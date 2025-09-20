MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare

MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+ là sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được thiết kế đơn giản, toàn trình số hóa và dễ dàng tham gia ngay trên ứng dụng MoMo, giúp người dùng quan tâm đến sức khỏe và mong muốn chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân. MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+ ra đời như một giải pháp thiết thực giúp người dùng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng, minh bạch, chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Chỉ với hai câu hỏi đơn giản về sức khỏe, người dùng có thể hoàn tất mua bảo hiểm chỉ trong hai phút. Quy trình 100% trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện, đặc biệt phù hợp với lối sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ của người Việt hiện nay.

Đại diện MoMo và Chubb Life Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Đáng chú ý, Bảo hiểm Sức khỏe+ mang lại quyền lợi chi trả theo chi phí y tế thực tế, với mức chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Sản phẩm bảo vệ trước 37 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến như ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch, suy thận… những mối đe dọa sức khỏe ngày càng gia tăng.

Điểm nổi bật của sản phẩm này là số lần chi trả không giới hạn trong năm và quyền lợi được duy trì liên tục, mang đến cho khách hàng sự an tâm bền vững trong việc điều trị và hồi phục sức khỏe.Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn đóng phí theo tháng hoặc theo năm, linh hoạt với ngân sách cá nhân, đặc biệt phù hợp với nhóm người trẻ, lao động tự do hoặc những người lần đầu tiếp cận bảo hiểm, giúp họ chủ động bảo vệ kế hoạch cuộc sống, sự nghiệp và trách nhiệm gia đình.

Đặc biệt,trong giai đoạn đầu từ nay đến hết năm 2025, người dùng Ví Trả Sau trên MoMo sẽ là nhóm khách hàng đầu tiên tham gia sản phẩm với 03 tháng dùng thử miễn phí, tạo cơ hội tiếp cận bảo hiểm dễ dàng và hiểu rõ giá trị bảo vệ mà sản phẩm mang lại.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam

MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+ còn được kỳ vọng sẽ trở thành “lá chắn tài chính”, giúp người tham gia giữ vững những dự định quan trọng trong đời sống, từ công việc, ước mơ đến trách nhiệm với gia đình, mà không bị gián đoạn bởi những biến cố sức khỏe.

Chia sẻ về sản phẩm lần này với MoMo, ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Người tiêu dùng trẻ ngày nay chủ động hơn bao giờ hết trong việc quản lý tài chính và chuẩn bị cho tương lai. Họ muốn mọi thứ rõ ràng, minh bạch và có thể hành động ngay chỉ với một chạm. Sự kết hợp giữa Chubb Life và MoMo cho phép chúng tôi mang bảo hiểm đến đúng nơi, đúng lúc trên chính chiếc điện thoại của họ đơn giản, nhanh chóng và vẫn giữ vững giá trị bảo vệ. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình mang bảo hiểm đến gần hơn với thế hệ trẻ và cũng là minh chứng cho cam kết: luôn mang đến những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất, với trải nghiệm vượt trội.”

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ tại buổi lễ

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo nhấn mạnh: “Tại MoMo, chúng tôi luôn nỗ lực để công nghệ không chỉ hiện diện trong đời sống, mà thực sự góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của người dùng một cách đơn giản, hiệu quả và phù hợp với số đông. Với bảo hiểm, điều đó có nghĩa là quy trình cần được tối giản, trải nghiệm phải rõ ràng và dễ tiếp cận ngay trên thiết bị quen thuộc của mọi người. Với tâm thế đó, chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, như một bước đi tiếp theo trong hành trình dài mà MoMo đang xây dựng: một hệ sinh thái tài chính toàn diện từ thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, tín dụng, cho đến bảo hiểm, giúp người dân có thêm công cụ để chủ động hơn trong quản lý tài chính và bảo vệ tương lai cho bản thân và gia đình.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại https://www.momo.vn/bao-hiem-suc-khoe.