên nền tảng đó, hợp tác với ePass là bước đi chiến lược khẳng định vai trò của MoMo trong việc tích hợp công nghệ tài chính vào những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống người Việt. Chúng tôi mong muốn góp phần mang đến một hệ sinh thái giao thông hiện đại, nơi thanh toán và dữ liệu vận hành đồng bộ, phục vụ người dân tốt hơn.”